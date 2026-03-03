Vụ lãnh đạo xã chưa tốt nghiệp cấp 2 đã học lớp 10: Xin ý kiến Bộ GD&ĐT

Ngày 3/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị cho biết đã có công văn gửi Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT đề nghị hướng dẫn cụ thể liên quan đến một trường hợp học lớp 10 khi chưa tốt nghiệp bổ túc THCS.

Người liên quan trong vụ việc là ông V.D.T., Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị.

Bằng tốt nghiệp THCS cho thấy ông T. tham gia kỳ thi tháng 12/2004 (Ảnh: Công Nguyễn).

Trong công văn, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nêu rõ, ông T. tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS, khóa thi ngày 23/12/2004 và được công nhận tốt nghiệp vào ngày 18/1/2005.

Tuy nhiên, tháng 9/2004, khi chưa được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS, ông T. đã có đơn xin học bổ túc THPT và được Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện cũ tiếp nhận, xếp lớp học.

Ông T. cũng được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị) cấp giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 bổ túc THPT tháng 11/2004.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên hướng dẫn cụ thể điều kiện đầu vào của chương trình bổ túc THPT theo hình thức học tập trung định kỳ, vừa học vừa làm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo quy định thời điểm năm 2004.

Đồng thời, việc tiếp nhận, xếp học lớp 10 bổ túc THPT đối với ông V.D.T khi chưa được công nhận tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS tại thời điểm nhập học có đúng quy định hay không?

Trường hợp xác định có sai sót về điều kiện tuyển sinh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên hướng dẫn nguyên tắc xử lý đối với kết quả học tập và các giấy tờ đã được cấp (nếu có), bảo đảm đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của người học.

Như Dân trí thông tin, ông V.D.T., Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sen Ngư bị phản ánh học bổ túc THPT khi chưa tốt nghiệp bổ túc THCS.

Theo hồ sơ lưu trữ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, ông T. tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS ngày 23/12/2004. Tuy nhiên, trong sổ gọi tên và ghi điểm bổ túc THPT, ông T. học lớp 10 từ ngày 1/9/2004 đến ngày 28/2/2005.

Đối chiếu các khung thời gian nêu trên có thể thấy ông T. tham gia học lớp 10 từ ngày 1/9/2004, nhưng ngày 23/12/2004 mới thi tốt nghiệp bổ túc THCS. Nghĩa là chưa tốt nghiệp THCS đã vào học THPT.