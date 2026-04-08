Đề thi thử và đáp án các môn vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Việc này nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập, đánh giá năng lực và làm quen với cấu trúc đề thi. Ba môn không chuyên là toán, ngữ văn và tiếng Anh và các môn chuyên là toán, tin, lý, hóa, sinh, ngữ văn hoặc tiếng Anh.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) tuyển 595 chỉ tiêu.

Cụ thể, cơ sở Nguyễn Chí Thanh tuyển 245 học sinh với 7 lớp chuyên gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Cơ sở học tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM tuyển 350 học sinh với 10 lớp chuyên theo định hướng liên ngành. Mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Thí sinh bắt buộc phải làm 4 bài thi, trong đó có 3 môn không chuyên là toán, ngữ văn và tiếng Anh, cùng 1 môn chuyên do thí sinh lựa chọn trong các môn: toán, tin, lý, hóa, sinh, ngữ văn hoặc tiếng Anh.

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn thí sinh phải chọn 1 môn thuộc nhóm 1 (toán hoặc ngữ văn) và 1 môn thuộc nhóm 2 (tiếng Anh, vật lý, hoá học, sinh học, tin học).

Thời gian thi dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24/5.