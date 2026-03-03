Vụ phụ huynh chầu chực từ nửa đêm nộp hồ sơ: Kiến nghị xử phạt nhà trường

Về việc phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm để giành suất học cho con ở Trường THPT Phan Bội Châu (khu đô thị Văn Quán - quận Hà Đông - (cũ), Hà Nội, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có xác minh ban đầu và đang hoàn tất quy trình xử phạt.

Theo xác minh của Sở này, Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh trong quá trình tuyển sinh là chưa đúng với nội dung hướng dẫn của Sở GD&ĐT hồi đầu tháng 2/2026.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đầu cấp.

Phụ huynh đội mưa, xếp hàng lúc nửa đêm để nộp hồ sơ cho con (Ảnh: Thanh Hà).

Sở này cũng yêu cầu nhà trường rà soát, thông báo và hoàn trả đầy đủ khoản phí ghi danh đã thu cho phụ huynh, học sinh; kiến nghị Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường THPT Phan Bội Châu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Việc khắc phục kết quả của nhà trường cũng được giao cho cơ quan an ninh địa bàn, đảm bảo minh bạch, không tái phạm.

Trước đó, ngày 2/3, hàng trăm phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm, nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 tại Trường THPT Phan Bội Châu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác, tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh.

Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu, nhà trường đã ban hành thông báo tuyển sinh năm học 2026–2027 theo hình thức trực tuyến trên website và facebook của đơn vị.

Một bản danh sách tự phát được phụ huynh chuyền tay nhau ghi trong đêm (Ảnh: Thanh Hà).

Trong quá trình triển khai, do số lượng đăng ký lớn, một số phụ huynh lo lắng về khả năng hoàn tất thủ tục đã chủ động liên hệ qua điện thoại, kênh trực tuyến của nhà trường để được hỗ trợ.

Nhà trường hướng dẫn một số phụ huynh gặp khó khăn trong việc khai báo hồ sơ trực tuyến đến trường để được hỗ trợ.

Nhà trường cho biết đã thu khoản phí ghi danh theo thông báo và thông tin rõ việc hoàn trả trong trường hợp học sinh không trúng tuyển.

Việc một số phụ huynh đến trường trong cùng thời điểm và chia sẻ thông tin cho nhau qua các nhóm liên lạc đã dẫn đến tình trạng tập trung đông người trong thời gian ngắn tại khu vực cổng trường, ảnh hưởng đến trật tự và gây dư luận không tốt.

Đến 9h ngày 3/3, nhà trường đã phối hợp với Công an phường làm việc trực tiếp với phụ huynh; tổ chức tuyên truyền, giải thích và chấm dứt tình trạng tập trung đông người, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.