Toàn cảnh ồn ào tình cảm của tài tử "Nữ hoàng nước mắt" và bạn gái 15 tuổi

Tối 10/3, mạng xã hội châu Á dậy sóng khi kênh YouTube Viện Garo Sero bất ngờ công bố về mối quan hệ bí mật kéo dài 6 năm của tài tử Kim Soo Hyun và nữ diễn viên vừa qua đời Kim Sae Ron.

Mối quan hệ tình cảm giữa Kim Soo Hyun và nữ diễn viên vừa qua đời Kim Sae Ron đang là tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng châu Á (Ảnh: Naver).

Theo đó, cặp đôi được cho là bắt đầu mối quan hệ tình cảm khi Kim Sae Ron mới 15 tuổi và Kim Soo Hyun ở tuổi 27.

Người nhận là dì của Kim Sae Ron kể rằng, nữ diễn viên từng tham gia chỉ đạo, hướng dẫn diễn xuất cho diễn viên mới tại công ty Gold Medalist mà không nhận thù lao. Kim Sae Ron đã làm việc chăm chỉ như đó là công ty của mình.

Năm 2022, Kim Sae Ron vướng bê bối gây ra tai nạn giao thông khi đang say rượu và bị tẩy chay. Cô phải bồi thường các hợp đồng phim ảnh, quảng cáo. Kim Soo Hyun đã cho Kim Sae Ron vay 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng) để giải quyết bồi thường và không yêu cầu trả lại ngay.

Cố diễn viên nói với dì, Kim Soo Hyun không đưa ra thời hạn hoàn trả nhưng Kim Sae Ron vẫn cố gắng làm việc để trả lại.

Năm 2024, nữ diễn viên nhận được giấy chứng nhận nợ 700 triệu won và đã bật khóc vì cô đã dùng hết tiền để bồi thường. Kim Sae Ron cho rằng Kim Soo Hyun không gửi giấy nợ và tin rằng, người gửi là Lee Sarang (anh họ Kim Soo Hyun kiêm người đồng sáng lập Gold Medalist).

Kim Sae Ron đã gọi điện cho Kim Soo Hyun để hỏi về giấy nợ, nhưng anh không nhận cuộc gọi. Chị họ của Kim Sae Ron cũng gọi cho Kim Soo Hyun, nhưng nam diễn viên không bắt máy.

Cuối cùng, Kim Sae Ron quyết định đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun lên tài khoản cá nhân Instagram với mong muốn tài tử Nữ hoàng nước mắt liên lạc với cô.

Phản ứng lại, phía Kim Soo Hyun phủ nhận mối quan hệ với Kim Sae Ron và cho rằng, nữ diễn viên trẻ đang dùng cái tên Kim Soo Hyun để thu hút dư luận.

Theo người thân của Kim Sae Ron, bức ảnh thân mật của cặp đôi được chụp vào năm 2016. Nữ diễn viên quá cố và Kim Soo Hyun bắt đầu hẹn hò từ ngày 19/11/2015 và chia tay vào ngày 7/7/2021.

Kim Sae Ron từng gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải ảnh thân mật với Kim Soo Hyun trên tài khoản cá nhân vào năm 2024 (Ảnh: Instagram).

Người thân của Kim Sae Ron kể thêm, suốt giai đoạn năm 2024, nữ diễn viên đã chủ động liên lạc với tài tử họ Kim nhiều lần để hỏi về khoản nợ nhưng cô không nhận được hồi đáp.

Người nhà của nữ diễn viên Kim Sae Ron cho rằng, những áp lực trong công việc, sự tuyệt vọng vì không thể làm việc hay kiếm tiền trả nợ cùng những lời chê trách trên mạng xã hội đã đẩy ngôi sao 25 tuổi rơi vào tuyệt vọng và có hành động dại dột hồi tháng 2 vừa rồi.

Ngày 16/2, Kim Sae Ron được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc). Cảnh sát cho biết, họ không tìm thấy di thư của nữ diễn viên và kết luận cô tự vẫn.

Hiện, phía Gold Medalist phủ nhận tất cả những nội dung mà kênh YouTube Viện Garo Sero đăng tải. Họ cũng tuyên bố khởi kiện bên tung tin đồn thất thiệt, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của nam nghệ sĩ.

Đêm 10/3, phía kênh YouTube Viện Garo Sero lập tức phản hồi. Trong bài đăng mới nhất, kênh thách thức Kim Soo Hyun đâm đơn kiện và cho biết, nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn có hành vi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Kim Soo Hyun vào năm 2016, năm anh được cho là bắt đầu mối quan hệ với nữ diễn viên Kim Sae Ron (Ảnh: Mydaily).

Kim Sae Ron vào năm 15 tuổi, thời điểm được cho là cô đang hẹn hò với tài tử Kim Soo Hyun (Ảnh: Instagram).

Kênh này cũng cho biết, các thông tin họ đưa ra được dựa trên tài liệu và phỏng vấn trực tiếp từ phía gia đình cố nghệ sĩ Kim Sae Ron. Họ cũng chỉ trích việc nam diễn viên Kim Soo Hyun vắng mặt trong tang lễ của nữ diễn viên 25 tuổi dù nhiều bạn bè trong làng giải trí đều góp mặt, chia buồn với gia đình của nữ diễn viên.

Kim Sae Ron từng là nghệ sĩ thuộc công ty Gold Medalist do Kim Soo Hyun sáng lập. Khi nữ diễn viên qua đời vào trung tuần tháng 2, người hâm mộ cũng chờ đợi phản hồi từ phía nam diễn viên nhưng anh không lên tiếng bình luận.

Dù Kim Soo Hyun kiên quyết phủ nhận chuyện hẹn hò với cố nghệ sĩ Kim Sae Ron, người hâm mộ châu Á vẫn hoang mang trước thông tin trên. Truyền thông Hàn Quốc nhận định, hình ảnh của tài tử Kim Soo Hyun đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ việc.

Kim Soo Hyun (SN 1988) là nam diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn. Anh từng vượt qua Hyun Bin, So Ji Sub, Song Joong Ki để trở thành nam diễn viên Hàn Quốc nhận cát-xê cao nhất cho một tác phẩm truyền hình Hàn Quốc.

Sau loạt tác phẩm ăn khách như: The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao và Nữ hoàng nước mắt, tài tử họ Kim liên tục được công nhận về tài năng và thành công.

Anh từng lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của tạp chí Forbes (Hàn Quốc) trong 3 năm liên tiếp.

Theo Naver, Kim Soo Hyun đang là nam diễn viên giàu nhất xứ kim chi nhờ nhiều năm chăm chỉ đóng phim và nguồn thu "khủng" từ các hợp đồng quảng cáo. Tài tử xứ Hàn đang sở hữu khối tài sản lên tới 117 triệu USD.

Về đời tư, Kim Soo Hyun từng nhiều lần dính tin đồn tình cảm với các đồng nghiệp nhưng anh chưa xác nhận mối quan hệ nào. Gần nhất, anh bị đồn hẹn hò bí mật với bạn diễn trong Nữ hoàng nước mắt, nữ diễn viên Kim Ji Won.

Vụ ồn ào tình cảm với Kim Sae Ron đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của tài tử Kim Soo Hyun (Ảnh: Netflix).

Năm 2013, tài tử xứ Hàn từng trả lời khi được hỏi về việc kết hôn: "Chuyện hôn nhân có lẽ sẽ phải lùi thời gian một chút. Tôi từng nghĩ sẽ kết hôn vào năm 36 tuổi, nhưng bây giờ tôi cho rằng kế hoạch đó khó thực hiện được. Có thể tôi sẽ lập gia đình vào năm 41 tuổi. Khi đó, tôi sẽ gặp gỡ với cô gái 21 tuổi".

Câu trả lời của nam diễn viên khiến MC Kim Tae Jin ái ngại và nói: "Nghĩa là vợ tương lai của cậu giờ đang học mẫu giáo?".

Nói về hình mẫu người phụ nữ trong mơ, tài tử Hàn Quốc trả lời: "Cô ấy phải hết lòng vì tôi, chỉ có thể nghĩ tới mình tôi, không ngăn cản tôi làm việc, nhưng khi tôi cần thì luôn ở bên tôi".