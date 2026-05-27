Lã Thanh Huyền khoe vẻ gợi cảm, cuộc sống viên mãn ở tuổi 41

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lã Thanh Huyền cho biết, thời gian gần đây cô không ở Hà Nội mà đang "ở ẩn" một thời gian. Khoảng 6 tháng nay, cô di chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng, TPHCM... theo công việc của mình. Thời gian gần đây, cô cũng ít cập nhật mạng xã hội để tập trung kinh doanh.

Không chỉ nổi bật với nhiều vai diễn trên màn ảnh, Lã Thanh Huyền còn là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại với nhan sắc quyến rũ ở tuổi ngoài 40.

Mới đây nhất, Lã Thanh Huyền khoe dáng với bikini ở biển. Trong hình, nữ diễn viên đã nhuộm làn da nâu, khoe vẻ gợi cảm, đầy tươi trẻ.

Trong các chuyến đi biển ngày hè, Lã Thanh Huyền lưu giữ nhiều bức hình đẹp.

Để giữ gìn vóc dáng cân đối, nữ diễn viên cho biết, bản thân hạn chế ăn đồ ngọt và tinh bột, luôn duy trì thời gian ăn uống hợp lý để cơ thể không bị dư chất.

Lã Thanh Huyền không ăn hoa quả sau 16h và ăn tối trước 20h. Nhờ có nguyên tắc ấy mà nữ diễn viên luôn giữ được số đo chuẩn, thân hình thon gọn.

Năm 2011, Lã Thanh Huyền kết hôn với mối tình lâu năm. Chồng cô là doanh nhân Hoàng Trần Anh hơn vợ 12 tuổi. Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn sang trọng tại Hà Nội. Hiện, cặp đôi có 1 bé trai hơn 10 tuổi. Nữ diễn viên được ông xã yêu thương, chiều chuộng và tạo điều kiện để theo đuổi đam mê của mình.

Sau kết hôn, Lã Thanh Huyền vẫn tham gia nghệ thuật và điều hành chuỗi siêu thị thực phẩm ở Hà Nội.

Nhiều năm kinh doanh thành công, Lã Thanh Huyền còn được mệnh danh là "đại gia kim cương" hay "nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc".

Trong sự kiện ra mắt phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tại Hà Nội hồi năm 2022, cô đeo đồng hồ tiền tỷ và 2 chiếc nhẫn kim cương lớn. Lã Thanh Huyền tiết lộ rằng, 1 chiếc nhẫn giá 3,5 tỷ đồng, chiếc còn lại giá khoảng 7 tỷ đồng.

"Đúng là tôi may mắn có một cuộc sống trọn vẹn. Điều tôi hạnh phúc nhất là tôi được yêu thương và trân trọng chứ không phải chỉ vì cuộc sống sung túc. Tôi không dám nhận mình giàu nhất làng nghệ phía Bắc. Chúng tôi chỉ là những người chăm chỉ làm việc, biết tích lũy, biết tận hưởng cuộc sống một cách ý nghĩa mà thôi", cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nữ diễn viên có gu thời trang đẳng cấp, luôn gây ấn tượng khi xuất hiện tại các sự kiện.

Thời gian gần đây, dù ít xuất hiện trên màn ảnh hơn trước, mỗi lần tái xuất của Lã Thanh Huyền đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ thần thái sang trọng và nhan sắc gần như không thay đổi theo thời gian.

Lã Thanh Huyền sinh năm 1985, sớm tỏa sáng sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21 năm 2006, mở ra cơ hội bước chân vào nghề diễn xuất.

Lã Thanh Huyền tham gia nhiều bộ phim phát sóng vào khung giờ vàng của VTV như: Zippo, mù tạt và em, Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời, Linh lan trắng, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ… Nhờ ngoại hình khả ái và diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả.

Năm 2017 cô nhận giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại giải Cánh diều vàng cho vai Lam trong Zippo, mù tạt và em - một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật.

