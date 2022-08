Sao "Cuộc chiến thượng lưu" trẻ trung, xinh đẹp khi du lịch tại Việt Nam

Qua các bức ảnh trên trang cá nhân, trong tháng 8/2022, nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn và chồng con đã tới Đà Nẵng và Hội An. Eugene khen ngợi Đà Nẵng có những bãi biển tuyệt đẹp. Đồng thời, cô còn chia sẻ nhiều ảnh chụp thiên nhiên như biển, đèn lồng, phố cổ và cho biết rất yêu phong cảnh của Hội An.

Ngôi sao xứ Hàn tỏ ra thích thú với chuyến du lịch tại Việt Nam khi bày tỏ tình cảm: "Tận hưởng mùa yêu thích của tôi, yêu Hội An", "Bãi biển Đà Nẵng xinh đẹp cùng con gái nhỏ của tôi". Cô cũng đăng ảnh con gái đội nón lá.

Eugene đăng tải hình ảnh gia đình cô đi du lịch tại Việt Nam trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên 41 tuổi vẫn xinh đẹp và duyên dáng bất chấp thời gian (Ảnh: Instagram).

Trên trang cá nhân có hơn 1,7 triệu người theo dõi, Eugene cũng không bỏ lỡ cơ hội khoe nhan sắc rạng rỡ. Trong loạt ảnh ở Việt Nam, nữ ca sĩ hầu như để mặt mộc, chỉ trang điểm nhẹ nhàng và phục trang khá thoải mái.

Những hình ảnh du lịch của gia đình nữ diễn viên xứ Hàn hút lượng bình luận không nhỏ từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả Việt Nam cũng nhanh chóng để lại bình luận trên trang cá nhân của nữ diễn viên và chúc vợ chồng cô có một chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc.

Eugene chụp ảnh cùng chồng và con gái thứ hai (Ảnh: Instagram).

Vợ chồng Eugene thích thú khi trải nghiệm du lịch tại Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Mặt mộc đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Gia đình ngôi sao xứ Hàn đã có những ngày tháng vui vẻ, đáng nhớ tại Hội An, Đà Nẵng (Việt Nam) (Ảnh: Instagram).

Trang cá nhân hơn 1,7 triệu người theo dõi của Eugene hút nhiều bình luận của fan Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Eugene: Nữ thần tượng đời đầu xứ Hàn và cuộc sống hôn nhân viên mãn

Eugene khởi nghiệp là ca sĩ của nhóm nhạc nữ S.E.S từ năm 1997. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Eugene và nhóm S.E.S từng lập nhiều kỷ lục và trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Hàn Quốc.

Cô được xem là một trong những nữ thần tượng đời đầu đẹp nhất làng giải trí xứ Hàn. Khi nhóm nhạc thần tượng tan rã vào năm 2002, cô chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Cô góp mặt trong các phim như Cuộc chiến thượng lưu (Penthouse), Điệu nhảy cuối cùng, Vua bánh mì...

Trong đó, vai diễn Oh Yoon Hee của Eugene trong Cuộc chiến thượng lưu (năm 2020) giúp cô có một lượng fan đông đảo. Cuộc chiến thượng lưu là tác phẩm truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc trong năm 2020-2021, phim còn tạo cơn sốt tại châu Á. Phim xoay quanh sự đoàn kết, cuộc chiến trả thù của những người phụ nữ khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành ác nữ để bảo vệ bản thân và con cái.

Eungene là một trong những diễn viên của bộ phim "Cuộc chiến thượng lưu" (Ảnh: Naver).

Nhân vật Oh Yoon Hee của Eugene trong phim cũng là một phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh và hi sinh tất cả vì con. Vì tình yêu vô điều kiện với con gái, cô lao vào cuộc chiến hận thù không dứt trong Cuộc chiến thượng lưu. Đây cũng là vai diễn mới nhất của Eugene trong vòng 5 năm nghỉ ngơi để dành thời gian chăm sóc gia đình. Eugene đã khiến fan bất ngờ trước vai diễn cá tính, khác hẳn với hình ảnh ngọc nữ trong sáng quen thuộc trong quá khứ.

Không chỉ nổi tiếng, xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp, Eugene còn khiến fan ngưỡng mộ bởi gia đình nhỏ hạnh phúc. Cô kết hôn với người đồng nghiệp Ki Tae Young vào năm 2011 và trở thành bà mẹ 2 con. Hai con gái của Eugene thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên rất đáng yêu, xinh xắn.

Con gái đầu Rohee của Eugene khá nổi tiếng vì là gương mặt quen thuộc trong chương trình The Return of Superman. Cô bé sinh năm 2015 tham gia chương trình này cùng bố khi mới 2 tuổi và nhanh chóng khiến dân mạng phát sốt vì sự đáng yêu và lém lỉnh.

Hai cô con gái ngoan, học giỏi và khá nổi tiếng của Eugene (Ảnh: Naver).

Cô bé Rohee còn được xem là thiên tài ngôn ngữ. Năm 2019, cô bé Rohee được bố mẹ cho theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng với mức học phí đắt đỏ. Để có cơ hội học tập tại đây, Rohee đã phải trải qua một bài kiểm tra khó và nhận được kết quả cực cao.

IQ của cô bé lên tới 127 điểm và được nhà tâm lý học đánh giá là thiên tài về ngôn ngữ. Thông tin này đã khiến dân mạng không khỏi bàn tán và bày tỏ sự ngưỡng mộ cô bé có IQ cao đáng nể và khả năng ngôn ngữ xuất sắc.

Cô con gái thứ hai của Eugene chào đời vào năm 2018 và cũng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như thiên thần. Bé Lorin thể hiện sự tự tin và năng khiếu nghệ thuật từ khi còn ít tuổi. Eugene thường xuyên khoe những hình ảnh hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân và khiến fan ngưỡng mộ.

Eugene và chồng - nam diễn viên Ki Tae Young là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ đáng ngưỡng mộ của showbiz Hàn Quốc (Ảnh: News).

Tổ ấm hạnh phúc, bền vững của hai nghệ sĩ khiến họ có một lượng fan không nhỏ. Ki Tae Young từng chia sẻ mỗi khi Eugene bận quay phim, anh giúp cô chăm con, quán xuyến nhà cửa. "Ngay khi mới kết hôn, chúng tôi đã quyết định sẽ chia sẻ gánh nặng về việc nhà và chăm sóc con cái. Vì vậy, nếu vợ tôi đi làm, tôi sẽ ở nhà và ngược lại", Ki Tae Young cho biết.

Eugene cũng thấy bản thân may mắn khi có người bạn đời làm cùng nghề và thấu hiểu. Mới đây, trong chương trình Oh! My Wedding của đài SBS (Hàn Quốc), Eugene tiết lộ rằng, cô từng sảy thai và trách cứ bản thân. Tuy nhiên, cuối cùng, cô nhận ra rằng, đó không phải lỗi của mình và vượt qua những ngày tháng buồn bã.

Sau hơn 10 năm kết hôn và hai lần sinh nở, Eugene vẫn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ trung dù cô đã bước vào tuổi 41. Nhờ ngoại hình sáng cùng đời tư trong sạch, Eugene vẫn được chọn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu tại Hàn Quốc.