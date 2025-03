Khán giả buồn vì "anh chồng làng chài" Park Bo Gum ít đất diễn, NSX nói gì?

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When life gives you tangerines) bắt đầu lên sóng trong tháng 3 này và chỉ sau 4 tập đầu ra mắt, phim đã vươn lên hạng 1 trong top 10 phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại Hàn Quốc.

Phim cũng lọt vào top 10 phim được xem nhiều ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" đang gây sốt tại châu Á (Ảnh: Korea Times).

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt kể về cuộc sống của Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum đóng). Phim lấy bối cảnh đảo Jeju (Hàn Quốc) những năm 1950 với những thước phim chân thực về cuộc sống trên đảo.

Phim cũng mang thông điệp về nữ quyền qua việc miêu tả những nhân vật như bà Jeon Kwang Rye (mẹ Ae Sun), Ae Sun và sau này là con gái cô.

Bên cạnh đó, những câu thoại đậm tính "đời" về mối quan hệ vợ chồng, quan hệ cha con, quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình lớn cũng khiến người xem xúc động.

Trang phê bình phim Rotten Tomatoes khen Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là "câu chuyện ngọt ngào nhưng cay đắng", có khả năng truyền cảm hứng và đánh thức những cung bậc cảm xúc trong mỗi khán giả.

Được xem là bộ phim chữa lành nhưng Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đưa khán giả từ niềm vui tới nỗi buồn. Những câu thoại nêu bật giá trị gia đình cũng khiến khán giả theo dõi bộ phim nghiền ngẫm, lan tỏa. Cách đan cài khéo léo giữa các dòng thời gian, tạo sự so sánh thú vị giữa quá khứ và hiện tại, cũng khiến khán giả khó rời mắt khỏi bộ phim.

Ở những phần đầu, sự kết hợp ăn ý của IU và Park Bo Gum là điểm nhấn của phim. Họ vào vai một cặp vợ chồng rất tự nhiên và tình cảm. Tuy nhiên, ở 2 phần sau của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Park Bo Gum gần như khá ít đất diễn dù anh được giới thiệu là nam chính của dự án.

Park Bo Gum và IU kết đôi rất "ngọt" và tự nhiên trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: Netflix).

Sự biến mất của Park Bo Gum khiến khán giả theo dõi phim hụt hẫng, thậm chí bức xúc.

Trước thắc mắc của khán giả, đại diện của Netflix đã lên tiếng giải thích: "Phim là tác phẩm khắc họa cuộc đời đầy phiêu lưu của Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum đóng). Vì vậy, phần nội dung về Ae Sun và Gwan Sik thời thanh niên cũng quan trọng không kém phần nội dung về họ ở tuổi trung niên khi đã trở thành cha mẹ.

Qua đó, chúng tôi dự định mang đến nhiều niềm vui và cảm xúc cho khán giả. Trong phần 4 của phim, câu chuyện về cuộc sống ở làng chài với Ae Sun, Gwan Sik cùng Geum Myung và Eun Myung sẽ được mở rộng một cách hoành tráng".

Điều này đồng nghĩa với việc Park Bo Gum sẽ trở lại màn ảnh nhỏ và có nhiều đất diễn hơn ở phần 4. Trong buổi phỏng vấn mới, tài tử Hàn Quốc Park Bo Gum cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi nhân vật Gwan Sik thời trẻ ít xuất hiện.

Khán giả thất vọng khi Park Bo Gum không có nhiều đất diễn trong các phần sau của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: News).

Anh nói: "Bạn bè xung quanh tôi đã chúc mừng và bảo rằng, họ mong muốn có thêm nhiều câu chuyện về thời tóc ngắn của tôi và thời tóc bob của Ae Sun. Thực ra, khi mọi chuyện qua đi, chúng tôi có Geum Myung và trở thành cha mẹ.

Tôi cũng tò mò về hình ảnh chúng tôi khi làm cha mẹ lúc trung niên. Dù sao, sau này, chúng tôi vẫn xuất hiện từng chút một trong những lát cắt thời gian, cũng như sẽ còn kha khá cảnh phim. Mọi người hãy mong chờ đến cuối cùng nhé".

Nữ diễn viên IU cũng bày tỏ sự đồng cảm với người đồng nghiệp. Được biết, phần cuối của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt được phát trên kênh Netflix vào ngày 28/3 tới.

Park Bo Gum (SN 1993) là một nam diễn viên thế hệ 9X của Hàn Quốc. Anh được công nhận với nhiều vai diễn khác nhau trong phim ảnh và truyền hình.

Đáng chú ý là nhân vật luật sư tâm thần trong Hello Monster (2015), thiên tài chơi cờ vây trong Reply 1988 (2015), hoàng tử Joseon trong bộ phim Moonlight Drawn By Clouds (2016) và thanh niên tự do đem lòng yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn trong Encounter (Gặp gỡ) vào năm 2018.

Hai cặp đôi Ae Sun và Gwan Sik của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" tại buổi họp báo giới thiệu phim ở Seoul (Hàn Quốc) trong tháng 3 này (Ảnh: Getty Images).

Gương mặt trẻ trung và lối diễn xuất cuốn hút giúp Park Bo Gum nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á. Anh từng được trang Gallup Korea bầu chọn là Nam diễn viên của năm và cũng là diễn viên đầu tiên từng đứng đầu danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes.

Năm 2020, anh tiếp tục lọt danh sách những mỹ nam hấp dẫn nhất làng giải trí Hàn Quốc bên cạnh những "đàn anh" nổi tiếng như: So Ji Sub, Lee Dong Gun, Hyun Bin...

Năm 2018, Park Bo Gum kết đôi với đàn chị Song Hye Kyo trong bộ phim Gặp gỡ. Khi bộ phim kết thúc, tin đồn Park Bo Gum và Song Hye Kyo phải lòng nhau bùng nổ nhưng cả hai đã lên tiếng phủ nhận.

Năm 2019, khi Song Hye Kyo bất ngờ xác nhận ly hôn, Park Bo Gum đã bất ngờ bị lôi vào cuộc và bị đồn là người thứ 3 trong mối quan hệ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki.

Dù Park Bo Gum đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên, chuyện "phim giả tình thật" giữa anh và Song Hye Kyo vẫn là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông suốt một thời gian dài.

Năm 2020, Park Bo Gum quyết định nhập ngũ và dành gần 2 năm trong quân ngũ. Anh trở lại đóng phim truyền hình và tái xuất thành công rực rỡ trong dự án Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Trước thành công của phim, Park Bo Gum bày tỏ lòng biết ơn với dự án: "Tất cả các nhân vật đều sống động và được xây dựng tốt. Tôi thực sự biết ơn và tự hào".