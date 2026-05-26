Cận cảnh nhà 41m2, 3 thế hệ sinh sống của NSND Nguyễn Hải "Chuyện làng Nhô"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Nguyễn Hải cho biết, vào năm 1989 vợ chồng anh có mua một mảnh đất rộng 41m2 tại phố Kim Ngưu (Hà Nội), sau đó xây lên 5 tầng. Sau gần 40 năm xây dựng, căn nhà vẫn giữ được sự kiên cố, là nơi sinh sống của nam nghệ sĩ và vợ cùng gia đình con trai, con gái, các cháu nội, ngoại.

"Gia đình tôi là tam đại đồng đường (ba thế hệ ở cùng nhau - PV), các con lấy vợ, lấy chồng xong ở nhà tôi hết. Tôi ở tầng 2, các con ở trên tầng 3, tầng 4. Nhà nhỏ nhưng bản thân không sợ, chỉ sợ cái bụng nhỏ hẹp, không quan tâm đến nhau", anh bộc bạch.

Phòng khách nhà nam nghệ sĩ được bố trí trên tầng 2. Đây là nơi NSND Nguyễn Hải và bà xã Lê Thúy Hằng đón tiếp người thân, bạn bè tới chơi.

Dọc cầu thang đi lên các tầng, Nguyễn Hải treo nhiều poster (tranh, ảnh giới thiệu phim - PV), bên trái là ảnh của phim Quỳnh búp bê, bên phải là khoảnh khắc hậu trường khi anh làm phim Chuyện làng Nhô.

Ở một nơi trang trọng trong nhà, NSND Nguyễn Hải treo bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, được nhận vào tháng 8/2019.

Bức ảnh vợ chồng NSND Nguyễn Hải thời trẻ vẫn được lưu giữ.

Nam nghệ sĩ là người rất thích sưu tập lọ lộc bình. Anh nói, khi đi công tác nước ngoài hoặc các tỉnh, bản thân đều tìm mua lộc bình về để trưng bày với hy vọng đồ vật mang may mắn, hút tài lộc vào nhà.

Bà xã của Nguyễn Hải cho biết, để giữ được đồ luôn mới, chị luôn lau và bảo quản đồ vật hằng ngày.

Quả trứng may mắn (trái) được Nguyễn Hải mua ở Trung Quốc. Bộ cốc (phải) của Tây Ban Nha cũng là đồ lưu niệm anh rất giữ gìn.

Năm 2016, nam nghệ sĩ đi công tác tại Séc có mua một chiếc đồng hồ quả lắc về treo, bên cạnh đó là chiếc cốc bia (có quai) được anh trưng bày để nhớ về một chuyến đi với nhiều trải nghiệm văn hóa.

Nguyễn Hải cũng rất thích nuôi cá cảnh. Anh đặt bể cá dưới tầng 1 và cho cá ăn hằng ngày.

Căn bếp của nhà nam nghệ sĩ được thiết kế giản dị, ưu tiên sự tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Anh nói, bà xã Thuý Hằng là người nấu ăn rất khéo nên gia đình gồm 9 thành viên thường ăn ở nhà, không thích ăn ngoài quán.

Ngoài ban công tầng 3, NSND Nguyễn Hải trồng hoa, cây cảnh. Những lúc rảnh rỗi, anh thường tưới cây, tỉa cành để tạo nên không gian xanh cho gia đình.

Nguyễn Hải cho biết, vì ở ngõ nhỏ nên anh thường di chuyển bằng xe máy. Lúc nhóm phóng viên ra về, cũng là lúc anh tới trường đón cháu.

Nam nghệ sĩ tâm sự rằng, anh hạnh phúc khi được quây quần cùng gia đình trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Mỗi ngày, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cháu nội, cháu ngoại đi học về chào ông bà, anh thấy rất bình yên.

NSND Nguyễn Hải (SN 1958) là Đại tá Công an nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Trưởng Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, phụ trách kịch nói. Trong hơn 30 năm đóng phim truyền hình, anh đều để lại dấu ấn với những vai lưu manh, tội phạm. Một số vai diễn phản diện ấn tượng của NSND Nguyễn Hải có thể kể đến như: Vai "kẻ giết người" Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, Trần Hùng Lân phim Bí mật những cuộc đời, Lý Hân trong Con nhện xanh, tướng cướp Hoàng Đạo phim Cái chết của con thiên nga, tổng giám đốc Lê Thanh trong phim Chạy án… Sau đó là lão Cấn - trùm mại dâm trong phim Quỳnh búp bê hay "Thượng tá biến chất" Trần Như Tuất của phim Bão ngầm…

