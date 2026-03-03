Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hứa chấn chỉnh dạy thêm không lành mạnh

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 7 TP Hà Nội chiều 2/3, PGS.TS Hoàng Minh Sơn chia sẻ, ông thấu hiểu quyền được tiếp cận giáo dục công bằng và cam kết sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mục tiêu trên.

Cụ thể, ở tất cả các trường dân lập, tư thục hay trường công lập thì người dân với các mức thu nhập, điều kiện khác nhau đều được tiếp cận với giáo dục thật sự công bằng.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Ảnh: MOET).

“Tôi rất tâm đắc với ý kiến cử tri quanh vấn đề một bộ sách giáo khoa dùng chung và cho rằng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, sửa đổi những điểm còn hạn chế để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh”, PGS.TS Hoàng Minh Sơn trao đổi với các cử tri.

Ông Sơn cũng cam kết, sẽ đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh trong việc dạy thêm, học thêm, đồng thời hướng tới việc vừa đảm bảo quyền học tập nhưng phải công bằng và hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, với hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục, ông có điều kiện trực tiếp chứng kiến và tham gia vào những bước chuyển quan trọng của hệ thống giáo dục và đào tạo nước nhà.

Theo ông, giáo dục không chỉ là lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn là nền tảng chiến lược của tương lai, là con đường bền vững nhất để mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc vươn lên.

Ông trăn trở trước những yêu cầu phát triển ngày càng cao trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Vậy nên yêu cầu đặt ra đối với các quyết sách về giáo dục, đào tạo, khoa học và phát triển nguồn nhân lực là phải đúng về tầm nhìn và đi vào thực tiễn đời sống của người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Quốc hội; không ngừng nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và phản biện chính sách.

Ông khẳng định, sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới; đồng thời chú trọng thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo.