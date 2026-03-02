Chi tiết lịch tuyển sinh vào lớp 6 tại Hà Nội năm 2026

Lịch đăng ký, khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6 các trường tư thục và công lập top đầu của Hà Nội tập trung chủ yếu trong tháng 3 và tháng 4.

Trường THCS và THPT Lômônôxốp Mỹ Đình dự kiến tổ chức ba đợt kiểm tra đánh giá năng lực vào các ngày 14/3, 18/4 và 16/5.

Nhà trường bắt đầu nhận đơn đăng ký dự tuyển từ ngày 24/2 đến trước mỗi đợt kiểm tra ba ngày. Sau ba ngày kể từ thời điểm kiểm tra, trường công bố kết quả và thông báo nhập học cho học sinh trúng tuyển. Khi đủ 360 chỉ tiêu, công tác tuyển sinh sẽ dừng lại.

Học sinh thi vào lớp 6 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng triển khai tuyển sinh quy mô lớn, Hệ thống Archimedes School dự kiến tuyển 700 học sinh vào lớp 6 cho cả hai cơ sở tại Đông Anh và Cầu Giấy. Học sinh dự tuyển phải tham gia bài khảo sát ATS do trường tổ chức. Lịch khảo sát ATS 2026 dự kiến diễn ra vào các ngày 14/3 và 21/3.

Tại Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cổng đăng ký tuyển sinh đã mở từ tháng 12/2025 và sẽ đóng lại vào ngày 31/3. Học sinh tham gia khảo sát năng lực vào ngày 5/4, làm bài trực tiếp trên máy tính tại trường.

Nội dung khảo sát nằm trong chương trình tiểu học, chủ yếu lớp 5, gồm phần tư duy ngôn ngữ tiếng Anh, tư duy ngôn ngữ tiếng Việt và tư duy logic (Toán).

Trường THCS Đoàn Thị Điểm tổ chức 3 đợt thi tuyển vào lớp 6 tương ứng với các mô hình lớp khác nhau.

Đợt 1 dành cho học sinh thi học bổng. Thời gian đăng ký từ ngày 10/1 đến hết ngày 15/3, áp dụng cho cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đợt 2 và 3 dành cho học sinh đại trà, lần lượt kết thúc vào ngày 7/4 và 15/4.

Ở khối công lập, Trường THCS Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ đã thông báo kế hoạch tuyển sinh từ trước Tết Nguyên Đán. Theo đó, năm nay trường tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh tiểu học PSA với hai đợt tuyển sinh.

Đợt 1 đăng ký từ ngày 23 đến 27/3, thi vào các ngày 17, 18 và 19/4. Đợt hai đăng ký từ ngày 4 đến 8/5, thi vào các ngày 29, 30 và 31/5.

Cùng trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành và Trường THCS Năng khiếu chưa có lịch tuyển sinh lớp 6 chi tiết. Dự kiến, trường Nguyễn Tất Thành sẽ tổ chức thi tuyển vào ngày 15/5. Trong khi đó, Trường THCS Năng Khiếu Đại học Sư phạm sẽ tổ chức thi thử cho học sinh có nhu cầu vào ngày 5/4.

Lịch tuyển sinh lớp 6 một số trường tại Hà Nội năm 2026.

Đối với các trường THCS chất lượng cao công lập của Hà Nội như Trường THCS Cầu Giấy, Trường THCS Nam Từ Liêm, Trường THCS Thanh Xuân, Trường THCS Lê Lợi và Trường THCS Chu Văn An (Long Biên), thông tin tuyển sinh thường được công bố vào trung tuần tháng 4, trong khi kỳ thi tuyển sinh thường diễn ra vào tháng 6.