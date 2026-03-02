89 ứng viên đại biểu Quốc hội làm trong lĩnh vực giáo dục

Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, danh sách chính thức gồm 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, để bầu 500 đại biểu.

Trong số này, nếu tính những người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục (không tính trường hợp nguyên Bộ trưởng đã chuyển công tác), có 89 ứng viên.

Hà Nội là địa phương có số lượng ứng viên đang làm việc ở lĩnh vực giáo dục đông nhất cả nước với 8 đại diện. Trong đó có PGS.TS Hoàng Minh Sơn - quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Kế tiếp là TPHCM với 7 ứng viên.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn (áo trắng, bên trái) trong một chuyến công tác (Ảnh: TL).

Về giới tính, có 57 nữ, chiếm khoảng 64% và 32 nam, chiếm khoảng 36%.

Về độ tuổi, nhóm ứng viên giáo dục có sự phân bố khá rộng: 5 người sinh ở thập niên 1960; 25 người sinh thập niên 1970; 30 người sinh thập niên 1980; 21 người sinh thập niên 1990; 2 người sinh sau năm 2000.

Người lớn tuổi nhất là PGS.TS Trần Hoàng Ngân (SN 1964) - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới, ĐBQH khoá XIII, XIV, XV.

Ứng viên nhỏ tuổi nhất là cô giáo Lo Thị Bảo Vy (SN 24/3/2002) - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, Nghệ An. Cô Vy, dân tộc Ơ-đu, tốt nghiệp cử nhân đại học sư phạm, chuyên ngành Giáo dục tiểu học.

Về trình độ chuyên môn, đội ngũ ứng viên làm trong ngành giáo dục có nền tảng học thuật cao. Ứng viên có trình độ cao đẳng 1 người (1,1%), cử nhân 29 người (32,6%), thạc sĩ 23 người (25,8%), tiến sĩ 13 người (14,6%), phó giáo sư 19 người (21,3%), giáo sư 4 người (4,5%).

Biểu đồ về tỷ lệ trình độ chuyên môn của các ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XVI đang công tác lĩnh vực giáo dục (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Có 8 người đã tham gia ít nhất 1 khoá ĐBQH: PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội; TS Nguyễn Thị Thu Dung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường ĐH Sài Gòn trong kỷ nguyên mới; GS.TS Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng uỷ Đại học Cần Thơ; ThS Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, An Giang; TS Lê Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk; Cử nhân Nàng Xô Vi - Phó Bí thư Đoàn Trường PTDTNT THPT Kon Tum.

Danh sách chi tiết như sau: