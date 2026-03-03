Nhìn lại loạt ngành thí sinh đạt 9,8 điểm/môn vẫn... rớt

Theo các chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn của năm gần nhất là một trong những căn cứ quan trọng để thí sinh cân nhắc năng lực khi lựa chọn ngành học.

Những ngành có mức điểm rất cao, thậm chí đạt tuyệt đối, đòi hỏi thí sinh phải có học lực xuất sắc, kỹ năng làm bài tốt, đồng thời cần tính đến điểm ưu tiên và cách quy đổi điểm.

Năm 2025, có nhiều ngành học có mức điểm chuẩn từ 29,5 (Ảnh: Hoài Nam).

Năm 2025 ghi nhận 6 ngành có điểm chuẩn tuyệt đối 30/30, tức thí sinh phải đạt trọn vẹn 30 điểm mới trúng tuyển.

Trong đó có 4 ngành sư phạm gồm Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Huế.

Đại học Huế còn áp dụng tiêu chí phụ: với ngành Sư phạm tiếng Anh, thí sinh phải đạt điểm tiếng Anh từ 9,5 trở lên và điểm Ngữ văn từ 8,5 trở lên; với ngành Sư phạm tiếng Trung, thí sinh phải đạt điểm ngoại ngữ tuyệt đối 10/10.

Hai ngành còn lại có điểm chuẩn 30/30 thuộc khối quân đội, gồm ngành Y khoa của Học viện Quân y và ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự.

Bên cạnh các ngành đạt mức tuyệt đối, năm 2025 cũng có nhiều ngành lấy điểm chuẩn từ 29,5 trở lên. Ở mức điểm này, thí sinh đạt 9,8 điểm/môn vẫn trượt.

Chẳng hạn, ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn từ 29,56 đến 29,92 tùy tổ hợp, tương đương thí sinh phải đạt khoảng 9,9 điểm/môn mới trúng tuyển.

Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn 29,6, tương đương trung bình 9,87 điểm/môn. Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ngành Sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn 29,57, tương đương khoảng 9,86 điểm/môn.

Ngoài ra, nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn 29,39; ngành Khoa học máy tính đạt 29,19 điểm.

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, ngành Sư phạm Hóa học có điểm trúng tuyển 29,38; ngành Sư phạm Ngữ văn đạt 29,07 điểm.

Ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Tâm lý học có điểm chuẩn 29 điểm.

Trong khi đó, ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn 29,1 ở tổ hợp A01 và B00, và 29,39 ở tổ hợp A00.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, sẽ không còn phương thức xét tuyển học bạ độc lập như trước. Số lượng nguyện vọng, phương thức tuyển sinh cũng như lợi thế cộng điểm từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều được điều chỉnh theo hướng thu hẹp.

Tuyển sinh năm 2026 có những quy định siết phương thức tuyển sinh, mức điểm sàn (Ảnh: Phương Quyên).

Cụ thể, mỗi cơ sở đào tạo đại học được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển và xét tuyển đối tượng dự bị đại học).

Mức điểm sàn tối thiểu là 15/30, tính theo tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển.

Bên cạnh đó, tổng điểm cộng (bao gồm ưu tiên và các diện khuyến khích khác) không được vượt quá 3 điểm trên thang điểm 30.