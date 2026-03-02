Hai nữ sinh lớp 8 trở lại trường sau vụ “bắt vợ”

Sáng 2/2, ông Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi, cho biết nhà trường đang phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương để vận động 2 nữ sinh lớp 8 quay lại lớp. Trước mắt, 2 em dự kiến sẽ đi học trở lại vào ngày 3/3 theo cam kết của gia đình.

Trước đó, 2 em L.H.A. (lớp 8A) và L.H.D. (lớp 8B), cùng trú tại bản Noọng Hán, bất ngờ nghỉ học chỉ ít ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Ban Giám hiệu đã làm việc với gia đình, phối hợp chính quyền cơ sở phân tích, tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiếp tục học tập ở lứa tuổi THCS.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi - nơi xảy ra vụ việc hai học sinh lớp 8 bị "bắt" làm vợ (Ảnh: P.H).

“Gia đình cả hai đều cam kết sẽ cho các em trở lại lớp vào ngày mai (3/3). Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ để các em ổn định tâm lý và việc học”, ông Phương thông tin.

Theo hiệu trưởng nhà trường, trước khi xảy ra sự việc, cả 2 nữ sinh đều có ý thức học tập tốt. Trong đó, hoàn cảnh của em L.H.A. đặc biệt khó khăn khi bố mẹ ly hôn, mẹ lập gia đình mới, em sống cùng ông bà ngoại cách trường khoảng 8km. Tại lớp, em là lớp trưởng, học lực và hạnh kiểm ổn định.

Liên quan vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã nắm thông tin, yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể.

Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong lứa tuổi học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục tại khu vực miền núi, góp phần giữ chân học trò vùng cao.

Trước đó, 2 học sinh L.H.A. và L.Y.D., Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS THCS Na Loi, đã bị tổ chức “bắt vợ” theo tập tục địa phương, phải nghỉ học khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định.