Kỳ tuyển sinh lớp 10 kỷ lục: TPHCM thay đổi cách giao đề, chấm thi

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết như vậy tại Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT của TPHCM sáng 8/4.

Theo lãnh đạo sở, sau hợp nhất, thành phố có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có khoảng 250 điểm thi ở 3 khu vực. Với quy mô lớn, địa bàn rộng, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự coi, chấm thi, dự toán kinh phí,... được đánh giá rất nặng nề, phải chuẩn bị từ sớm để không bị động.

"Mỗi sự cố nếu có, sẽ ảnh hưởng đến quá trình đèn sách, tương lai của học sinh và uy tín của thành phố", ông Phong nói.

Do đó, Sở GD&ĐT dự kiến sẽ thực hiện 3 điều chỉnh lớn trong khâu tổ chức. Đầu tiên là bàn giao đề thi cho hội đồng thi trước ngày thi chính thức 1 ngày thay vì giao vào sáng sớm cùng ngày như các năm trước.

Tiếp theo, thay vì thi xong môn nào thu bài môn đó, bài làm của thí sinh sẽ chỉ được chuyển về Sở chung một lần sau khi hoàn tất cả 3 môn thi.

Cuối cùng, công tác chấm thi sẽ được quy tụ tại 3 địa điểm chuyên biệt, mỗi địa điểm phụ trách một môn thi.

"Địa bàn rộng như thế, số lượng điểm thi nhiều vậy mà sáng sớm mới giao đề, nếu lỡ xảy ra sự cố thì ảnh hưởng rất lớn", ông Phong nói.

Ông Phong cũng lưu ý rằng đây mới là phương án dự kiến, Sở sẽ tiếp tục họp bàn kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Do lịch thi lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT diễn ra rất gần nhau (cách nhau khoảng 10 ngày), Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá áp lực huy động đội ngũ giám thị là rất lớn.

Dự kiến, các giáo viên bậc THPT sẽ được điều động hỗ trợ cho cả 2 kỳ thi quan trọng này.

Sở yêu cầu các trường hạn chế cho giáo viên đi nước ngoài, về quê trước, trong và sau các kỳ thi, trừ trường hợp đặc biệt.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay dự kiến diễn ra 1-2/6. Thành phố có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Trong đó, khu vực TPHCM cũ tăng hơn 27.000 em, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng lần lượt hơn 8.400 và 7.200 em.

Sở đặt mục tiêu gần 118.400 em vào lớp 10 công lập, tỷ lệ đỗ là 70%. Học sinh thi ba môn toán, văn, ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.