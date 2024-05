Dượng Tae của "Cuộc chiến thượng lưu" bất ngờ kết hôn ở tuổi 48

Ngày 13/5, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Uhm Ki Joon sẽ chính thức chia tay cuộc sống độc thân bằng một hôn lễ diễn ra vào tháng 12 tới.

Theo nguồn tin của The Fact, đám cưới của cặp đôi được tổ chức riêng tư vì cô dâu là người làm việc ngoài làng giải trí.

Uhm Ki Joon sắp kết hôn với một người phụ nữ làm việc ngoài làng giải trí (Ảnh: Naver).

Trên trang cá nhân, tài tử sinh năm 1976 cũng đăng tâm thư xác nhận sẽ lên xe hoa vào năm nay. Anh chia sẻ: "Tôi từng nghĩ sẽ không thể gặp được một người ở bên mình đến hết cuộc đời. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã gặp được người có trái tim ấm áp và chu đáo.

Tôi dự định sẽ kết hôn với cô ấy và cùng nhau bắt đầu chương mới của cuộc đời. Tôi lo lắng khi nghĩ tới chuyện các bạn sẽ rất bất ngờ trước thông tin này. Tôi sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ và tình yêu của các bạn".

Việc đường đột thông báo kết hôn khiến tài tử Uhm Ki Joon dính tin đồn "cưới chạy bầu". Tuy nhiên, phía nam diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận.

Đại diện của nam diễn viên phát biểu: "Uhm Ki Joon sẽ kết hôn vào tháng 12 năm nay. Cô dâu không hoạt động trong làng giải trí. Đây không phải là đám cưới chạy bầu và nam diễn viên sẽ tổ chức hôn lễ nhỏ, riêng tư chỉ có sự góp mặt của họ hàng và người quen".

Uhm Ki Joon (SN 1976) lần đầu ra mắt công chúng hồi năm 1995 với vai trò diễn viên nhạc kịch. Từ năm 2006, anh mới chuyển sang đóng phim truyền hình và nhanh chóng gây dựng được tên tuổi.

Uhm Ki Joon là ngôi sao tài năng, chuyên các vai phản diện của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: Newsen).

Với lối diễn xuất đa dạng, Uhm Ki Joon ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm ăn khách như Dream High, Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu), The Escape of the Seven...

Trong đó, vai phản diện khét tiếng Joo Dan Tae (dượng Tae) trong Cuộc chiến thượng lưu vào năm 2020 đã tạo thêm tên tuổi cho nam diễn viên xứ Hàn tại châu Á. Nhân vật chủ tịch Joo Dan Tae mưu mô, bất chấp thủ đoạn được thể hiện sinh động bằng biểu cảm trong ánh mắt nham hiểm, nụ cười nửa miệng đặc trưng.

Không chỉ khán giả và giới chuyên môn, đại diện nhà sản xuất Cuộc chiến thượng lưu cũng đánh giá cao nam diễn viên: "Diễn xuất mang màu sắc và phong cách độc đáo của Uhm Ki Joon đã lột tả được 200% nhân vật Joo Dan Tae. Nam diễn viên giúp bộ phim trở nên lôi cuốn và hấp dẫn".

Uhm Ki Joon vào vai Joo Dan Tae trong "Cuộc chiến thượng lưu" (Ảnh: Naver).

Joo Dan Tae không phải là vai phản diện đầu tiên của Uhm Ki Joon. Trước đó, anh từng tỏa sáng khi thể hiện nhân vật Choi Byeong Chul trong Man of Vendetta (Mối thù của người cha). Anh vào vai một nhân vật mắc bệnh tâm thần.

Tên tuổi Uhm Ki Joon bắt đầu nổi tiếng từ năm 2017, khi anh đóng cùng lúc hai vai Cha Sun Ho và Cha Min Ho trong phim truyền hình Defendant (Bị cáo). Đây là cặp anh em sinh đôi, có ngoại hình giống hệt nhau nhưng tính tình trái ngược.

Vì bị gia đình ngược đãi, Cha Min Ho trở nên điên loạn, giết người tàn nhẫn. Đây được xem là một nhân vật phản diện đáng chú ý của màn ảnh xứ Hàn.

Năm 2023, Uhm Ki Joon tái xuất với bộ phim 7 Escape. Nhân vật Matthew Lee của anh hoàn toàn khác với Joo Dan Tae trong Cuộc chiến thượng lưu.

7 Escape kể về câu chuyện của 7 nhân vật liên quan đến vụ mất tích bí ẩn của một cô gái trẻ. Trong đó, nhân vật trung tâm - Matthew Lee - là đại diện của một công ty nền tảng di động lớn nhất Hàn Quốc. Ở dự án này, tài tử cho thấy sự lột xác về hình ảnh khi nhuộm tóc bạc, giảm cân.

Về đời tư, Uhm Ki Joon là người khá kín tiếng. Anh hầu như không chia sẻ chuyện tình cảm. Ở tuổi U50, anh chưa lập gia đình nên dính tin đồn thuộc giới tính thứ ba.

Trước đây, Uhm Ki Joon dính tin đồn hẹn hò đồng tính với Kyuhyun (thành viên nhóm Super Junior). Ở buổi phỏng vấn hồi tháng 2/2023, Kyuhyun lên tiếng phủ nhận nghi vấn yêu đương đàn anh và khẳng định họ là bạn bè thân thiết trong giới.