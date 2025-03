Màn biểu diễn lịch sử của Lisa tại lễ trao giải Oscar 2025

Sáng 3/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre, Los Angeles (Mỹ).

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh quy tụ dàn sao như: Selena Gomez, Emma Stone, Elle Fanning, Ariana Grande, Demi Moore... Trong đó, sự xuất hiện của Lisa, em út nhóm Blackpink, thu hút truyền thông quốc tế.

Lisa xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2025 (Ảnh: Getty Images).

Giọng ca người Thái Lan gây chú ý với phong cách lịch lãm và cá tính (Ảnh: Getty Images).

Trong lễ trao giải Oscar 2025, Lisa cùng Doja Cat và Raye có màn biểu diễn khá ấn tượng. Giọng ca sinh năm 1997 là người trình diễn mở màn cho liên khúc Live and Let Die, Diamonds Are Forever và Skyfall. Đây đều là những ca khúc nổi tiếng trong loạt phim James Bond.

Lisa diện chiếc váy đen kín đáo mà quyến rũ, điểm nhấn nổi bật là son đỏ và giày đỏ tạo nên vẻ đẹp cổ điển đúng tinh thần James Bond. Cô tự tin kết hợp hát và nhảy. Bài nhảy được biên đạo tinh tế, kết hợp với khiêu vũ, làm bật lên thế mạnh của Lisa và phù hợp với khung cảnh của lễ trao giải Oscar.

Lisa thể hiện ca khúc "Live and Let Die" trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2025 (Ảnh: JJ).

Thần thái quyến rũ và thanh lịch của em út nhóm Blackpink nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng (Ảnh: JJ).

Lisa đã có màn ra mắt khá thành công và ấn tượng tại Oscar (Ảnh: JJ).

Trên các diễn đàn điện ảnh và âm nhạc, Lisa nhận được lời khen ngợi cho sự thể hiện lần này. Thần thái, vũ đạo và trang phục của giọng ca người Thái Lan được đánh giá phù hợp với một lễ trao giải sang trọng. Tuy nhiên, vấn đề giọng hát của cô cũng gây tranh cãi.

Một số ý kiến cho rằng, giọng hát của Lisa không đủ dày, ấm, nội lực để thể hiện tinh thần của ca khúc biểu tượng Live and Let Die. So với giọng ca của Raye, Lisa có phần "lép vế" khi phải hát "sống" và đứng chung sân khấu.

Song, phần lớn khán giả hâm mộ Lisa cho rằng, nữ thần tượng đã làm khá tốt trong màn "chào sân". Cơ hội biểu diễn tại lễ trao giải Oscar tiếp tục là bệ phóng để giọng ca người Thái Lan "bay xa" trong các sự kiện giải trí quốc tế.

Năm ngoái, Lisa cũng được mời biểu diễn trong chương trình đình đám của thương hiệu thời trang Victoria's Secret. Việc xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện âm nhạc, điện ảnh và thời trang tại Mỹ giúp Lisa tiếp cận khán giả quốc tế.

Gần đây, Lisa cũng gây chú ý khi có vai diễn đầu tay trong phim truyền hình dài tập ăn khách The White Lotus mùa 3. Dù chỉ là một vai phụ, Lisa vẫn được khán giả khen ngợi.

Lisa (SN 1997) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc trong nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn Blackpink. Nữ ca sĩ cùng các chị em đã đưa Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ toàn cầu, trở thành một trong những niềm tự hào của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) trên thị trường âm nhạc thế giới.

Giọng hát của Lisa vẫn là yếu tố gây tranh cãi (Ảnh: JJ).

Ngoài những dấu ấn trong âm nhạc, Lisa còn là biểu tượng thời trang của thế hệ trẻ toàn cầu. Trang cá nhân của Lisa trên mạng xã hội Instagram đã cán mốc 105 triệu người theo dõi và đưa cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có hơn 100 triệu người theo dõi trên nền tảng xã hội nổi tiếng này từ cuối năm 2023.

Từ năm 2023, theo thỏa thuận giữa Lisa và YG Entertainment, công ty giải trí của Hàn Quốc hiện giám sát hoạt động của Lisa với tư cách thành viên nhóm Blackpink. Hoạt động cá nhân của Lisa được công ty LLOUD do cô làm chủ điều hành.

Với sự quản lý của LLOUD, sự nghiệp của Lisa tại thị trường quốc tế có nhiều bước tiến trong năm 2024. Cô được mời tham dự tại các sự kiện âm nhạc quốc tế, góp mặt tại các chương trình thời trang quốc tế và bén duyên với điện ảnh.

Giọng ca thế hệ 9X cũng liên tiếp trình làng các sản phẩm âm nhạc cá nhân mới, theo đuổi phong cách thời trang hiện đại và cá tính.