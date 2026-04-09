Thay đổi lớn về chức danh, cách xếp lương giáo viên

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo.

Bỏ phân hạng, thống nhất tên gọi chức danh

Theo Điều 3 của nghị định, hệ thống chức danh giáo viên được xác định theo từng bậc học, gồm: giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS, giáo viên THPT, giáo viên dự bị đại học, giáo viên giáo dục thường xuyên, giáo viên sơ cấp, giáo viên trung học nghề và giáo viên trung cấp.

Ở bậc cao hơn, chức danh giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và trường chính trị gồm: giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.

Riêng giảng viên đại học có hệ thống chức danh gồm: giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, phó giáo sư và giáo sư.

Như vậy, so với quy định trước đây và phương án dự thảo trước đó, cách phân loại chức danh nhà giáo đã có sự thay đổi đáng kể.

Khác với đề xuất trước đó

Trước đó, trong dự thảo công bố cuối tháng 12/2025, Bộ GD&ĐT từng đề xuất thay thế hệ thống phân hạng I, II, III bằng một hệ thống chức danh mới gồm 3–4 bậc cho từng cấp học.

Ví dụ, ở khối phổ thông, dự thảo đưa ra các chức danh như: giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp (áp dụng tương ứng cho từng bậc học từ mầm non đến THPT).

Tương tự, các khối giáo dục thường xuyên, dự bị đại học hay đào tạo, bồi dưỡng cũng được thiết kế theo cấu trúc nhiều tầng chức danh.

Riêng bậc trung cấp và cao đẳng, dự thảo đề xuất 4 chức danh, bao gồm cả vị trí thực hành.

Tuy nhiên, quy định chính thức đã được điều chỉnh theo hướng giản lược, không còn duy trì hệ thống phân hạng hoặc phân tầng chức danh như phương án trước đó.

Điều này được coi là một bước ngoặt lớn, thống nhất về danh xưng cho nhà giáo ở bậc phổ thông.

Bổ nhiệm, xếp lương theo vị trí việc làm

Nghị định 93 cũng quy định việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo (trừ giáo sư, phó giáo sư) được thực hiện khi tuyển dụng, tiếp nhận hoặc thay đổi vị trí việc làm.

Nhà giáo được bổ nhiệm chức danh nào phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp tương ứng với chức danh đó.

Việc thay đổi chức danh gắn với thay đổi vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ quy định cụ thể việc bổ nhiệm và xếp lương đối với các chức danh nhà giáo trong hệ thống giáo dục công lập. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện quy định này đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Nghị định có hiệu lực ngày 31/3. Trong thời gian chưa có hướng dẫn mới về xếp lương theo vị trí việc làm, việc xếp lương đối với nhà giáo vẫn tiếp tục thực hiện theo hạng, chức danh hiện hành, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.