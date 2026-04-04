Nhìn lại loạt trường THPT dễ đậu lớp 10 nhất ở TPHCM

Điểm chuẩn các trường THPT năm 2025 được xem là một trong những căn cứ quan trọng để thí sinh tham khảo, từ đó xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm 2026.

Điểm chuẩn năm gần nhất là một trong các yếu tố thí sinh quan tâm khi đặt nguyện vọng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh các trường công lập có điểm chuẩn cao chót vót, năm 2025 tại TPHCM có nhiều trường THPT tuyển sinh với mức điểm chỉ từ 10,5 đến dưới 11 điểm. Với mức điểm này, thí sinh trung bình chỉ cần hơn 3 điểm mỗi môn là có thể trúng tuyển.

Cụ thể, nhiều trường THPT có điểm chuẩn ở cả 3 nguyện vọng cùng ở mức 10,5 điểm, gồm: Trường THPT Dương Văn Dương, Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT An Nghĩa, Trường THPT Cần Thạnh, Trường THPT Bình Khánh, Trường THPT Đa Phước, THPT Ngô Gia Tự, THPT Nguyễn Văn Tăng, Trường THPT Long Trường và Trường THPT Phong Phú.

Trong nhóm này, riêng Trường THPT Nguyễn Văn Linh có điểm chuẩn nguyện vọng 3 là 11 điểm, còn Trường THPT Phước Kiến có điểm chuẩn 10,75 điểm.

Thống kê cho thấy, trong năm 2025, TPHCM (trước sáp nhập) có 51/109 trường THPT, chiếm 46,8%, có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 dưới mức 5 điểm/môn.

Tại Bình Dương (cũ), năm 2025 cũng ghi nhận nhiều trường THPT có điểm chuẩn thấp như: Trường THPT Tân Bình, THPT Tây Nam, THPT Bàu Bàng, THPT Thường Tân, THPT Nguyễn Huệ, THPT Lê Lợi, THPT Phước Hòa, THPT Thanh Tuyền, THPT Tây Sơn, THPT Dầu Tiếng, THPT Long Hòa, THPT Minh Hòa, THPT Phước Vĩnh…

Trong đó, Trường THPT Phước Vĩnh có mức điểm chuẩn thấp nhất là 12,2 điểm; tiếp theo là Trường THPT Minh Hòa với 12,5 điểm và Trường THPT Long Hòa với 12,75 điểm.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nhiều trường THPT có điểm chuẩn dưới 10 điểm, gồm: Trường THPT Hắc Dịch, THPT Trần Quang Khải, THPT Phước Bửu, THPT Bưng Riềng, THPT Châu Thành, THPT Hòa Bình, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Dương Bạch Mai, THPT Trần Văn Quan, THPT Trần Phú, THPT Phú Mỹ và THPT Ngô Quyền.

Trong số này, Trường THPT Ngô Quyền có điểm chuẩn thấp nhất với 5,25 điểm; Trường THPT Phú Mỹ 6,5 điểm; Trường THPT Trần Phú ở mức 7,75 điểm.

Năm 2026 là kỳ tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập. Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, số học sinh tốt nghiệp lớp 9 trong năm học này là 169.080 em. Thành phố đặt mục tiêu tuyển khoảng 70% số học sinh này vào lớp 10 công lập.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM được tổ chức theo hai phương thức: xét tuyển và thi tuyển.

Phương thức xét tuyển áp dụng đối với một số trường đặc thù. Cụ thể, Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường; Trường THPT Võ Thị Sáu tại đặc khu Côn Đảo xét tuyển học sinh tốt nghiệp từ Trường THCS Lê Hồng Phong trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú tuyển sinh theo quy định riêng, với quy trình và thời gian do Sở GD&ĐT hướng dẫn.

Phương thức thi tuyển áp dụng đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố, đủ độ tuổi và có nguyện vọng vào các trường THPT công lập.

Với phương thức thi tuyển, thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, tăng cường yêu cầu vận dụng thực tế, không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

TPHCM phấn đấu mục tiêu 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào lớp 10 công lập (Ảnh: Thuý Hường).

Cụ thể, môn ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút, gồm hai phần: Phần một (5 điểm) với đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và viết đoạn văn (2 điểm); phần hai gồm đọc hiểu (1 điểm) và viết bài nghị luận xã hội (4 điểm).

Môn toán làm bài trong 120 phút với 7 câu hỏi, tập trung vào các mảng kiến thức như hình học và đo lường, số và đại số, thống kê và xác suất.

Môn tiếng Anh có thời gian làm bài 90 phút với 40 câu hỏi, bao gồm các nội dung về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết và giao tiếp.

Kỳ thi được tổ chức vào ngày 1 và 2/6.