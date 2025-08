Tài tử “Cuộc chiến thượng lưu” được tìm thấy tử vong bất thường trên ô tô

Song Young Kyu được tìm thấy ngừng thở vào sáng 4/8 và người gọi điện báo cảnh sát là một phụ nữ. Hiện, cảnh sát phong tỏa hiện trường và tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của nam diễn viên.

Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan chức năng không tìm thấy thư tuyệt mệnh của nam diễn viên Song Young Kyu. Bước đầu, cảnh sát cũng không tìm thấy dấu hiệu phạm tội. Thông tin Song Young Kyu qua đời bất thường hiện là tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng xứ Hàn.

Nam diễn viên Song Young Kyu vừa được phát hiện tử vong trên ô tô vào sáng 4/8 (Ảnh: Nate).

Nhiều khán giả và đồng nghiệp của nam diễn viên bày tỏ sự bàng hoàng. Mười ngày trước khi qua đời, Song Young Kyu trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc khi anh vướng bê bối lái xe khi say rượu và bị điều tra.

Nam diễn viên được cho là đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong sự nghiệp, ngay lập tức bị cắt vai và xóa mặt khỏi dự án phim sau khi thông tin anh vi phạm pháp luật xuất hiện trên truyền thông xứ Hàn.

Song Young Gyu (SN 1970) bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 1994 và được xem là ngôi sao kỳ cựu của làng giải trí Hàn Quốc. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh của Hàn Quốc.

Nam diễn viên 55 tuổi từng diễn xuất trong Penthouse 3 (Cuộc chiến thượng lưu), Reply 1988, Extreme Job (Nghề siêu khó), Memories of the Alhambra, Come and Hug Me, Gu Family Book…

Tang lễ của Song Young Kyu dự kiến được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Davos, thành phố Yongin (Hàn Quốc) trong những ngày tới.