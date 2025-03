Tại sao phim về nữ vũ công thoát y "Anora" thắng giải Phim hay nhất Oscar?

Sáng 3/3, lễ trao giải Oscar 2025 đã diễn ra trong sự chờ đợi của giới yêu điện ảnh. Bộ phim nhận 6 đề cử - Anora - đã thắng 5 giải, trong đó có 3 giải lớn là Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nữ chính xuất sắc.

Phim lấy mô típ tình yêu của nàng Lọ Lem để kể câu chuyện trần trụi thời hiện đại. Anora do Sean Baker đạo diễn và viết kịch bản, lấy bối cảnh ở New York (Mỹ) trong mùa đông ảm đạm.

"Anora" thắng lớn tại lễ trao giải Oscar 2025 khi giành tới 5 giải thưởng (Ảnh: News).

Nhân vật chính của phim là Anora - cô gái làng chơi làm việc tại một hộp đêm cao cấp ở khu Manhattan (Mỹ). Tại đây, cô phục vụ đàn ông trong phòng VIP với dịch vụ múa cột, nhảy gợi cảm.

Anora lấy nghệ danh là Ani và công việc hàng đêm của cô là đi quanh quán rượu và tìm khách. Cuộc sống của Anora thực sự không có tương lai. Mỗi đêm, cô trở về căn phòng trọ tồi tàn, đối diện với 4 bức tường và những giấc ngủ bất an.

Cuộc sống tưởng chừng bế tắc của Anora thay đổi khi cô gặp Vanya - thiếu gia siêu giàu con gia đình tài phiệt người Nga. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã giúp Anora trải nghiệm sự ngọt ngào của tình yêu, giấc mơ đổi đời và cả những đắng cay.

Hai con người trẻ tuổi vội vàng tổ chức đám cưới, đăng ký kết hôn và lao vào những tháng ngày hưởng thụ. Song, chuyện tình Lọ Lem và hoàng tử của họ không thể kéo dài khi cha mẹ Vanya biết chuyện, lập tức đến Mỹ để giải quyết nỗi ô nhục gia đình.

Anora giống như một bộ phim ngôn tình thời hiện đại kể về cuộc đời của những cô gái nghèo bất ngờ tìm được tình yêu lớn trong những tháng ngày tuyệt vọng. Phim lại có cái kết đầy thực tế, phản ánh đúng cuộc sống hiện đại.

"Anora" là một câu chuyện Lọ Lem thời hiện đại với cái kết thực tế, phũ phàng (Ảnh: News).

Sự thành công của phim xuất phát từ một câu chuyện sống động được kể qua diễn xuất như "lên đồng" của nữ diễn viên trẻ Mikey Madison. Cô hóa thân xuất sắc vào nhân vật cô gái gọi sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, tính cách mạnh mẽ và nội tâm không dễ đoán.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 đã thổi hồn cho nhân vật Anora và xứng đáng với giải thưởng Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải Oscar 2025. Phía sau một cô gái đầy tham vọng, hiện đại, quyết liệt với ước mơ nhưng là một Anora rất cô độc. Tất cả được Mikey thể hiện một cách tự nhiên.

Sự hấp dẫn của Anora chính là câu chuyện ngôn tình thời hiện đại được tái hiện sinh động trong nửa đầu phim và một thực tế phũ phàng trong nửa phần còn lại. Sự đối lập đầy dụng ý của biên kịch được thể hiện qua những hình ảnh đối lập xuyên suốt bộ phim.

Những hộp đêm Manhattan và căn hộ tồi tàn của Anora trái ngược hoàn toàn với Las Vegas hoa lệ cùng những bữa tiệc ăn chơi đầy mùi tiền. Phim được xây dựng với nhịp độ nhanh, khiến người xem không thấy nhàm chán.

Khi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2024, Anora nhận tràng pháo tay kéo dài 10 phút và được trao giải lớn nhất, Cành cọ vàng. Tại Oscar 2025, phim vượt qua nhiều đối thủ lớn như The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, Nickel Boys, The Substance, Wicked để chiến thắng.

Chủ tịch giám khảo của LHP Cannes 2024 - đạo diễn Greta Gerwig - nhận xét về phim: "Bộ phim đặc biệt này đã chiếm được trái tim của chúng ta, khiến ta cười, hy vọng và rồi làm tan nát con tim".

Được sản xuất với kinh phí thấp, 6 triệu USD, "Anora" đã chinh phục hầu hết các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ (Ảnh: News).

Anora là một tác phẩm vui, lãng mạn, hài hước nhưng cũng đầy ý nghĩa ẩn dụ. Đó là một bức tranh chân thực về giấc mơ Mỹ bị xói mòn bởi chủ nghĩa vật chất khi quyền lực và đồng tiền len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống.

Phim cuốn hút bởi sự hòa quyện giữa hiện thực khắc nghiệt và những khoảnh khắc tươi sáng, pha lẫn bi kịch và hài hước. Anora vẽ lên giấc mơ của những người trẻ nhưng cũng nhắn nhủ thông điệp, giấc mơ cũng có thể đổ vỡ nhưng không được từ bỏ tình yêu cuộc sống.

Trong số 10 bộ phim nhận được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất tại Oscar 2025, Anora được xem là hàng độc. Các bộ phim đều lấy bối cảnh quá khứ hoặc các vũ trụ giả tưởng điện ảnh, chỉ có mình tác phẩm của đạo diễn Sean Baker phản ánh cuộc sống đương đại. Điều này làm nên sự đặc biệt của Anora.

Anora ra mắt khán giả toàn cầu từ tháng 10/2024 và đạt doanh thu phòng vé 41 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu lớn nhất trong sự nghiệp làm phim của đạo diễn Sean Baker.

Anora mang về giải Đạo diễn xuất sắc cho Sean Baker tại Oscar 2025. Anh cũng giành nhiều giải thưởng cao quý từ Hiệp hội đạo diễn Mỹ (DGA) và Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ (PGA) và giải Đạo diễn xuất sắc tại Giải Tinh thần độc lập.

Phát biểu khi nhận giải Oscar 2025, "cha đẻ" của Anora - đạo diễn Sean Baker - nói: "Chúng tôi đã làm bộ phim này với ngân sách 6 triệu USD, quay toàn bộ tại New York (Mỹ) với khoảng 40 thành viên. Nếu bạn đang muốn làm phim độc lập, hãy tiếp tục. Chúng ta cần nhiều dự án hơn nữa. Đây là minh chứng cho thành công đó".