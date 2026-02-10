Hơn 6.000 giáo viên Hưng Yên đã khắc phục lỗi phát âm L và N

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hưng Yên, tính đến hết tháng 12/2025, có hơn 6.000 giáo viên đã khắc phục được lỗi phát âm nhầm lẫn phụ âm đầu L và N.

Cụ thể, ở cấp mầm non có 6.418 giáo viên mắc lỗi, đã sửa được 4.190 (đạt tỉ lệ 65,3%); ở cấp tiểu học có 1.250 giáo viên mắc lỗi, đã sửa được 939 (đạt tỉ lệ 75,12%); cấp THCS có 1.200 giáo viên mắc lỗi, đã sửa 920 (đạt tỷ lệ 75,41%); cấp THPT có 270 giáo viên mắc lỗi, đã sửa 172 (đạt tỷ lệ 63,7%); khối Giáo dục thường xuyên có 2.321 giáo viên mắc lỗi, đã sửa 1.188 (đạt tỷ lệ 51,18%).

Tỷ lệ học sinh nhầm lẫn phát âm và viết sai lỗi chính tả L và N đã giảm rõ rệt.

Một buổi học của học sinh mầm non tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Đức Văn).

Ngày 8/2, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động sửa lỗi phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N trong cơ sở giáo dục phổ thông”.

Đây là hội nghị tập huấn thứ hai được Sở GD&ĐT tổ chức trong năm học 2025-2026 nhằm khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn phụ âm đầu L và N cho cán bộ, giáo viên; tình trạng phát âm, viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L và N cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch giai đoạn 2025-2030 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh. Trong đó, giai đoạn 2025-2026, 80% giáo viên và 50% học sinh được kỳ vọng cải thiện rõ rệt lỗi phát âm, viết chính tả. Đến giai đoạn 2027-2030, 100% giáo viên phát âm chuẩn và 80% học sinh không còn nhầm lẫn khi nói, viết.