Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục xét tuyển học bạ

Các phương thức tuyển sinh năm 2026 của trường, gồm: Xét tuyển thẳng; xét học bạ kèm điều kiện của trường; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế.

Với phương thức xét kết quả học bạ, nhóm thí sinh tham gia xét tuyển là học sinh hệ chuyên, trường trọng điểm quốc gia hoặc học sinh hệ không chuyên đạt từ giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Ngoài điều kiện về học lực và hạnh kiểm, Trường Đại học Ngoại thương quy định, thí sinh đủ điều kiện xét học bạ phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 24 điểm trở lên.

Đồng thời, kết quả học tập 6 học kỳ bậc THPT đạt mức tốt; kết quả rèn luyện 6 học kỳ bậc THPT đạt mức khá trở lên và các điều kiện nộp hồ sơ đối với từng đối tượng xét tuyển.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: Thùy Dương).

Nhà trường lưu ý ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của trường có thể điều chỉnh trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thực tế năm 2026.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể xét kết quả thi tốt nghiệp độc lập hoặc xét kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo các tổ hợp môn xét tuyển của trường.

Điều kiện nộp hồ sơ chung với phương thức này: Học sinh theo học chương trình THPT mới từ năm 2018 phải có kết quả học tập và rèn luyện 6 học kỳ bậc THPT đạt mức khá trở lên; thí sinh theo học chương trình cũ phải có điểm trung bình chung học tập 6 học kỳ đạt từ 7 điểm trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên.

Chính sách cộng điểm thưởng ưu tiên giải như sau:

Ngoài ra, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường, hoặc tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Toán + Lý, Toán + Hóa, Toán + Văn) kết hợp với điểm chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi đạt từ 24 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào có thể điều chỉnh theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển sinh 4.550 chỉ tiêu, bao gồm trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II - TPHCM và cơ sở Quảng Ninh.

