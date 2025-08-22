Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2025

Xem điểm chuẩn đại học trên Báo Dân trí Báo Dân trí cập nhật sớm nhất điểm chuẩn các trường đại học nhằm giúp thí sinh, phụ huynh tra cứu thông tin một cách thuận lợi, chính xác. Bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ https://dantri.com.vn/event/diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-nam-2025-6913.htm hoặc https://dantri.com.vn/giao-duc.htm Thông tin sẽ được cập nhật liên tục.

Học sinh Hà Nội (Ảnh: Đ. Cường).

Học viện Ngân hàng vừa công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy đối với các phương thức xét tuyển năm 2025 (Mã trường NHH).

Năm nay, mức điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về chương trình Kinh doanh quốc tế (mã IB01).

Một số ngành thu hút đông đảo thí sinh đăng ký và có điểm trúng tuyển ở mức khá cao như: Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Ngân hàng số, Marketing, Kế toán, Luật Kinh tế, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ tài chính.

Các chương trình thuộc khối kinh tế, tài chính, kinh doanh, quản trị, công nghệ thông tin tiếp tục nằm trong nhóm có điểm trúng tuyển cao.

Điểm trúng tuyển vào HV Ngân hàng như sau:

Năm 2025, Học viện Ngân hàng giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 50% của năm 2024 xuống 45%.

Với các chương trình chuẩn và chương trình quốc tế, điểm xét tuyển (ĐXT) được tính trên thang 40 và quy đổi về thang 30, trong đó môn chung của các tổ hợp xét tuyển được nhân hệ số 2.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1x2 + M2 + M3) x 3/4 + điểm ưu tiên.

Với các chương trình chất lượng cao, ĐXT được tính trên thang 50 và quy đổi về thang 30, trong đó môn toán và tiếng Anh được nhân hệ số 2.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1x2 + M2x2 + M3) x 3/5 + điểm ưu tiên.

Năm ngoái, điểm sàn xét tuyển vào Học viện Ngân hàng đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 25,6-28,13 điểm tùy ngành, trên thang điểm 30.