Tài tử Park Bo Gum tăng cân, nhuộm da trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

Phim lên sóng vào tháng 3 và nhanh chóng gây sốt khắp châu Á. Không chỉ là một bản tình ca miền biển đầy ắp sự chữa lành, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) còn lồng ghép những ý nghĩa sâu sắc vào từng cảnh quay dù là nhỏ nhất. Những câu thoại đầy ý nghĩa, xoay quanh mối quan hệ vợ chồng, mẹ con, anh chị em, gia đình khiến nhiều người suy ngẫm.

Park Bo Gum kết đôi với IU trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: Netflix).

Park Bo Gum là nam chính trong dự án và anh đóng cặp cùng nữ ca sĩ IU. Vào vai một đôi bạn thân trở thành vợ chồng, Park Bo Gum và IU khiến người xem rơi nước mắt trong nhiều phân cảnh cảm động.

Đặc biệt, hình tượng người chồng quốc dân hết lòng vì vợ con, bản lĩnh và giàu tình yêu thương của Park Bo Gum trong phim khiến khán giả yêu thích. Nhân vật Gwan Sik được Park Bo Gum tái hiện một cách tự nhiên và sống động.

Sự yêu thương tinh tế, không biểu hiện bằng lời nói mà luôn qua ánh mắt dịu dàng và hành động của Gwan Sik nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Với ngoại hình điển trai, làn da rám nắng và nụ cười ấm áp, Park Bo Gum được khen ngợi khi vào vai chàng trai miền biển Gwan Sik.

Đạo diễn của bộ phim - Kim Won Seok - vừa có những chia sẻ về hành trình làm nên nhân vật Gwan Sik. Trong đó, nam đạo diễn cho biết, ê-kíp đã rất kỳ công để khiến mỹ nam Park Bo Gum trở nên xấu đi, nhằm phù hợp với nhân vật.

Park Bo Gum thừa nhận, anh đã tăng 5kg và nhuộm da nâu để vào vai chàng trai miền biển Gwan Sik trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: Netflix).

Đạo diễn Kim tin rằng, khuôn mặt đẹp trai của Park Bo Gum là điểm khó nhất để phù hợp với vai Gwan Sik. Vì lý do này, ê-kíp đã yêu cầu Park Bo Gum tăng 5kg, nhuộm da để phù hợp với tạo hình chàng trai miền biển.

Bản thân Park Bo Gum cũng chia sẻ về quá trình biến hình: "Đối với dự án này, nhóm trang điểm đã thoa kem nền tối màu lên toàn bộ cơ thể tôi, từ mặt đến chân. Họ đã làm việc chăm chỉ để tạo ra vẻ ngoài của một người đã sống ở đảo Jeju suốt thời gian dài và đã bị rám nắng bởi ánh nắng mặt trời.

Tôi cũng tăng rất nhiều cân cho vai diễn. Khi xem bộ phim, tôi nghĩ mình trông rắn chắc hơn mong đợi dù khuôn mặt tôi vẫn thon thả. Tôi đã tăng khoảng 4-5kg".

Tuy nhiên, chia sẻ của đạo diễn Kim Won Seok lại khiến khán giả bùng nổ tranh cãi. Nhận xét "khuôn mặt đẹp trai của Park Bo Gum là điểm khó nhất để phù hợp với vai diễn" bị một số khán giả đánh giá là sai lầm.

Họ cũng nhận định, tạo hình của Park Bo Gum trong phim cũng không hề xấu, mà ngược lại, anh rất nam tính và cuốn hút với làn da rám nắng.

Ngoài ra, nhân vật Gwan Sik của Park Bo Gum không chỉ chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài mà còn bởi khả năng diễn xuất, sự phù hợp với tính cách nhân vật.

Trong khi đạo diễn của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" thừa nhận, họ đã phải làm cho Park Bo Gum xấu đi để vào vai nam chính, khán giả lại khen ngợi tạo hình của anh trong phim (Ảnh: Netflix).

Một số khán giả quốc tế tranh luận về quan điểm "làn da rám nắng và tăng cân là không đẹp". Nhiều ý kiến tin rằng, vẻ ngoài khỏe khoắn và nam tính của nhân vật Gwan Sik là điểm cộng của nhân vật. Họ bày tỏ sự yêu thích dành cho hình tượng nam chính khỏe khoắn thay vì những làn da trắng phát sáng và đôi môi đỏ mọng.

Bên cạnh đó, khán giả cũng khen ngợi diễn xuất và nỗ lực thay đổi của Park Bo Gum trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Đây là dự án truyền hình mới nhất anh góp mặt sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Park Bo Gum thể hiện khá tự nhiên hình ảnh một người lao động chân tay chính hiệu.

Tuy nhiên, khán giả cũng thất vọng khi "đất" diễn của Park Bo Gum khá khiêm tốn so với người đồng nghiệp IU. Anh xuất hiện nhiều ở phần đầu của phim nhưng ở các phần tiếp theo, Park Bo Gum gần như biến mất.

Park Bo Gum và IU tạo nên phản ứng hóa học tuyệt vời trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: Netflix).

Trước thắc mắc của khán giả, đại diện của Netflix (đơn vị sản xuất phim) đã lên tiếng giải thích: "Phim là tác phẩm khắc họa cuộc đời đầy phiêu lưu của Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum đóng). Vì vậy, phần nội dung về Ae Sun và Gwan Sik thời thanh niên cũng quan trọng không kém phần nội dung về họ ở tuổi trung niên khi đã trở thành cha mẹ.

Trong phần 4 của phim, câu chuyện về cuộc sống ở làng chài với Ae Sun, Gwan Sik cùng Geum Myung và Eun Myung sẽ được mở rộng một cách hoành tráng".

Bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt lấy bối cảnh đảo Jeju (Hàn Quốc) những năm 1950 với những thước phim chân thực về cuộc sống trên đảo. Phần hình ảnh của phim với những phân cảnh tại vùng biển, sự đan cài giữa quá khứ và tương lai của nhân vật tạo nên mạch phim liền mạch, hấp dẫn.

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đã vươn lên hạng 1 trong top 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại Hàn Quốc chỉ sau phần đầu. Phim cũng lọt vào top 10 phim được xem nhiều ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Phần 4 và cũng là phần cuối của phim sẽ lên sóng vào cuối tuần này.

Park Bo Gum là một trong những mỹ nam của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Park Bo Gum (SN 1993) là một nam diễn viên thế hệ 9X của Hàn Quốc. Anh được công nhận với nhiều vai diễn khác nhau trong phim ảnh và truyền hình.

Đáng chú ý là nhân vật luật sư tâm thần trong Hello Monster (2015), thiên tài chơi cờ vây trong Reply 1988 (2015), hoàng tử Joseon trong Moonlight Drawn By Clouds (2016) và thanh niên tự do đem lòng yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn trong Encounter (Gặp gỡ) vào năm 2018.

Gương mặt trẻ trung và lối diễn xuất cuốn hút giúp Park Bo Gum nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á. Anh từng được trang Gallup Korea bầu chọn là Nam diễn viên của năm và cũng là diễn viên đầu tiên từng đứng đầu danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes.

Năm 2020, anh tiếp tục lọt danh sách những mỹ nam hấp dẫn nhất làng giải trí Hàn Quốc bên cạnh những đàn anh nổi tiếng như: So Ji Sub, Lee Dong Gun, Hyun Bin...