Nữ diễn viên thế hệ Gen Z vừa thắng giải Oscar 2025 là ai?

Mikey Madison nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2025 nhờ vai diễn trong bộ phim tâm lý tình cảm Anora. Tác phẩm từng gây tiếng vang khi ra mắt tại LHP Cannes 2024 (Pháp) vào năm ngoái. Phim giành giải Cành cọ vàng và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Mikey Madison giành giải Oscar 2025, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ảnh: Getty Images).

Tại Oscar 2025, Anora nhận được 6 đề cử, trong đó có Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho Mikey Madison. Đây là lần đầu nữ diễn viên 26 tuổi nhận được đề cử Oscar trong sự nghiệp và cô đã xuất sắc chiến thắng.

Ngoài giải Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho Mikey, Anora còn giành 4 giải thưởng khác, trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

Chiến thắng của Anora và Mikey Madison trở thành hiện tượng tại mùa Oscar năm nay. Một bộ phim tâm lý tình cảm được sản xuất với kinh phí khiêm tốn - 6 triệu USD - đã đánh bại nhiều bộ phim chính trị "nặng đô", những bộ phim giả tưởng với công nghệ hiện đại, là chủ đề được bàn tán trên nhiều diễn đàn điện ảnh.

Trước lễ trao giải Oscar 2025, nhiều chuyên gia dự đoán giải Nữ diễn viên chính xuất sắc sẽ thuộc về Demi Moore với diễn xuất ấn tượng trong The Substance (Thần dược).

Mikey Madison vào vai một nữ vũ công thoát y trong "Anora" (Ảnh: News).

Tuy nhiên, kết quả trong đêm trao giải khiến nhiều người vỡ òa vì bất ngờ. Bản thân Mikey cũng thừa nhận, cô không tin mình là chủ nhân của tượng vàng Oscar 2025 và chiến thắng này đến với cô quá đáng kinh ngạc.

"Điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Có lẽ, ngày mai tôi mới tỉnh giấc", cô nói khi nhận giải.

Phát biểu nhận giải, Mikey cho biết đây là kỷ niệm khó quên trong đời và gửi lời cảm ơn tới toàn bộ ê-kíp, gia đình và khán giả ủng hộ cô suốt thời gian qua.

Cô nghẹn ngào nói: "Tôi lớn lên ở Los Angeles (Mỹ), nhưng Hollywood lúc nào cũng có vẻ xa vời đối với tôi. Vì vậy, được đứng ở đây trong căn phòng này ngày hôm nay, thực sự là một điều tuyệt vời".

Sau lễ trao giải, giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc trở thành chủ đề bàn tán trên hầu hết các diễn đàn điện ảnh.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho Demi Moore và cho rằng ngôi sao Oan hồn xứng đáng hơn. Trong khi đó, một số ý kiến bênh vực Mikey và tin rằng, nữ diễn viên thế hệ Gen Z đã làm rất tốt, hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng.

Trong Anora, Mikey vào vai nữ vũ công thoát y tên là Anora làm việc ở một hộp đêm cao cấp ở khu Manhattan (Mỹ). Công việc của cô hàng đêm là "săn mồi" tại quán bar và trở về căn phòng trọ tồi tàn ở gần một đường tàu.

Mikey Madison (SN 1999) đóng phim từ năm 14 tuổi và từng góp mặt trong một số tác phẩm nổi tiếng trước khi tham gia "Anora" (Ảnh: Getty Images).

Cuộc sống của cô sang trang mới khi cô gặp và yêu Vanya - con trai của một tài phiệt Nga. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn, lao vào cuộc sống hưởng thụ. Nhưng chuyện tình Lọ Lem và thiếu gia thời hiện đại không có cái kết viên mãn khi cha mẹ của Vanya kiên quyết ngăn cản chuyện tình của họ.

Vào vai một vũ công thoát y hiện đại, nóng bỏng nhưng cũng rất quyết liệt, bản lĩnh, Mikey đã "ghi điểm" tuyệt đối với khán giả. Bên cạnh những giây phút "hết mình" trong hộp đêm, Anora còn là cô gái có nội tâm sâu sắc.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 vừa có nét diễn lẳng lơ của một nữ vũ công, vừa có sự bản lĩnh rắn rỏi của một cô gái không chịu khuất phục trước khó khăn trong cuộc sống.

Anora không phải là bộ phim đầu tiên của Mikey. Trước đó, cô từng thử sức trong các dự án đình đám nhưng chủ yếu là vai phụ. Người đẹp sinh năm 1999 từng góp mặt trong Once Upon a Time in Hollywood, Scream V, nhưng phải đến Anora, tài năng của cô mới thực sự bộc lộ.

Mikey kể rằng, để có được vai cô gái làng chơi sành sỏi, cô phải học múa cột, học tiếng Nga và tìm hiểu cuộc sống thực sự của những người hành nghề mại dâm.

"Mỗi ngày, tôi phải tiêu tốn nhiều năng lượng để hóa thân vào Ani. Cô ấy rất thông minh, tháo vát trong khi tôi không hề giống như vậy. Để lột tả được những tầng lớp cảm xúc đó của nhân vật tiêu tốn rất nhiều công sức.

Tôi muốn hiểu rõ hơn về thế giới của họ, những thách thức và cảm xúc mà họ trải qua hàng ngày. Điều này giúp tôi mang đến một hình ảnh chân thực và sâu sắc nhất cho nhân vật", Mikey kể.

Với giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, Mikey Madison hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng trong tương lai (Ảnh: Instagram).

Bản thân đạo diễn Sean Baker cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Mikey: "Cô ấy mang đến một năng lượng đặc biệt cho nhân vật. Sự tận tâm và khả năng diễn xuất tinh tế của cô ấy đã làm nên linh hồn cho bộ phim".

Mikey Madison (SN 1999) lớn lên tại Los Angeles (Mỹ) trong một gia đình đông anh chị em. Cha mẹ của cô đều là các chuyên gia tâm lý. Nữ diễn viên cho biết, cô là người gốc Do Thái và ăn chay trường.

Trước khi trở thành diễn viên, cô là vận động viên cưỡi ngựa. Tuy nhiên, nhờ sự khích lệ của gia đình, Mikey quyết định rẽ hướng và tham gia các lớp học diễn xuất ở tuổi 14.

Mikey tham gia các bộ phim truyền hình dài tập như Better Things trước khi góp mặt trong các phim điện ảnh. Vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt điện ảnh và nét diễn đa dạng giúp Mikey nhận được nhiều lời khen ngợi của các đạo diễn.

Thành công của bộ phim Anora cùng giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp mở ra một tương lai tươi đẹp cho Mikey. Ngoài giải Oscar, mỹ nhân 26 tuổi còn nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của BAFTA, được đề cử Quả cầu vàng và SAG hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, tất cả đều cho vai diễn trong Anora.