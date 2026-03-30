Cần Thơ công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10, nhiều điểm mới

Ngày 30/3, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp THCS, THPT cho năm học 2026-2027, với nhiều điểm đáng chú ý về đối tượng, điều kiện và phương thức tuyển sinh.

Theo kế hoạch, đối tượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập là học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi quy định tại Điều 33 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT. Điều kiện dự tuyển bao gồm việc học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP Cần Thơ hoặc có nơi cư trú/thường trú tại thành phố. Các trường hợp đặc biệt sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ).

Việc tuyển thẳng vào các trường THPT sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ bao gồm thi tuyển và xét tuyển, với lịch thi tuyển sinh dự kiến vào ngày 29 và 30/6.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT chuyên

Kế hoạch cũng nêu rõ chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường THPT chuyên trên địa bàn:

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng: Tuyển sinh 13 lớp chuyên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc), trong đó có 2 lớp chuyên toán và 2 lớp chuyên tiếng Anh. Mỗi lớp không quá 35 học sinh, tổng chỉ tiêu không vượt quá 455 học sinh.

Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai: Tuyển sinh 10 lớp chuyên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh), với 2 lớp chuyên toán và 2 lớp chuyên tiếng Anh. Môn lịch sử và địa lý sẽ ghép thành 1 lớp (18 học sinh lịch sử, 17 học sinh địa lý). Mỗi lớp chuyên còn lại không quá 35 học sinh, tổng chỉ tiêu không vượt quá 350 học sinh.

Trường THPT chuyên Vị Thanh: Tuyển sinh 9 lớp chuyên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh). Mỗi lớp không quá 35 học sinh, tổng chỉ tiêu không vượt quá 315 học sinh.

Học sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 chuyên được phép đăng ký tối đa 2 môn chuyên, tương ứng với 2 nguyện vọng, với điều kiện các môn chuyên có lịch thi không trùng nhau.

Tuyển sinh lớp 6 THCS và các trường ngoài công lập

Đối với tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS công lập, sẽ thực hiện xét tuyển 100% học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh, đảm bảo các quy định của điều lệ trường trung học. Kế hoạch cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật được đến trường.

Các trường THCS ngoài công lập sẽ chủ động thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch riêng của từng trường, đảm bảo đúng quy chế tuyển sinh, nguyên tắc hoạt động của trường tư thục, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

UBND TP Cần Thơ cũng nhấn mạnh, đối với các trường công lập, kinh phí tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 (nếu có) và lớp 10 sẽ được trích từ kinh phí được giao hàng năm của đơn vị, tuân thủ các quy định tài chính hiện hành. Đặc biệt, sẽ không thu phí tuyển sinh đối với học sinh.

Đối với các trường tư thục, kinh phí tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 do các trường tự chủ, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, và cũng không thu phí tuyển sinh đối với học sinh.