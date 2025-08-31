Á khôi người Dao gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ “Mưa đỏ”

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bộ phim Mưa đỏ đang trở thành hiện tượng phòng vé Việt.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 6h30 ngày 31/8, Mưa đỏ đã chính thức đạt 304 tỷ đồng doanh thu sau 9 ngày công chiếu. Chỉ trong ngày 30/8, tác phẩm thu về 43,7 tỷ đồng với hơn 444.865 vé bán ra và 4.937 suất chiếu trên toàn quốc.

Mưa đỏ đã trở thành phim chiến tranh đạt doanh thu 300 tỷ đồng nhanh kỷ lục, chỉ đứng sau Mai của Trấn Thành (8 ngày).

Không chỉ thành công về thương mại, Mưa đỏ còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hình ảnh, câu chuyện, nhân vật trong phim trở thành nguồn cảm hứng cho khán giả trẻ.

Trong đó, bộ ảnh tái hiện hình ảnh nữ thanh niên xung phong qua lăng kính của Á khôi cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Triệu Thúy Hằng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong loạt ảnh, Thúy Hằng xuất hiện với áo xanh, mũ tai bèo, balo vải và chiếc khăn rằn. Gương mặt khả ái, đôi mắt đen sáng ánh lên sự kiên cường, mạnh mẽ giúp người xem liên tưởng tới hình ảnh những cô gái tuổi đôi mươi trong 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, Triệu Thúy Hằng nhận được hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội. Có bình luận ví von cô như “nữ chiến sĩ xinh đẹp”, người khác gọi là “nàng thơ Mưa đỏ”. Cũng có ý kiến nhìn nhận đây là hình ảnh gợi nhắc về tinh thần dũng cảm, giàu lý tưởng của tuổi trẻ Việt Nam.

Bộ ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Trước sự quan tâm đó, Thúy Hằng cho biết cô khá bất ngờ và hào hứng vì không nghĩ rằng sản phẩm của mình lại được đón nhận rộng rãi đến vậy.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh, Thúy Hằng cho biết cô đặc biệt ấn tượng sau khi xem phim Mưa đỏ.

"Tôi bị cuốn hút bởi hình ảnh một tiểu đội lính trẻ tuổi - phần lớn là học sinh, sinh viên - đã chiến đấu kiên cường trong mưa bom bão đạn. Cảnh phim hiện lên vừa hùng tráng, vừa nhân văn, chân thực đến mức rung động. Chính ý chí bất khuất ấy thôi thúc mình muốn lưu giữ bằng một cách riêng", cô nói.

Theo nữ sinh người Dao, bộ ảnh không chỉ đơn thuần là ý tưởng cá nhân mà còn mang ý nghĩa tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh trong chiến tranh. Thúy Hằng mong muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ hôm nay: Hãy sống có lý tưởng, có trách nhiệm và biết tự hào về lịch sử dân tộc.

Thúy Hằng cho biết, chính tinh thần bất khuất, kiên cường của lớp thanh niên năm xưa đã thôi thúc cô thực hiện bộ ảnh. Đó cũng là cách để tôn vinh tinh thần yêu nước, khơi gợi khẩu hiệu “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại trong cảm nhận của thế hệ trẻ.

Ngoài bộ ảnh lấy cảm hứng từ Mưa đỏ, Triệu Thúy Hằng từng thực hiện một bộ ảnh khác trong tà áo dài trắng, kết hợp với lá cờ Tổ quốc. Hình ảnh nữ sinh trẻ trung, khoác lên mình trang phục truyền thống và đứng dưới nền cờ đỏ sao vàng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Với Thúy Hằng, đó là cách cô thể hiện tình yêu đất nước giản dị nhưng đầy tự hào, đồng thời khẳng định rằng thế hệ trẻ hôm nay luôn ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống.

Trong dịp 2/9 năm nay, Thúy Hằng cho biết, hòa vào không khí sôi động của cả nước, cô đã cùng bạn bè đến thăm Lăng Bác, trực tiếp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, người đẹp còn tham gia các hoạt động tình nguyện như thăm hỏi, tri ân gia đình chính sách, kết hợp cùng câu lạc bộ sinh viên tổ chức chương trình bảo vệ môi trường.

Triệu Thúy Hằng (SN 2004, Thái Nguyên), sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Thúy Hằng còn là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện sinh viên. Cô từng lọt top 11 Sinh viên Thanh lịch 2024, giành giải MC Phong cách, và mới đây đăng quang Á khôi 2 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025.

Ngoài việc học, Thúy Hằng thử sức ở nhiều lĩnh vực như mẫu ảnh, MC, truyền thông...