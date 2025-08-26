Đạo diễn Trung Lùn tiết lộ sức khỏe nghệ sĩ Phước Sang sau cơn đột quỵ

Chiều 25/8, bộ phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn chính thức ra mắt khán giả. Bên cạnh câu chuyện xoay quanh tuyến nhân vật chính, tác phẩm còn gây chú ý bởi sự góp mặt của "ông bầu" Phước Sang trong một phân cảnh nhỏ.

Tại sự kiện, đạo diễn Trung Lùn - đồng nghiệp thân thiết của Phước Sang - bất ngờ hé lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh sau cơn đột quỵ phải nhập viện cách đây một tuần. Đồng thời, ông cũng chia sẻ lý do mời nam nghệ sĩ tham gia dự án lần này.

Trung Lùn và Phước Sang có mối quan hệ thân thiết nhiều năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trung Lùn kể lại, nhiều năm trước khi còn sản xuất phim, Phước Sang từng tin tưởng giao cho ông vị trí đạo diễn.

"Cả hai anh em từng "sống chết" cùng nhau trong nghề nên đến nay, tôi luôn muốn mời anh Sang cũng như những người từng gắn bó quay lại phim trường. Đó vừa là tình cảm, vừa là cách tri ân", ông nói.

Đạo diễn cũng tiết lộ, trong phân cảnh có sự xuất hiện của Phước Sang cùng NSƯT Hoài Linh, ông đã hỗ trợ hết mình để đàn anhcó thể hoàn thành vai diễn trong tâm thế thoải mái nhất.

"Khi được mời đóng phim, anh Sang xúc động lắm. Với nghệ sĩ, được trở lại phim trường đã là niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, hiện sức khỏe anh rất yếu. Cách đây một tuần, khi nhập viện, bác sĩ đã lắc đầu, nhưng may mắn giờ chót anh vượt qua. Hiện anh đã tỉnh, nhận biết được mọi người xung quanh, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện", Trung Lùn xúc động chia sẻ.

Dàn diễn viên trong phim "Làm giàu với ma" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc từ phần 1 như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Đinh Ngọc Diệp, cùng sự góp mặt của những gương mặt mới gồm Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân...

Đề cập đến sức khỏe của bản thân, NSƯT Hoài Linh khẳng định anh vẫn đủ năng lượng để theo trọn 43 ngày quay liên tục.

"Phim này có nhiều cảnh vận động mạnh hơn phần 1, nhưng may mắn tôi vẫn khỏe. Người ta hay đồn tôi yếu, nhưng thật ra tôi chưa từng bị gì cả, cân nặng cũng giữ ổn định dưới 60kg. Chỉ có điều, đạo diễn Trung Lùn thì lúc nào cũng "hành" anh em, cảnh quay có khi từ 4h chiều đến 4h sáng", nam danh hài nói.

NSƯT Hoài Linh trong buổi ra mắt phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước câu hỏi về áp lực doanh thu, Hoài Linh nhìn nhận điện ảnh hiện tại đã khác xa 10 năm trước.

"Ngày xưa, phim trăm tỷ là khủng khiếp rồi, ai cũng gọi là "vua phòng vé". Nhưng bây giờ, mọi thứ phụ thuộc vào kịch bản và đạo diễn. Danh xưng chỉ là lời nói miệng thôi. Giờ tôi cũng không cạnh tranh với ai. Tôi hy vọng khán giả đón nhận bộ phim này", anh bày tỏ.