Tài tử "Nữ hoàng nước mắt" phản hồi tin đồn quấy rối nữ diễn viên 15 tuổi

Theo kênh YouTube Viện Garo Sero, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron từng có mối quan hệ tình cảm suốt 6 năm.

Mối quan hệ này bắt đầu từ khi Kim Sae Ron 15 tuổi và Kim Soo Hyun 27 tuổi. Kênh YouTube này còn tiết lộ rằng, họ đã liên lạc với phía gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron để có thông tin độc quyền.

Thông tin này lập tức gây chấn động mạng xã hội, trở thành từ khóa tìm kiếm "nóng" nhất mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) và thu hút lượng bình luận lớn.

Kim Soo Hyun bất ngờ bị tung tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô mới 15 tuổi (Ảnh: Naver).

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun dính tin đồn hẹn hò. Tháng 3 năm ngoái, thông tin này cũng bùng nổ mạng xã hội châu Á khi Kim Sae Ron tung bức ảnh chụp chung với tài tử Nữ hoàng nước mắt lên mạng xã hội.

Thời điểm đó, phía Kim Soo Hyun nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ và tuyên bố khởi kiện bên tung tin đồn thất thiệt.

Về phía nữ diễn viên Kim Sae Ron, cô lên tiếng: "Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình không nói bất cứ điều gì. Đây không phải lập trường chính thức của tôi. Và tôi cũng không bình luận thêm gì nữa".

Cách phản ứng của Kim Sae Ron vào thời điểm đó khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên lợi dụng vụ việc ồn ào với Kim Soo Hyun để thu hút sự chú ý của khán giả sau thời gian dài gặp bê bối đời tư.

Tháng 3 năm nay, mối quan hệ của Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun lại một lần nữa thu hút sự tò mò của công chúng.

Tối muộn 10/3, phía Kim Soo Hyun lên tiếng phủ nhận thông tin hẹn hò với Kim Sae Ron khi nữ diễn viên quá cố mới 15 tuổi. Họ cũng bác bỏ cáo buộc nam diễn viên và công ty thông đồng với YouTuber Lee Jin Ho nhằm quấy rối nữ diễn viên quá cố.

Công ty Gold Medalist, đại diện của Kim Soo Hyun, đặc biệt phủ nhận cáo buộc cho rằng, họ đã vô trách nhiệm trong việc giải quyết vụ bê bối lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn giao thông của nữ diễn viên Kim Sae Ron vào năm 2022.

Thời điểm vụ việc xảy ra, Kim Sae Ron đang là nghệ sĩ thuộc sự quản lý của Gold Medalist. Cũng trong thông báo gửi người hâm mộ, phía tài tử Nữ hoàng nước mắt tuyên bố sẽ khởi kiện kênh thông tin phát tán tin đồn thất thiệt.

Đại diện của công ty chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tin nữ diễn viên Kim Sae Ron - người từng làm việc ở công ty chúng tôi - qua đời. Chúng tôi cũng rất thương tiếc cô ấy.

Việc kênh YouTube Viện Garo Sero phát tán thông tin sai lệch đã trực tiếp lặp lại hành vi làm tổn thương nữ diễn viên.

Điều này không chỉ gây tổn hại danh tiếng của nghệ sĩ thuộc sự quản lý của chúng tôi mà còn ảnh hưởng tới người đã khuất. Đây là hành vi trục lợi vô nhân đạo. Công ty chúng tôi sẽ có hành động nghiêm khắc với hành vi này".

Kim Sae Ron vừa qua đời tại nhà riêng vào tháng 2 (Ảnh: Naver).

Theo Naver, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron quen nhau từ khi nữ diễn viên còn nhỏ. Kim Sae Ron có thời gian dài làm việc cho Gold Medalist - công ty quản lý do Kim Soo Hyun sáng lập.

Khi vụ bê bối gây tai nạn giao thông của Kim Sae Ron bùng nổ vào năm 2022, nữ diễn viên kết thúc hợp đồng với công ty. Theo truyền thông xứ Hàn, vào thời điểm qua đời, Kim Sae Ron đang nợ Gold Medalist khoản tiền 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng). Đây là số tiền công ty bỏ ra đền bù hợp đồng giúp cô.

Kim Sae Ron từng hứa trả nợ khi rời Gold Medalist. Tuy nhiên, khó khăn tài chính suốt những năm qua khiến ngôi sao sinh năm 2000 không thể thực hiện lời hứa. Kim Sae Ron gần như rơi vào cảnh thất nghiệp ngay sau bê bối gây tai nạn giao thông vào năm 2022.

Kim Soo Hyun bức xúc trước hành động tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng tới hình ảnh của anh và nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron (Ảnh: Instagram).

Kim Sae Ron (SN 2000) là gương mặt sáng giá của màn ảnh Hàn. Cô liên tục xuất hiện trong các bom tấn của điện ảnh xứ Hàn và được truyền thông gọi là "thiên tài diễn xuất".

Các nhân vật của cô đa phần có số phận éo le, nội tâm rối ren trong các dự án The Neighbor (2012), A Girl at My Door (2014) và loạt phim truyền hình Mirror of the Witch (2016).

Theo Yonhap, Kim buộc phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất sau khi bị bắt gặp lái xe trong lúc say rượu vào tháng 5/2022. Cô bị phạt 15.000 USD, bị khán giả tẩy chay diện rộng. Sae Ron từng bày tỏ mong muốn trở lại đóng phim nhưng không được đón nhận.

Trung tuần tháng 2 vừa qua, làng giải trí châu Á rúng động trước thông tin Kim Sae Ron được phát hiện tử vong ở nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc), hưởng dương 25 tuổi. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao trẻ khiến nhiều người xót xa.

Kim Soo Hyun (SN 1988) là nam diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn. Anh từng vượt qua Hyun Bin, So Ji Sub, Song Joong Ki để trở thành nam diễn viên Hàn Quốc nhận cát-xê cao nhất cho một tác phẩm truyền hình Hàn Quốc.

Sau loạt tác phẩm ăn khách như The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao và Nữ hoàng nước mắt, tài tử họ Kim liên tục được công nhận về tài năng và thành công.

Anh từng lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của tạp chí Forbes (Hàn Quốc) trong 3 năm liên tiếp.

Theo Naver, Kim Soo Hyun đang là nam diễn viên giàu nhất xứ kim chi nhờ nhiều năm chăm chỉ đóng phim và nguồn thu "khủng" từ các hợp đồng quảng cáo. Tài tử xứ Hàn đang sở hữu khối tài sản lên tới 117 triệu USD.