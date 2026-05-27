Diễn viên Thanh Hương: “Tôi không nhận vai mờ nhạt dù cát-xê khủng”

Diễn viên Thanh Hương (SN 1988, quê Hải Dương) cho biết cô sẵn sàng từ chối những vai khách mời có cát-xê cao nếu nhân vật không đủ dấu ấn. Sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên nói điều cô cần lúc này không còn là xuất hiện thật nhiều, mà là được đi đường dài với những vai diễn có chiều sâu.

Từng đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hải Dương trước khi theo đuổi diễn xuất, Thanh Hương ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình như Người phán xử, Quỳnh búp bê, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao… Cô được khán giả nhớ tới với hình ảnh những người phụ nữ gai góc, dữ dội nhưng nhiều cảm xúc và nội tâm.

Diễn viên Thanh Hương tại trường quay phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đang phát sóng trên VTV.

Mới đây, Thanh Hương trở lại màn ảnh giờ vàng VTV với Dưới ô cửa sáng đèn của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Trong phim, cô vào vai Nguyệt - một bà mẹ đơn thân sống ở khu tập thể cũ Hà Nội.

Ngoài sự nghiệp, đời sống riêng của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau đổ vỡ hôn nhân cách đây 2 năm, Thanh Hương trở nên kín tiếng hơn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên lần đầu cởi mở về cuộc sống mẹ đơn thân, quan điểm tình yêu sau đổ vỡ, áp lực làm nghề và lý do cô ngày càng thận trọng với sự nổi tiếng.

Không nhận vai khách mời “đi ngang màn hình” dù cát-xê cao

Vì sao chị trở lại với phim truyền hình sau 1 năm vắng bóng?

- Nghề diễn viên sống rất nhiều bằng cảm xúc nên điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó mình trải qua quá nhiều chuyện rồi cảm xúc bị chai lì, không còn sự mới mẻ khi bước vào nhân vật nữa.

Những trải nghiệm trong cuộc sống cũng làm thay đổi cách tôi chọn vai. Ngày trước tôi thường hợp với những nhân vật cá tính, ngổ ngáo, gai góc vì nó gần với con người mình ở thời điểm đó. Còn bây giờ tôi lại thích những vai trưởng thành hơn, mềm mại hơn, có chiều sâu nội tâm và sự dịu dàng nhiều hơn. Tôi nghĩ đó cũng là sự thay đổi tự nhiên của chính mình.

Ngoài đời tôi vẫn sống khá đơn giản, nói vui là “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Tôi chỉ thay đổi khi bước vào nhân vật, còn khi thoát vai rồi thì vẫn là một Thanh Hương giản dị, khá hướng nội và thích cuộc sống nhẹ nhàng.

Tôi vào vai diễn trong Dưới ô cửa sáng đèn trước hết vì tình cảm dành cho đạo diễn Trịnh Lê Phong vì anh em đã đồng hành với nhau qua nhiều dự án và hiểu nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm phù hợp để tôi trở lại với phim truyền hình sau khoảng một năm tập trung cho điện ảnh. Với tôi, VFC (Trung tâm Truyền hình Việt Nam) giống như một ngôi nhà vì đã có rất nhiều vai diễn giúp tôi được khán giả yêu thương.

Diễn viên Thanh Hương trong tạo hình vai Nguyệt phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

Có thông tin cho rằng, chị kiên quyết từ chối những vai cameo (khách mời) dù cát-xê cao?

- Ai cũng cần tiền, tôi cũng vậy, nhưng điều tôi cần nhất vẫn là vai diễn. Nghệ sĩ phải có vai hay thì mới tạo được dấu ấn. Nếu đang muốn tìm một hành trình mới với điện ảnh mà cứ nhận những vai cameo mờ nhạt thì rất dễ bị đóng khung. Cát-xê có thể cao hơn bình thường nhiều lần, nhưng đổi lại là mất thời gian và đôi khi làm loãng hình ảnh của chính mình thì tôi thấy không đáng.

Thời gian qua tôi cũng từ chối vài dự án dù rất quý ê-kíp. Không phải vì khó tính hay nề hà, mà đến giai đoạn này tôi nghĩ mình cần có lựa chọn cho con đường nghề nghiệp của mình.

Tôi tin nếu còn đam mê thì vẫn sẽ còn cơ hội. Tôi cũng học được nhiều từ các anh chị đi trước. Như chị Hạnh Thúy chẳng hạn, chị ấy có thể không đóng vai chính nhưng vai nào cũng có dấu ấn rất rõ và cũng liên tục có phim doanh thu cao. Tôi nghĩ đó là cách lựa chọn rất thông minh.

Nghề diễn thật ra không dễ giàu. Muốn sống được với nghề phải cố gắng rất nhiều, thậm chí nhiều nghệ sĩ còn phải làm thêm công việc khác để duy trì cuộc sống và theo nghề lâu dài.

Thanh Hương tập thoại cùng bạn diễn Tuấn Tú.

Nếu như vậy chị làm sao lo cho cuộc sống và các con?

- Xuất phát điểm tôi không nghèo, gia đình cũng đủ ăn, đủ tiêu, không thiếu thốn. Tôi làm nghề nhiều năm rồi và gần như chỉ sống bằng nghề, chưa làm gì khác. Đến giờ tôi nghĩ mình vẫn đủ khả năng lo cho các con một cách đàng hoàng, tử tế.

Nhu cầu sống của tôi cũng đơn giản. Có nhà để ở, có xe để đi là được rồi. Tôi không phải người quá nặng vật chất. Nhiều khi điện thoại là được nhãn hàng tặng, không có đồ xịn thì dùng đồ bình thường cũng không sao. Nhưng khi xuất hiện trước công chúng, tôi cố gắng chỉn chu nhất. Đó là sự tôn trọng nghề và cũng là tôn trọng khán giả.

Nghề này thực ra vất vả hơn mọi người nghĩ. Thu nhập không phải lúc nào cũng ổn định, nhưng nghệ sĩ vẫn phải đầu tư hình ảnh, quần áo, trang điểm để xuất hiện chuyên nghiệp nhất có thể. Tôi biết có nhiều đồng nghiệp ban ngày đi quay, tối vẫn làm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống.

Chính vì nhìn thấy sự cố gắng đó nên tôi càng ý thức việc phải làm nghề nghiêm túc. Với tôi, vai diễn quan trọng hơn tiền bạc.

Không còn tìm kiếm tình yêu nhiều sóng gió

Khán giả đặc biệt chú ý khi chị vào vai một bà mẹ đơn thân trong “Dưới ô cửa sáng đèn”, phần nào giống với hoàn cảnh ngoài đời của mình. Chị đón nhận điều đó thế nào?

- Khi nhận vai một bà mẹ đơn thân, tôi hiểu khán giả sẽ phần nào liên tưởng đến cuộc sống ngoài đời của mình. Nhưng đây là một vai diễn mà bản thân tôi cảm thấy thú vị, dù không phải vai chính nhưng xuyên suốt mạch phim và có số phận riêng. Tôi tin khán giả sẽ thấy một Thanh Hương trong Dưới ô cửa sáng đèn rất khác với những vai trước như Luyến của Cuộc đời vẫn đẹp sao hay Linh của Hoa sữa về trong gió.

Với tôi, làm mẹ đơn thân là một hành trình nhiều áp lực, vì phải tự gánh vác mọi thứ mà không có người đồng hành chia sẻ. Có thể ổn về kinh tế, nhưng tinh thần vẫn có những khoảng trống rất khó gọi tên. Chẳng ai mong muốn điều đó, nhưng đôi khi hoàn cảnh buộc mình phải chấp nhận.

Chính những biến động ấy khiến tôi buộc phải độc lập và quyết liệt hơn trong các quyết định. Tôi cố gắng để các con không bị tổn thương vì hoàn cảnh gia đình. May mắn là tôi vẫn có bố mẹ ở bên. Những lúc tôi đi quay dài ngày, ông bà hỗ trợ chăm sóc các cháu nên tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Chị sắp xếp thế nào để các con thích nghi với cuộc sống mới?

- Trước khi đi đến quyết định cuối cùng, tôi và người cũ đã suy nghĩ kỹ. Hai bên gia đình cũng từng cố gắng vun vén chứ không phải bốc đồng hay nóng vội. Tôi quan niệm người lớn đến với nhau đàng hoàng thì khi dừng lại cũng phải đàng hoàng.

Khó nhất vẫn là con cái vì các con còn nhỏ. Tôi phải rất tinh tế trong cách ứng xử, nhưng tôi cũng tin trẻ con thông minh lắm, các con nhìn là hiểu. Mình có thể giấu con, nhưng không thể chắc người khác sẽ không nói gì với con. Vì thế, con hỏi gì tôi đều trả lời.

Tôi và người cũ đều có trách nhiệm với con, giữ được sự tôn trọng dành cho nhau. Hai bên gia đình cũng không có hiềm khích sau chia tay, vẫn cư xử văn minh.

Đương nhiên, khi liên hệ với người cũ để trao đổi về con tôi cũng cảm thấy tế nhị, vì ai cũng đã có cuộc sống riêng. Nhưng người lớn có chuyện của người lớn, còn trẻ con không có lỗi. Các con cần một không gian đủ đầy yêu thương.

Nữ diễn viên giữ mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp cùng đoàn phim.

Cuộc sống độc thân của chị có điều gì mới mẻ?

- Tôi tập quen với một nhịp sống, một môi trường sống khác hẳn trước đây, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến con người tôi thay đổi rất nhiều.

Ngày xưa lúc nào cả nhà cũng quây quần ăn cơm, còn bây giờ cuộc sống đơn giản hơn. Có hôm tôi nấu ăn, có hôm sang ăn với bố mẹ, hoặc mấy mẹ con rủ nhau đi ăn ngoài. Mọi thứ cần thời gian để thích nghi và bây giờ tôi nghĩ mình cũng đã quen dần.

Nhiều người nhận xét tôi dịu dàng hơn trước, điều đó đúng. Có lẽ khi trải qua nhiều chuyện, con người ta sẽ bớt ngây thơ và học cách đối diện với mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Khi 30 tuổi chắc chắn bản thân sẽ khác thời 20 tuổi.

Tôi vốn là người mê công việc. Ngày trước khi còn gia đình đã vậy rồi, còn bây giờ thì tôi càng có nhiều thời gian để tập trung cho sự nghiệp hơn.

Nghề diễn viên cũng có “điểm rơi” của nó, không ai có thể đứng trên đỉnh mãi được. Mình không thể mãi đóng những vai trẻ trung hay vai chính được, rồi sẽ đến lúc chuyển sang những dạng vai khác như làm mẹ, làm bà. Đó là quy luật rất bình thường của nghề.

Vì thế khi còn cơ hội làm nghề, còn được khán giả yêu thương thì tôi muốn cố gắng hết sức. Lúc rảnh tôi cũng đi du lịch, đi đây đi đó để trải nghiệm thêm, nhưng phần lớn thời gian vẫn dành cho công việc.

Thanh Hương đọc kịch bản phim khi quay tại bối cảnh là khu chung cư cũ ở Hà Nội.

Chị có mở lòng với tình yêu mới không?

- Tôi vẫn tìm hiểu người đàn ông khác chứ, chuyện đó bình thường mà. Ngày xưa nếu hỏi thích mẫu người thế nào thì chắc tôi không trả lời được, nhưng bây giờ thì có rồi. Ở độ tuổi này, tôi không còn tìm kiếm một tình yêu nhiều sóng gió nữa. Điều tôi cần là sự sâu lắng, chân thành và nhiều cảm xúc.

Bây giờ tôi không còn đặt nặng vấn đề kinh tế như trước, tôi để chuyện tình cảm diễn ra tự nhiên. Tôi nghĩ khi hai người đồng điệu thì có thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Ai thật sự yêu thương mình thì họ sẽ hiểu, sẽ đồng hành và quan tâm đến mình trước.

Người có thể đi cùng tôi lâu dài phải là người tình cảm, có trách nhiệm và tử tế. Tôi ưu tiên tính cách, sự bao dung và nhân hậu hơn là sự nghiệp hay điều kiện kinh tế. Tôi tin một người biết yêu thương và sống tử tế thì họ cũng sẽ làm tốt công việc của mình.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm tôi thường giữ cho riêng mình. Tôi là người bộc trực, nhưng không phải điều gì cũng nói ra, nhất là chuyện tình cảm, đời tư. Nhiều khi mình khoe hạnh phúc quá nhiều, đến lúc mọi thứ thay đổi lại trở nên… buồn cười.

