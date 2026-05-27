Sắc vóc trẻ trung không ngờ của NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" ở tuổi 63

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí mới đây, NSND Lan Hương gây bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung ở tuổi 63. Nữ nghệ sĩ sở hữu làn da mịn màng, khỏe khoắn cùng thần thái rạng rỡ, đầy năng lượng.

Không chỉ sở hữu gương mặt trẻ hơn tuổi, “Em bé Hà Nội” Lan Hương còn gây chú ý với gu thời trang hiện đại, cá tính. Xuất hiện trong bộ trang phục gồm áo ôm họa tiết da báo khoét cổ sâu phối cùng quần ống rộng, nữ nghệ sĩ gạo cội vừa tôn được vóc dáng thon gọn, vừa toát lên nét trẻ trung, năng động nhưng vẫn phù hợp với tuổi tác.

NSND Lan Hương cho biết, bà không có bí quyết gì đặc biệt để giữ gìn nhan sắc, thậm chí còn khá “lười” trong việc chăm sóc da. “Có lẽ bố mẹ cho làn da tương đối ổn nên tôi cũng chủ quan, không cầu kỳ làm đẹp. Đến khi nào da có vấn đề gì chắc mới phải đi chăm sóc, còn hiện tại thì chưa đến mức ấy”, bà nói.

Theo Lan Hương, ở tuổi của bà, nếp nhăn xuất hiện là điều bình thường và nữ nghệ sĩ không quá bận tâm chuyện níu kéo tuổi xuân bằng mọi giá. Bà kể rằng, có đồng nghiệp từng góp ý nên tăng cân để gương mặt đầy đặn hơn, bớt nhăn khi cười, nhưng nghe xong bà cũng không để ý.

“Bản thân nghĩ mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng. Đến lúc phải nhăn thì cứ nhăn thôi, làm sao chống lại được quy luật của tự nhiên. Mình béo lên chưa chắc đã hay, có khi lại sinh bệnh tật, người nặng nề cũng không thích”, NSND Lan Hương bày tỏ.

Khi được hỏi về việc giữ gìn vóc dáng ở tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ rằng, bản thân không quá khắt khe trong chuyện ăn uống, thậm chí còn tự nhận mình ăn uống khá "vô tội vạ". Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà bắt buộc phải bước vào một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt hơn, không phải để giữ dáng mà là chung sống với căn bệnh tiểu đường.

Nói về nguyên nhân mắc bệnh, Lan Hương cho biết đây là sự cố ngoài ý muốn do dùng sai thuốc điều trị mỡ máu trước đó. "Ngày xưa tôi bị mỡ máu rồi dùng sai liều thuốc nên mới chuyển sang tiểu đường. Đợt đấy tôi lại ăn ít quá, thành ra cơ thể bị thiếu chất... giờ thì không cứu vãn được nữa, đành phải sống chung với bệnh thôi", bà thổ lộ.

Dù vậy, Lan Hương cho biết tình trạng hiện tại của bà không quá nghiêm trọng. Theo nữ nghệ sĩ, bà không áp lực chuyện ăn kiêng vì vốn dĩ từ trước đến nay không ăn nhiều. Điều quan trọng nhất hiện tại là duy trì cách ăn uống phù hợp để kiểm soát đường huyết sau mỗi bữa ăn.

NSND Lan Hương sinh năm 1963 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Mối duyên của bà với phim ảnh bắt đầu từ rất sớm, khi cố đạo diễn Hải Ninh tình cờ gặp bà lần đầu lúc mới 3 tuổi.

Năm 1972, khi bắt tay vào làm phim Em bé Hà Nội, vị đạo diễn gạo cội đã lặn lội tìm kiếm rất nhiều gương mặt vào vai chính nhưng đều không ưng ý. Lúc này, ông sực nhớ đến cô bé năm xưa và tìm đến tận nhà để xin phép gia đình cho Lan Hương đi đóng phim.

Năm 1974, bộ phim chính thức công chiếu. Nhờ nét diễn chân thật, hồn nhiên, Lan Hương lập tức trở thành một hiện tượng và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với hình tượng "Em bé Hà Nội" cho đến bây giờ.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, NSND Lan Hương kể rằng, thời trẻ bà là một trong những gương mặt được các nhiếp ảnh gia mời chụp ảnh lịch nhiều nhất, dù bản thân bà tự nhận mình... không ăn ảnh.

Thế nhưng, nhìn lại những bức ảnh lịch chụp vào các năm 1981, 1987 (từ trái qua) khán giả đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp thời thiếu nữ của nghệ sĩ. Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh, thanh tú cùng đôi mắt to tròn đen láy và sống mũi thon gọn là lý do giúp NSND Lan Hương được mệnh danh là một trong những "biểu tượng nhan sắc" của màn ảnh Việt một thời.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn - người từng bấm máy cho hàng loạt mỹ nhân màn ảnh Việt thập niên 90 như NSND Lê Khanh, NSND Thu Hà, Giáng My, Diễm My… - chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, dù chưa có dịp hợp tác chụp ảnh lịch cho NSND Lan Hương, anh đã ấn tượng với nhan sắc của bà từ ngày xem phim Em bé Hà Nội.

Anh nhận xét: “NSND Lan Hương sở hữu vẻ đẹp cổ điển, truyền thống của người con gái Hà thành nhưng lại có nét thanh sắc rất lạ. Từ lúc trẻ cho đến tận bây giờ, tinh thần và vẻ ngoài của chị lúc nào cũng tươi tắn, hồn nhiên. Sự trong trẻo đó toát ra rõ nhất từ đôi mắt to tròn, sáng và biết nói".

Bức ảnh chụp chung giữa NSND Lan Hương và NSND Lê Khanh - 2 mỹ nhân đình đám của đất Hà thành thời bấy giờ. Lan Hương cho biết, khoảnh khắc này được ghi lại để làm kỷ niệm trước khi bà chính thức lên xe hoa, tạm biệt quãng đời độc thân (cuối năm 1981). Thời điểm đó, 2 nữ nghệ sĩ chơi với nhau rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau "một tấc không rời".

Một bức ảnh khác từng được chia sẻ trên các diễn đàn phim ảnh và khiến khán giả vô cùng thích thú là khoảnh khắc NSND Lan Hương (trái) cười tươi, tay cầm bó hoa ngồi cạnh NSND Minh Hằng. Bức ảnh được chụp vào năm 1995, thời điểm cả hai cùng tham gia bộ phim truyền hình đình đám Những người sống bên tôi của đạo diễn Tất Bình.

Dù ăn mặc giản dị, 2 mỹ nhân của Nhà hát Tuổi trẻ và màn ảnh Việt thời bấy giờ vẫn gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình nổi bật. Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc thời trẻ của hai nữ nghệ sĩ: "NSND Minh Hằng đẹp nhất là cổ kiêu sa ba ngấn, còn chị Lan Hương thì trẻ không kém", "Mỹ nhân Hà thành hội tụ hết trong ảnh này rồi"...

Thậm chí, khoảnh khắc này còn gợi lại cả bầu trời kỷ niệm của một thế hệ: "Nhìn ảnh các chị lại nhớ thời có chương trình Văn nghệ Chủ nhật, ngày xưa nhà không có tivi toàn phải đi xem nhờ hàng xóm".

Ở tuổi xế chiều, bên cạnh những lời khen, NSND Lan Hương cũng đối mặt với không ít tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí có người còn thẳng thừng cho rằng bà "đập mặt đi làm lại".

Trước những lời bàn tán này, bà thẳng thắn phủ nhận: “Tôi không đập mặt đi làm lại, chưa bao giờ gọt cằm, nâng mũi hay sửa mí, cắt môi, bơm môi gì cả. Mũi, mắt hay miệng vẫn hoàn toàn là của Lan Hương. Bản thân chỉ bọc răng sứ vì được tặng, và từng làm Hifu (nâng cơ mặt) vài lần cho đỡ chảy xệ thôi. Người ta mời, tôi lại được tiền thì dại gì mà không làm”.

