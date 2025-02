Người thân và đồng nghiệp tiễn đưa "thiên tài diễn xuất" Kim Sae Ron

Nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 16/2. Cơ quan điều tra kết luận, ngôi sao 25 tuổi tự vẫn và không để lại di thư. Sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron khiến dư luận xứ Hàn chấn động.

Ngày 17/2, gia đình Kim Sae Ron tổ chức lễ viếng ngôi sao trẻ. Nhiều đồng nghiệp của Kim Sae Ron như Han So Hee, Won Bin đều đến viếng và chia buồn với gia đình Kim Sae Ron.

Tang lễ của Kim Sae Ron đã diễn ra vào ngày 19/2 (Ảnh: The Fact).

Sáng 19/2, tang lễ chính thức của Kim Sae Ron đã diễn ra với sự tham gia của các thành viên trong gia đình ngôi sao trẻ và một số đồng nghiệp thân thiết. Các nghi lễ được gia đình cố diễn viên tổ chức trang nghiêm, riêng tư và kín đáo.

Các thành viên trong gia đình không giấu được nỗi buồn trên gương mặt. Mẹ của Kim Sae Ron đi không vững, phải có người dìu.

Được biết, nữ diễn viên là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái. Từ bé, nhờ có khả năng diễn xuất bẩm sinh, cô sớm gia nhập làng giải trí và kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Nữ diễn viên Kim Bo Ra, ca sĩ Park Woo Jin và một số đồng nghiệp cũng đã có mặt để đưa tiễn Kim Sae Ron vào sáng nay. Tất cả đều khóc nghẹn khi chứng kiến giây phút linh cữu của Kim Sae Ron được chuyển lên xe để đưa về nơi chôn cất.

Sau các nghi thức, linh cữu của Kim Sae Ron được đưa đến Công viên tưởng niệm Paju ở Tongil-ro (Hàn Quốc) an táng.

Tang lễ của Kim Sae Ron diễn ra riêng tư và kín đáo (Ảnh: MK).

Bạn bè và người thân đều khóc lặng khi linh cữu của Kim Sae Ron được đưa đi chuẩn bị chôn cất (Ảnh: Osen).

Kim Sae Ron (SN 2000) là gương mặt sáng giá của màn ảnh Hàn. Cô đóng phim từ năm 9 tuổi, gây tiếng vang năm 2010 nhờ vai Jung So Mi - hàng xóm của "sát thủ" Won Bin trong phim điện ảnh The Man from Nowhere.

Sau bộ phim, Kim Sae Ron liên tục xuất hiện trong các bom tấn của điện ảnh xứ Hàn và được truyền thông gọi là "thiên tài diễn xuất". Các nhân vật của cô đa phần có số phận éo le, nội tâm rối ren trong các dự án The Neighbor (2012), A Girl at My Door (2014) và loạt phim truyền hình Mirror of the Witch (2016).

Theo Yonhap, Kim đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất sau khi bị bắt gặp lái xe trong lúc say rượu vào tháng 5/2022. Cô bị phạt 15.000 USD, bị khán giả tẩy chay diện rộng. Sae Ron từng bày tỏ mong muốn trở lại đóng phim nhưng không được đón nhận.

Vai diễn mới của cô trong loạt phim hành động Bloodhounds của Netflix được phát sóng vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, phần lớn thời lượng xuất hiện của cô đã bị cắt bỏ sau vụ tai nạn năm 2022.

Mẹ của Kim Sae Ron không cầm được nước mắt trong ngày đưa con gái về nơi yên nghỉ cuối cùng (Ảnh: The Fact).

Một người bạn cho hay, Kim Sae Ron góp mặt trong một bộ phim ngắn vào cuối năm ngoái, đổi tên và dự định mở quán cà phê trước khi qua đời đột ngột tại nhà riêng.

Tờ Naver tiết lộ, vào thời điểm qua đời, Kim Sae Ron vẫn còn đang nợ công ty quản lý cũ, Gold Medalist, số tiền 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng). Đây là khoản tiền mà Gold Medalist bỏ ra để đền bù hợp đồng giúp nữ diễn viên trẻ khi cô bị tẩy chay, cắt hợp đồng do vướng bê bối lái xe gây tai nạn trong tình trạng say rượu.

Do khó khăn tài chính suốt những năm qua, ngôi sao sinh năm 2000 không thể trả nợ cho công ty cũ. Kim Sae Ron gần như rơi vào cảnh thất nghiệp và phải làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống trong 3 năm qua.