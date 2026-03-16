7 thay đổi quan trọng cần lưu ý khi xét tuyển vào các trường Công an 2026

Điều chỉnh điều kiện xét tuyển thẳng

Năm 2026, một số quy định về đối tượng và điều kiện dự tuyển được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với quy định chung của hệ thống giáo dục quốc dân cũng như quy định tuyển sinh của Bộ Công an.

Trong đó, việc xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được điều chỉnh lại theo hướng thống nhất với quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Một số nhóm đối tượng không còn phù hợp cũng được rà soát để bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (CAND).

Chiến sĩ Công an nhân dân tập luyện cho sự kiện A80 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chỉ tiêu tuyển sinh giảm

Theo quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Bộ Công an, tổng chỉ tiêu vào 8 học viện, trường CAND là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.

Trong đó, Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân lấy nhiều nhất với 400 chỉ tiêu vào mỗi trường. Học viện Quốc tế lấy ít nhất với 50 chỉ tiêu.

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh 2026 cụ thể vào các trường CAND như sau:

Trường Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân 400 Học viện Cảnh sát nhân dân 400 Học viện Chính trị CAND 100 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 300 Trường Đại học An ninh nhân 220 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh 200 Học viện Quốc tế 50 Hợp tác đào tạo đại học tại các cơ sở ngoài ngành 200

Ngoài ra, Bộ Công an còn phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo đại học tại các cơ sở ngoài ngành.

Số này có 100 chỉ tiêu vào Học viện An ninh nhân dân để hợp tác đào tạo với Đại học Bách khoa Hà Nội; 50 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo tại Học viện Quân y; 30 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh hợp tác đào tạo với Trường Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội; 20 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Ba học viện mở đào tạo hệ dân sự

Một điểm mới đáng chú ý trong năm 2026 là Bộ Công an mở rộng đào tạo hệ dân sự tại một số học viện bên cạnh Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã triển khai đào tạo hệ này từ các năm trước.

Cụ thể, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị CAND, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh sẽ tuyển sinh hệ dân sự.

Việc mở rộng đào tạo hệ dân sự nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sẽ quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

Cục Đào tạo, Bộ Công an đang phối hợp với các học viện, trường CAND rà soát và xây dựng bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế áp dụng trong tuyển sinh đại học chính quy.

Trên cơ sở đánh giá mức độ chuẩn hóa cũng như thẩm quyền cấp chứng chỉ, bảng quy đổi này sẽ được áp dụng cho thí sinh dự tuyển theo phương thức 2 (kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) và phương thức 3, trong đó chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển.

Bỏ phân bổ chỉ tiêu theo địa bàn từng tỉnh

Một thay đổi quan trọng khác là từ năm 2026 không phân bổ chỉ tiêu theo từng địa phương như trước.

Thay vào đó, tuyển sinh được chia theo 2 khu vực Bắc - Nam. Phía Bắc được tính từ thành phố Huế trở ra và phía Nam tính từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

Ngoài ra, quy định về điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng được thực hiện theo quy chế chung của Bộ GD&ĐT. Riêng chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND từ năm 2026 không còn được cộng điểm ưu tiên theo địa bàn đóng quân như trước.

Các học viên CAND (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển

Năm 2026, Bộ Công an tiếp tục duy trì 3 phương thức tuyển sinh gồm: tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Tuy nhiên, một số tiêu chí đánh giá và công thức tính điểm xét tuyển ở phương thức 2 và 3 dự kiến sẽ được điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển và tăng tính minh bạch trong tuyển sinh.

Đổi lịch thi đánh giá năng lực của Bộ Công an vào tháng 6

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/6. Trong đó ngày 20 dành cho việc làm thủ tục, ngày 21 thi chính thức. So với năm 2025, lịch thi được đẩy sớm gần 3 tuần.

Từ năm 2026, Bộ Công an cũng bắt đầu lộ trình tổ chức thi trên máy tính. Trước mắt, hình thức thi này áp dụng cho tuyển sinh văn bằng 2. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT, dự kiến thí điểm từ năm 2027 và triển khai rộng rãi từ năm 2028.