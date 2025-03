Oscar 2025: "Anora" thắng lớn, giành 5 giải trong 6 đề cử

Lễ trao giải Oscar là một trong những chương trình thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình. Năm 2023 có tới gần 19 triệu lượt xem trực tuyến toàn cầu. Tại "thánh đường" điện ảnh này, khán giả được chứng kiến những khoảnh khắc bất ngờ, những trải nghiệm khó quên.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 cũng được xem là sự kiện đáng chờ đợi của năm. Sự kiện năm nay do nghệ sĩ Conan O'Brien làm MC dẫn dắt và đây là lần đầu anh thử sức với công việc này.

Lễ trao giải Oscar 2025 diễn ra vào ngày 3/3 (giờ Việt Nam) (Ảnh: Oscar).

Dẫn đầu đề cử Oscar 2025 là bộ phim Emilia Perez của đạo diễn gạo cội Jacques Audiard với 13 giải, gồm các đề cử quan trọng như: Phim hay nhất, Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể, Quay phim, Nữ chính, Nữ phụ, Phim nước ngoài xuất sắc.

Trước lễ trao giải Oscar 2025, Emilia Perez đã càn quét rất nhiều giải thưởng tiền Oscar như: Quả cầu vàng, BAFTA... Phim xoay quanh cuộc đời của trùm ma túy Mexico giả chết và trở về trong thân phận một người chuyển giới với tình yêu dành cho những đứa con và trách nhiệm với cộng đồng.

Bộ phim làm theo phong cách nhạc kịch với những ca khúc được lồng thoại cùng dàn diễn viên nổi tiếng như: Zoe Saldana, Sofía Gascón, Selena Gomez...

Xếp sau Emilia Perez là phim The Brutalist của đạo diễn Brady Corbet với 10 đề cử gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn, Kịch bản gốc, Quay phim và 3 đề cử diễn xuất. Bộ phim tập trung về cuộc đời và số phận của một kiến trúc sư người Do Thái thời Đức quốc xã.

Trước Oscar 2025, The Brutalist đã thâu tóm gần 100 giải thưởng và 300 đề cử suốt năm qua. The Brutalist cũng giành giải Phim hay nhất thể loại tâm lý/chính kịch tại giải Quả cầu vàng 2025, và được xem là ứng viên sáng giá tại mùa giải năm nay.

"Emilia Perez" là ứng viên sáng giá cho giải Phim hay nhất (Ảnh: News).

Wicked của đạo diễn Jon M. Chu cũng là tác phẩm gây chú ý tại Oscar 2025 khi nhận được 10 đề cử trong đó có Phim hay nhất. Bộ phim thuộc thể loại ca nhạc, kỳ ảo chuyển thể từ kịch Broadway này là bom tấn của năm với doanh thu toàn cầu hơn 700 triệu USD.

A Complete Unknown của đạo diễn James Mangold nhận 8 đề cử Oscar 2025 gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể và 3 đề cử diễn xuất. Đây là phim tiểu sử về nhạc sĩ thiên tài Bob Dylan ở thời chưa nổi tiếng của ông.

Bộ phim Anora, hiện tượng của điện ảnh trong năm 2024, nhận 6 đề cử, trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn, Kịch bản gốc và 3 đề cử diễn xuất. Phim là câu chuyện khá thực tế về cuộc tình chóng vánh giữa một thiếu gia nhà tài phiệt Nga và một cô gái mua vui trong hộp đêm. Anora từng giành giải Cành cọ vàng và nhận được rất nhiều lời khen của khán giả tại LHP Cannes.

The Substance (Thần dược) cũng góp mặt trong 5 hạng mục đề cử của Oscar 2025. Bộ phim nhận được đề cử dành cho Phim hay nhất và Kịch bản gốc hay nhất.

Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị thân thể, xoay quanh nỗi ám ảnh của tuổi trẻ và nhan sắc trong ngành công nghiệp giải trí. Trong đó, diễn xuất của ngôi sao kỳ cựu Demi Moore và ngôi sao đang lên Margaret Qualley nhận được nhiều lời khen ngợi.

Demi Moore được kỳ vọng giành giải Oscar 2025 (Ảnh: Getty Images).

Danh sách đề cử Phim hay nhất tại Oscar 2025 còn có bom tấn Dune: Part 2, I'm Still Here và Nickel Boys.

Trước lễ trao giải Oscar 2025, Emilia Perez, Anora, The Brutalist và Conclave được xem là những ứng viên sáng giá cho giải thưởng Phim hay nhất theo đánh giá của giới chuyên môn. Đây đều là những đại diện của dòng phim chính kịch nghệ thuật, nhấn mạnh vào tâm lý nhân vật kết hợp phần hình ảnh có tính nghệ thuật.

Trong hạng mục diễn xuất dành cho nữ, cuộc cạnh tranh của Cynthia Erivo trong Wicked, Sofía Gascón trong Emilia Pérez, Mikey Madison trong Anora, Demi Moore trong The Substance, Fernanda Torres trong I'm Still Here được giới chuyên môn nhận định khó dự đoán.

Song, theo nhiều ý kiến, Demi Moore đang là gương mặt sáng giá cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc. Diễn xuất ấn tượng của Demi đã giúp cô giành nhiều giải thưởng tiền Oscar 2025 như Quả cầu vàng, SAG và Critics Choice.

Nếu chiến thắng, Demi Moore sẽ lần đầu tiên nâng tượng vàng sau hơn 40 năm cống hiến cho điện ảnh. Đây chắc chắn sẽ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Adrien Brody trong "The Brutalist" (Ảnh: News).

Ở hạng mục Nam chính hay nhất là cuộc cạnh tranh của Adrien Brody trong The Brutalist, Timothée Chalamet trong A Complete Unknown, Colman Domingo trong Sing Sing, Ralph Fiennes trong Conclave, Sebastian Stan trong The Apprentice.

Nam diễn viên Adrien Brody đang nhận được nhiều ủng hộ của khán giả trong cuộc cạnh tranh này. Trước Oscar 2025, anh đã thắng liên tiếp các giải Critics Choice, BAFTA, và Quả cầu vàng, nhờ vai diễn một kiến trúc sư người Hungary trốn thoát khỏi châu Âu hậu chiến tranh.