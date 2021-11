"Cuộc chiến thượng lưu 3" lọt trong top phim truyền hình dở nhất Hàn Quốc

Dân trí Bộ phim truyền hình làm mưa làm gió trên mạng xã hội năm 2021 - "Cuộc chiến thượng lưu phần 3" (Penthouse 3) đã về nhì trong danh sách bình chọn những phim truyền hình dở nhất Hàn Quốc trong năm nay.

Cuộc bình chọn này do tạp chí JoyNews24 của Hàn Quốc thực hiện và kéo dài từ ngày 12 đến 19/10, quy tụ khoảng 200 nhân viên trong ngành giải trí, phát thanh truyền hình, nhà sản xuất và phóng viên tham gia bình chọn.

Theo đó, Cuộc chiến thượng lưu phần 3 (Penthouse) bất ngờ đứng vị trí thứ 2, chỉ xếp sau phim Joseon Exorcist với số phiếu bình chọn là 43/200.

Cuộc chiến thượng lưu phần 3 (Penthouse) đứng thứ hai trong top phim dở nhất năm 2021 của Hàn Quốc do tạp chí JoyNews24 bình chọn.

Theo ý kiến của các nhà phê bình phim, Cuộc chiến thượng lưu phần 3 không đạt thành công như mong đợi và là phần phim dở tệ nhất trong ba phần của phim. Việc liên tiếp thực hiện ba phần phim chỉ trong vòng một năm cùng những cú "bẻ lái" vô lý trong phần ba khiến sức hút của Cuộc chiến thượng lưu phần 3 giảm sút.

Cuộc chiến thượng lưu xoay quanh câu chuyện về những gia đình giàu có sống ở Hera Palace - một khu biệt thự cao cấp, nơi tập trung những người thuộc dòng dõi thượng lưu.

Với mong muốn để con được theo học tại trường cấp 3 Nghệ thuật Cheong Ah, các gia đình tài phiệt đua nhau làm mọi cách để đạt được điều đó, bất chấp thủ đoạn. Phim hé lộ cuộc sống khắc nghiệt, cuộc đấu tiền tài của giới nhà giàu tại Hàn Quốc.

Cuộc chiến thượng lưu lên sóng vào cuối tháng 10 năm ngoái và chính thức kết thúc vào tháng 9 năm nay. 3 phần phim đều lập tỷ suất người xem lý tưởng, từ khoảng 7% lên đến mức 15 - 25% khi chiếu trên đài SBS của Hàn Quốc. Cuộc chiến thượng lưu cũng có tên trong danh sách từ khóa hot trên các công cụ tìm kiếm của Hàn Quốc.

Dàn diễn viên đình đám của Cuộc chiến thương lưu.

Tuy nhiên, theo trang AllKpop, Cuộc chiến thượng lưu phần 3 đã có sự sụt giảm tỷ suất khá nghiêm trọng khi chỉ đạt 4,421% cho 14 tập phim, thua xa 2 phần trước đó.

Bộ phim từng bị khán giả chê bai là càng ngày càng điên rồ một cách mất kiểm soát vì có quá nhiều tình tiết vô lý và việc để nhân vật sống - chết bất ngờ khiến khán giả thấy nội dung phim ngày càng nhạt nhẽo.

Cuộc chiến thượng lưu phần 3 kết thúc bi thảm khi 6 nhân vật chính đều chết. Đa phần công chúng đều không hài lòng với cái kết này và xếp bộ phim vào danh sách những bộ phim có cái kết khiến khán giả cảm thấy bực bội nhất.

Dù Cuộc chiến thượng lưu quy tụ dàn diễn viên tài năng và giàu kinh nghiệm của Hàn Quốc như Uhm Ki Joon, Kim So Yeon, Eugene… nhưng nội dung phần ba được đánh giá là "cẩu thả" khiến khán giả dần mất cảm tình với phim.

Ngoài Cuộc chiến thượng lưu phần 3, danh sách phim truyền hình dở của Hàn Quốc năm 2021 còn có tên một số bộ phim gây ấn tượng với khán giả châu Á như Lost, Love (Ft. Marriage And Divorce), Young Lady And Gentleman (Thiếu nữ và quý ông) và Sisyphus: The Myth…

Xếp trên Cuộc chiến thượng lưu phần 3 trong cuộc bình chọn phim truyền hình dở nhất Hàn Quốc năm 2021 là Joseon Exorcist (Pháp sư trừ tà Triều Tiên). Joseon Exorcist buộc phải ngừng chiếu sau 2 tập phát sóng vì bị cho là xuyên tạc lịch sử trầm trọng. Phim có sự góp mặt của dàn sao như Jang Dong Yoon, Kam Woo Sung, Park Sung Hoon, Lee Yoo Bi, Kim Dong Joon, Jung Hye Sung…

Trong top 5 phim truyền hình dở nhất Hàn Quốc do JoyNews24 bình chọn còn có bộ phim đang đạt tỉ suất bạn xem đài cao là Thiếu nữ và quý ông.

