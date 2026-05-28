Một ngày miệt mài trên phim trường từ 6h sáng của NSƯT Chí Trung ở tuổi 65

Phóng viên Dân trí đã có một ngày theo chân NSƯT Chí Trung quay phim Dưới ô cửa sáng đèn, ghi lại những khoảnh khắc đời thường và hậu trường màn ảnh của nam nghệ sĩ ở tuổi 65.

Gần 6h sáng, NSƯT Chí Trung đã có mặt tại điểm quay ở Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 17-18 trong ngõ Nguyễn Chí Thanh. Ở tuổi 65, nam nghệ sĩ vẫn tự lái chiếc xe máy Honda Rebel gắn bó với mình hơn 30 năm đi làm phim.

NSƯT Chí Trung trẻ trung, phong độ khi diện áo phông đỏ, kết hợp quần jeans sáng màu và đi đôi dép sục nhựa giản dị. Ông cho biết, phim Dưới ô cửa sáng đèn đang quay song song với lịch phát sóng nên những ngày Hà Nội thời tiết nắng nóng gay gắt, cả ê-kíp thường bắt đầu công việc từ rất sớm.

Vốn quen dậy từ 5h sáng nên nhịp sinh hoạt này không làm khó nam nghệ sĩ. Theo Chí Trung, thứ ông luôn mang theo khi đi quay những ngày này là chiếc bình nước cá nhân.

Vừa đến nơi, NSƯT Chí Trung được tổ phục trang hỗ trợ thay đồ để chuẩn bị vào cảnh quay. Trong phân đoạn này, nhân vật của ông bị thương nên ê-kíp phải quấn băng quanh bụng khá kỹ khi mặc áo sơ mi bên ngoài.

Chí Trung tranh thủ đọc kịch bản trước khi vào set quay. Trong phim Dưới ô cửa sáng đèn, Chí Trung vào vai ông Đăng - bố của Diệu (Quỳnh Châu đóng).

Nam nghệ sĩ cho biết, đã khoảng 3 năm kể từ phim Độc đạo, ông mới trở lại với phim truyền hình VFC. Theo Chí Trung, không phải ông từ chối hay “kén” vai, mà vì các diễn viên quen đóng hài thường ít được mời hơn so với diễn viên dòng phim chính luận, tâm lý xã hội hiện nay.

"Những diễn viên hài như chúng tôi, khán giả vừa nhìn thấy mặt đã buồn cười rồi, nên các đạo diễn cũng e dè khi mời. Trong khi các phim hài không nhiều. Được tham gia phim ảnh thời nay là một vinh dự lớn cho diễn viên. Tôi tính thẳng thắn, có sao nói vậy chứ không làm bóng bẩy hình ảnh làm gì”, Chí Trung thổ lộ.

Ở những cảnh quay họp tổ dân phố có đông diễn viên quần chúng tham gia, nam nghệ sĩ luôn giữ sự tập trung, gương mặt nghiêm túc, trầm tư khác hẳn thường ngày. Chí Trung chia sẻ thêm, cái duyên lớn nhất để ông tham gia bộ phim Dưới cửa sáng đèn là vì đạo diễn Trịnh Lê Phong.

Ông nói: “Từ các phim Yêu thì ghét thôi, Thông gia ngõ hẹp... bạn ấy đã rất hiểu tôi. Phong từng tự hứa là khi nào có vai diễn phù hợp sẽ mời tôi ngay”.

Khoảng 10h trưa, NSƯT Chí Trung cùng đoàn phim di chuyển sang nhà B2 khu tập thể Giảng Võ để tiếp tục quay. Đây cũng là bối cảnh chính của Dưới ô cửa sáng đèn - nơi diễn ra phần lớn câu chuyện trong phim. Tranh thủ lúc ê-kíp chuẩn bị máy móc và sắp đặt bối cảnh, ông đứng chụp ảnh kỷ niệm dưới gốc cây si cổ thụ ở sân khu tập thể.

Bước sang tuổi 66, NSƯT Chí Trung thừa nhận sức khỏe không còn như trước, chỉ 2-3 năm đã thay đổi khá nhiều. Dù vậy, nam nghệ sĩ cho biết bản thân không thấy áp lực khi trở lại phim trường. “Với một nghệ sĩ được đào tạo bài bản và làm nghề trong môi trường chuyên nghiệp mấy chục năm như tôi, đi đóng phim bây giờ vẫn là... quá nhàn”, ông bộc bạch .

Chí Trung nhớ lại thời mình đóng phim nhựa cách đây 30-40 năm rất cực. Diễn viên có khi phải ở rừng hằng tháng trời, quay giữa thời tiết mưa nắng thất thường. Chưa kể lúc mang phim đi tráng, in còn có thể gặp sự cố hỏng hay lộ sáng. Theo nam nghệ sĩ, bây giờ công nghệ hiện đại nên làm phim đỡ vất vả hơn rất nhiều.

NSƯT Chí Trung cho biết, đây là phân đoạn khá nặng về tâm lý, tập trung vào những lo âu, trăn trở của ông Đăng khi con gái gặp khó khăn trong chuyện làm ăn.

Nhân vật ông Đăng là người bố có 2 cô con gái, sống trong khu tập thể cũ của Hà Nội sau khi vợ qua đời. Nam nghệ sĩ cho rằng, đây là dạng vai có chiều sâu nội tâm, khác xa hình ảnh hài hước của ông, vốn quen thuộc với khán giả suốt nhiều năm qua.

“Đạo diễn Trịnh Lê Phong đã nhìn ra được góc khuất trong nhân vật của tôi. Bản thân cũng muốn mang cả những trải nghiệm đời mình vào vai diễn này”, ông chia sẻ.

Chí Trung kể rằng, có những cảnh quay nội tâm ông diễn cùng Quỳnh Châu đã khiến cô xúc động rồi bật khóc ngay. Với nam nghệ sĩ, đó là cảm giác rất hạnh phúc vì bạn diễn thực sự tin ông "có thể hóa thân thành một người bố sâu sắc".

NSƯT Chí Trung sau đó thay trang phục rồi ngồi đọc lại thoại cùng các bạn diễn, trong đó có NSND Bùi Bài Bình (giữa) và NSƯT Trần Quốc Trọng, để chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo.

Sau các cảnh quay nặng tâm lý trước đó, không khí cuối ngày trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Trong phân đoạn này, nhân vật ông Đăng của Chí Trung cùng bố của Sinh (do NSND Bùi Bài Bình thủ vai) ngồi chơi cờ tướng, trò chuyện vui vẻ giữa khu tập thể cũ.

Chí Trung kể rằng, khi đến bối cảnh khu tập thể Giảng Võ, ông có cảm giác như trở về chính tuổi thơ và cuộc sống của mình. Đó là cảm xúc của người từng được sinh ra, trưởng thành và sẽ qua đời ở nhà tập thể. Hiện ông vẫn sống trong khu tập thể của Nhà hát Kịch Việt Nam. Căn nhà 33m2 được cơi nới từ phòng chỉ khoảng 7m2 trước đây. Để đi lên nhà của mình, nghệ sĩ phải đi qua một con ngõ dài, tối, sâu và rất nhỏ, có đoạn chỉ đủ một xe máy đi qua.

Khi bước vào bối cảnh phim, ông như được sống lại trong không gian quen thuộc với những căn phòng chật hẹp, cầu thang cũ kỹ, ánh sáng ít ỏi nhưng đầy ắp hơi thở đời sống. Theo ông, câu chuyện khu tập thể ở đây cũng giống như bao khu tập thể khác ở Thanh Xuân, Trung Tự đang ngày một trở nên cũ kỹ, xuống cấp.

NSƯT Chí Trung cho rằng, Dưới ô cửa sáng đèn lấy bối cảnh một khu tập thể cũ đang chờ giải tỏa ở Giảng Võ và lên sóng ở thời điểm này là rất “đúng và trúng”. Với nghệ sĩ, câu chuyện trong phim vì thế càng trở nên gần gũi và nhiều cảm xúc.

Theo ông, bộ phim giống như “trang cuối", một dấu chấm đỏ cuối cùng của một phần lịch sử Hà Nội trước khi mở ra chương mới. Chí Trung cũng đồng cảm với thông điệp mà phim muốn gửi gắm: Muốn thay đổi và phát triển, mỗi người phải thay đổi trước, bắt đầu từ chính khu tập thể nhỏ bé của mình. Ông tin sau phim này, sẽ là một Hà Nội rất khác, chuyển mình rất nhiều.

