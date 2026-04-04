Top những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 khó vào nhất TPHCM

Điểm chuẩn năm gần nhất và những năm trước đó là một trong những yếu tố quan trọng để thí sinh tham khảo khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

Tại TPHCM, những năm gần đây có nhiều trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao với mức cạnh tranh gay gắt. Để vào được những trường này, đòi hỏi thí sinh phải có năng lực kiến thức lẫn tư duy để đạt điểm cao ở bài thi tuyển sinh.

Năm 2025, Trường THPT Trần Đại Nghĩa có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất TPHCM với nguyện vọng (NV) 1 là 24,5 điểm, NV2 với 25 điểm và nguyện vọng 3 là 25,5 điểm.

Top Trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất năm 2025 ở TPHCM (Tổng hợp: Huyên Nguyễn).

Tiếp đó, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có điểm chuẩn 23,75 ở NV1 (điểm NV2 là 24 và NV3 là 24,75).

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Nguyễn Hữu Huân cùng có điểm chuẩn 23,5; NV2 là 24 và NV 3 lần lượt là 24,5 và 24,25.

Các trường có điểm chuẩn NV1 trên 21 đến 23 điểm gồm Trường Trung học Thực hành (Đại học Sài Gòn), Trường THPT Võ Trường Toản cùng 21,5 điểm; Tây Thạnh (21,75 điểm); Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi (22,25 điểm), Phú Nhuận 22,5 điểm; Trần Phú 22,75 điểm; Nguyễn Hữu Cầu và Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TPHCM) cùng có điểm chuẩn 23.

Năm 2024, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn dẫn đầu TPHCM với mức 24,25 điểm.

Kết tiếp, nhóm 23,25 điểm gồm Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú.

Ở mức 23 điểm, có Trường THPT Gia Định và Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm)

Nhóm 22,5 điểm gồm các trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Phú Nhuận, Lê Quý Đôn và Nguyễn Hữu Cầu.

Thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, sau sáp nhập, số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học này lên tới 169.080 em, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước.

Trong khi đó, khoảng 170 trường THPT công lập trên địa bàn có tổng chỉ tiêu gần 104.000 học sinh. Như vậy, nếu tính theo số học sinh tốt nghiệp lớp 9, sẽ có khoảng 65.000 em phải lựa chọn hướng đi khác, tỷ lệ khoảng 61%.

Sở GD&ĐT TPHCM đang tìm cách để mở rộng trường học, chỉ tiêu để đạt mục tiêu tiếp nhận 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào lớp 10.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, tuyển sinh lớp 10 không chỉ phụ thuộc vào điểm số mà còn nằm ở bài toán chiến lược, nhất là trong việc chọn nguyện vọng.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp thí sinh điểm thi không cao nhưng vẫn trúng tuyển vì lựa chọn phù hợp. Ngược lại, có nhiều thí sinh đạt điểm tốt vẫn có thể rớt lớp 10 công lập.

Ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man, TPHCM, cho hay ở kỳ thi vào lớp 10, trước hết học sinh cần đánh giá đúng năng lực bản thân dựa trên điểm thi thử, mức độ vững vàng tâm lý khi làm bài, khả năng cải thiện trong thời gian ôn tập.

Học sinh cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các trường mình mong muốn vào học để chọn nguyện vọng phù hợp. Các em nên xem lại điểm chuẩn của các năm trước, môi trường học tập, định hướng môn học và cả yếu tố khoảng cách từ nhà đến trường.

Khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10, học sinh cần xây dựng chiến lược phù hợp, phân bổ theo ba mức độ khác nhau.

Học sinh THPT ở TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, nguyện vọng 1 nên vào trường mong muốn theo học, có thể có điểm chuẩn nhỉnh hơn năng lực hiện tại để tạo động lực phấn đấu.

Nguyện vọng 2 là lựa chọn sát với năng lực thực tế, giúp tăng khả năng trúng tuyển.

Trong khi đó, nguyện vọng 3 đóng vai trò phương án an toàn, nhằm đảm bảo cơ hội vào trường công lập.

Học sinh cần tránh đăng ký cả ba nguyện vọng vào những trường có điểm chuẩn quá cao, lựa chọn theo tâm lý đám đông hay đánh giá chưa chính xác năng lực bản thân.