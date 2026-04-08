Thời gian "chốt sổ" tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở TPHCM

Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố các mốc thời gian liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027.

Theo đó, chậm nhất đến ngày 25/5, 168 phường, xã, đặc khu phải hoàn tất việc cập nhật kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lên trang tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Học sinh lớp 1 ở TPHCM (Ảnh: Phương Quyên).

Tiếp theo, từ ngày 27/5 đến ngày 7/6, các địa phương tổ chức hướng dẫn và triển khai cho phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 và lớp 6.

Đối với tuyển sinh vào các trường có chương trình đặc thù, bao gồm chương trình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; chương trình tăng cường tiếng Pháp; cùng các trường có mô hình đặc thù như TH - THCS - THPT Nam Sài Gòn và THCS - THPT Lương Thế Vinh, UBND các địa phương và hai trường này thực hiện xét tuyển, công bố kết quả, đồng thời đồng bộ dữ liệu lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố trước 17h ngày 15/6.

Chậm nhất đến ngày 10/7, việc đồng bộ kết quả tuyển sinh của toàn bộ học sinh, bao gồm tất cả các đối tượng tuyển sinh, vào các trường trên địa bàn phải được hoàn tất trên hệ thống.

Từ ngày 11/7 đến ngày 20/7, phụ huynh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, đồng thời nộp hồ sơ vào các trường phổ thông theo dữ liệu đã được UBND cấp xã phân bổ trên trang tuyển sinh của thành phố.

Cụ thể, các mốc thời gian tuyển sinh lớp 1, lớp 6 tại TPHCM như sau: