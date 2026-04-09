Các mốc thời gian thi lớp 10 ở TPHCM, hạn cuối được điều chỉnh nguyện vọng

Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố các mốc thời gian của kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026 trên địa bàn.

Cụ thể, từ ngày 22/4 đến 28/4, học sinh thực hiện đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10. Các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình giáo dục THCS hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký.

Chậm nhất đến 9h ngày 29/4, hệ thống sẽ khóa cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 lần một. Sau thời điểm này, thí sinh và các đơn vị không thể bổ sung hoặc hủy đăng ký dự thi.

Dự kiến chậm nhất đến ngày 4/5, Sở GD&ĐT TPHCM công bố số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 học sinh đăng ký vào từng trường.

Từ chiều 4/5 đến hết ngày 8/5, phụ huynh và học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký vào lớp 10 ở giai đoạn 1.

Thí sinh lưu ý, hệ thống chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng (thay đổi nguyện vọng hoặc thứ tự nguyện vọng), không cho phép thêm mới hoặc loại bỏ thí sinh khỏi danh sách đăng ký dự thi trong giai đoạn này.

Từ ngày 26/5 đến 17h ngày 28/5, các trường THCS phát phiếu báo danh cho thí sinh. Chậm nhất ngày 27/5, dự kiến công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 1/6 và 2/6.

Từ ngày 3 đến ngày 9/6, ban chấm thi triển khai công tác chấm thi, tổng kết và đối soát kết quả.

Kết quả thi, điểm chuẩn và thời gian nhận đơn phúc khảo sẽ được Sở GD&ĐT TPHCM thông báo bằng văn bản riêng, căn cứ vào tiến độ chấm thi thực tế.

Năm 2026 là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập, với quy mô thí sinh lớn chưa từng có.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học này lên tới 169.080 em, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước. Trong khi đó, khoảng 170 trường THPT công lập trên địa bàn có tổng chỉ tiêu gần 104.000 học sinh. Như vậy, nếu tính theo số học sinh tốt nghiệp lớp 9, sẽ có khoảng 65.000 em phải lựa chọn hướng đi khác, tương ứng tỷ lệ khoảng 61%.

Sự chênh lệch thể hiện rõ giữa các khu vực: khu vực 1 và 3 (TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có thể tuyển khoảng 65-66% học sinh, trong khi khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt khoảng 44%.

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho học sinh theo học tại các trường THPT công lập, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đề xuất nâng cấp, sửa chữa và đánh giá lại khả năng tiếp nhận học sinh.

Mục tiêu của ngành giáo dục TPHCM là nâng tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập lên khoảng 70%, tương đương hơn 118.000 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, ngay cả khi đạt mục tiêu này, vẫn sẽ có trên 50.000 học sinh không có suất học tại các trường THPT công lập, buộc phải chuyển hướng sang các loại hình khác như giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.