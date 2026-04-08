Đưa con đi học, tài xế cứu bé gái giữa quốc lộ ngại đỏ mặt vì lời cô giáo

Những ngày qua, câu chuyện tài xế Lý Văn Tố (31 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) dừng xe giữa quốc lộ, lao qua dải phân cách cứu bé gái hơn 1 tuổi thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Anh Tố nhớ lại sáng 7/4 tưởng chừng bình thường bỗng trở nên đặc biệt khi anh đưa con đến lớp. Ngay trước cổng trường, cô giáo nhận ra anh và hào hứng giới thiệu với các em nhỏ: “Người hùng này là phụ huynh của lớp mình”.

Tài xế Lý Văn Tố, người cứu cháu bé 1 tuổi đi giữa quốc lộ (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau đó, các cô giáo, phụ huynh đều vỗ tay khen ngợi anh, có em nhỏ còn chạy đến ôm chầm lấy anh khiến anh vô cùng lúng túng. “Lúc đó tôi rất vui nhưng cũng ngại đến đỏ mặt, vì không nghĩ hành động của mình lại được nhiều người biết đến như vậy”, anh Tố chia sẻ.

Niềm vui ấy còn theo anh về đến nhà. Trong bữa cơm, cậu con trai 3 tuổi bập bẹ kể rằng ở lớp, cô giáo thường gọi “ba là người hùng”. Với anh, đó là phần thưởng quý giá nhất khi để lại ấn tượng tự hào trong mắt con.

Vợ anh, chị Lê Thị Ngọc Loan lại khá kín đáo khi nhắc đến câu chuyện. Anh Tố cho hay gia đình chỉ xem đó là việc nên làm trong tình huống khẩn cấp, không nghĩ mọi chuyện lại lan tỏa mạnh mẽ đến vậy.

Trường mầm non nơi con trai anh Tố học chia sẻ câu chuyện và gọi anh là "người hùng" (Ảnh: Hoài Sơn).

“Khi tôi về nhà vẫn bình thường như mọi ngày, không kể gì cho vợ. Chỉ đến khi xem mạng xã hội, vợ mới biết câu chuyện lan rộng. Thật sự vừa bất ngờ, vừa vui nhưng cũng thấy… ngại vì hành động của mình lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội như vậy”, anh Tố cho biết.

Câu chuyện về anh Tố còn lan khắp con hẻm nhỏ trên đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê). Mỗi lần anh đi qua, hàng xóm ai cũng mỉm cười, chào hỏi thân tình rồi gọi vui “người hùng xóm tôi” đó.

Một người hàng xóm cho biết khi xem lại camera, ai cũng “thót tim” cho hành động của anh Tố vì tình huống quá nhanh và nguy hiểm. “Chỉ cần chậm một chút hoặc có xe chạy nhanh, hậu quả khó lường. Ai cũng mừng vì anh đã kịp thời cứu cháu bé”, người hàng xóm nói.

Theo anh Tố, khoảng 15h35 ngày 4/4, trong khi anh đang điều khiển xe tải trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua xã Phú Lộc (thành phố Huế) có phát hiện bé gái 1 tuổi chập chững từ lề đường đi ra. Anh liền bấm còi liên hồi, bật đèn khẩn cấp, ra hiệu cho các phương tiện chạy cùng chiều chậm lại. Sau đó cháu bé bất ngờ băng qua đường rồi chui qua khe hở dải phân cách để sang bên kia.

Anh Tố dừng xe, nhảy xuống cabin rồi lao qua dải phân cách, dùng tay ra hiệu cho các phương tiện giảm tốc độ rồi bế cháu bé lên. Thời điểm trên có ô tô đang lao tới nhưng đã kịp giảm tốc. Sau khi đưa bé vào gần nhà dân, giao cho người lớn, anh Tố lên xe rời đi.

Khoảnh khắc dừng xe, lao ra giữa quốc lộ 1 để cứu bé gái (Ảnh: Văn Tố).

Khi sự việc được đăng tải, nhiều bạn đọc bày tỏ sự khen ngợi cho hành động nhanh trí, dũng cảm của anh Tố vì trong tình huống đó, việc dừng xe đột ngột trên quốc lộ có thể nguy hiểm. Thế nhưng, anh Tố đã chấp nhận rủi ro để cứu người.

Đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc (Công an thành phố Huế) khẳng định đây là “tình thế cấp thiết”, hành động nhằm cứu người nên không bị xem là vi phạm hành chính. Với cách xử lý hợp tình hợp lý này, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc cũng được nhiều người đánh giá cao.

Thiếu tá Nguyễn Anh Hùng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, cho biết đã trực tiếp gọi điện biểu dương anh Tố. Theo ông, trong mọi trường hợp, bảo vệ tính mạng con người luôn là ưu tiên cao nhất.

Theo Thiếu tá Hùng, dừng xe trong trường hợp khẩn cấp để cứu người (tai nạn, cấp cứu) là “tình thế cấp thiết” và không bị coi là vi phạm hành chính, không bị xử phạt. Tài xế cũng có bằng chứng (camera, video) để chứng minh hành động của mình.