Phim có Hoài Linh chật vật phòng vé, doanh thu kém "Mưa đỏ" 7 lần

Theo Box Office Vietnam, sau hai ngày chính thức ra mắt, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn thu về hơn 26 tỷ đồng (bao gồm cả suất chiếu sớm). Đây được xem là con số khá khiêm tốn nếu đặt cạnh sức bùng nổ của Mưa đỏ hiện có doanh thu hơn 335 tỷ đồng.

Chỉ riêng ngày 31/8, Làm giàu với ma mang về gần 6 tỷ đồng với hơn 67.000 vé bán ra, được xếp 1.800 suất chiếu toàn quốc. Trong khi đó, Mưa đỏ cùng ngày ghi nhận lượng vé bán ra hơn 453.000 vé với 5.300 suất chiếu, doanh thu hơn 43 tỷ đồng, tức gấp 7 lần.

Dàn diễn viên trong phim (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Khoảng cách này cho thấy, dù giữ vị trí thứ hai phòng vé và không có đối thủ mới trong dịp lễ, nhưng Làm giàu với ma khó lòng bứt phá trong cuộc đua doanh thu. Nhất là khi Mưa đỏ mới chỉ công chiếu 9 ngày, vẫn đang "làm mưa làm gió" và dự kiến còn giữ nhiệt đến hết tháng.

Không chỉ thua kém ở con số, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn còn chịu sức ép lớn về hiệu ứng truyền thông. Trên mạng xã hội, khán giả bàn luận sôi nổi về Mưa đỏ, trong khi Làm giàu với ma không tạo được làn sóng thảo luận.

Hoài Linh giao lưu với khán giả (Ảnh: Nhà phát hành cung cấp).

Trước đó, phần một Làm giàu với ma từng đạt 128 tỷ đồng, được đánh giá cao cả về kịch bản lẫn diễn xuất, khiến phần hai gánh kỳ vọng lớn. Đạo diễn Trung Lùn cũng thừa nhận áp lực khi ra mắt cùng thời điểm với Mưa đỏ.

Nội dung Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn xoay quanh hành trình tranh giành chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng của nữ minh tinh Anh Thư đã mất vì tai nạn giao thông (Ngọc Xuân).

Nhóm 5 người gồm ông Nháy (Hoài Linh), Minh Gọn (Tuấn Trần), Đáng (La Thành), Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát) bất ngờ có thể giao tiếp với linh hồn cô qua một chiếc máy ảnh. Từ đó mở ra những tình huống vừa hài hước, vừa kịch tính về lòng tham và những bí mật phía sau.