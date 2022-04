Nghi vấn Song Hye Kyo phải lòng bạn diễn kém 11 tuổi

Song Hye Kyo và bạn diễn kém tuổi Jang Ki Yong nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò sau khi bộ phim Now We Are Breaking Up lên sóng vào năm ngoái. Trong phim, họ vào vai một cặp tình nhân phải vượt qua nhiều định kiến, khó khăn để đến được với nhau.

Trên màn ảnh, phản ứng hóa học giữa hai người được đánh giá cao nhưng dự án Now We Are Breaking Up không phải là bộ phim xuất sắc trong sự nghiệp của Song Hye Kyo. Sau khi bộ phim đóng máy và kết thúc, nhiều dấu hiệu hẹn hò của cặp diễn viên chính liên tục được fan mang ra mổ xẻ. Song, hai nghệ sĩ không lên tiếng bình luận.

Song Hye Kyo kết đôi ngọt ngào với Jang Ki Yong trong "Now We Are Breaking Up" (Ảnh: Naver).

Mới đây, cộng đồng mạng đã tinh ý phát hiện ra một chi tiết đáng nghi về mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Jang Ki Yong. Cụ thể, trong một clip hậu trường của bộ phim do chính Song Hye Kyo chia sẻ trên trang cá nhân, Jang Ki Yong bị phát hiện đặt tay lên vai đàn chị và ôm cô từ phía sau khá thân thiết.

Hai người cũng có nhiều ảnh chụp chung rạng rỡ, thoải mái tại hậu trường bộ phim. Nữ diễn viên nổi tiếng nhiều lần đăng tải một số hình ảnh của hai người trên trang cá nhân trong thời gian bộ phim được phát sóng.

Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng tìm ra, Song Hye Kyo đang đăng ký theo dõi bạn diễn trên mạng xã hội Instagram, đây là hành động hiếm hoi của chị đẹp. Hiện, Jang Ki Yong đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và đầu năm 2022, nữ diễn viên xinh đẹp cùng nhóm bạn đã tới doanh trại thăm và động viên anh.

Ảnh chụp từ clip đăng tải trên trang cá nhân của Song Hye Kyo cho thấy sự thân thiết của cô và Jang Ki Yong (Ảnh: Instagram).

Trước nghi vấn là một cặp, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong chỉ im lặng. Đây cũng là cách phản ứng quen thuộc của mỹ nhân xứ Hàn mỗi khi vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn.

Song Hye Kyo là ngôi sao Hàn Quốc thường xuyên dính nghi vấn hẹn hò bạn diễn sau mỗi bộ phim. Khi cộng tác với Lee Byung Heon trong bộ phim All In (Một cho tất cả), cô và đàn anh cũng trở thành tình nhân ngoài đời. Mối quan hệ của họ được công khai sau đó với người hâm mộ nhưng chỉ kéo dài hơn một năm.

Năm 2005, khi trở thành tình nhân của Hyun Bin trên màn ảnh trong bộ phim World Within (Thế giới chúng ta sống), Song Hye Kyo và Hyun Bin cũng hẹn hò gần hai năm. Họ chia tay vì bận rộn với sự nghiệp dù được fan ủng hộ nhiệt tình. Hiện tại, Hyun Bin đã kết hôn với nữ diễn viên Son Ye Jin trong đám cưới thế kỷ diễn ra vào cuối tháng 3/2022.

Song Hye Kyo và chồng cũ, Song Joong Ki, phải lòng từ lần hợp tác trong "Hậu duệ Mặt trời" (Ảnh: Sina).

Khi cộng tác với Song Joong Ki trong Hậu duệ Mặt trời, Song Hye Kyo cùng bạn diễn kém tuổi cũng chính thức nên duyên. Họ sống trong nghi vấn hò hẹn gần hai năm trước khi công khai mối quan hệ vào đầu năm 2017 rồi quyết định tổ chức đám cưới cùng năm. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân được ủng hộ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki chỉ kéo dài 2 năm.

Một nguồn tin cho rằng, chính rung động của Song Hye Kyo với bạn diễn Park Bo Gum trong thời gian cộng tác ở bộ phim Encounter (Gặp gỡ) là một phần nguyên nhân khiến hôn nhân của cô và Song Joong Ki đổ vỡ. Sau đó, Park Bo Gum đã lên tiếng phủ nhận.

Song Hye Kyo và bạn diễn Jang Ki Young rất đẹp đôi dù chênh nhau 11 tuổi (Ảnh: Instagram).

Trên trang cá nhân, Song Hye Kyo chia sẻ nhiều hình ảnh chụp chung với Jang Ki Yong trong thời gian phim phát sóng (Ảnh: Naver).

Cặp đôi còn tình tứ trong những bức ảnh thời trang và khen ngợi đối phương trong các cuộc phỏng vấn (Ảnh: Twitter).

Song Hye Kyo tới doanh trại thăm Jang Ki Yong khi anh nhập ngũ (Ảnh: Instagram).

Song Hye Kyo thừa nhận rằng, mỗi lần đóng phim, cô đều khó thoát vai và sống với nhân vật mình thể hiện một thời gian (Ảnh: Newsen).

Loạt ảnh thân thiết trên màn ảnh và hậu trường của Jang Ki Yong và Song Hye Kyo khiến fan "đứng ngồi không yên" (Ảnh: Instagram).

Jang Ki Yong cũng dành nhiều lời khen cho đàn chị trong thời gian cộng tác (Ảnh: Newsen).

Trong những bức ảnh chụp chung của dàn diễn viên của "We Are Breaking Up", Song Hye Kyo và Jang Ki Yong luôn đứng cạnh nhau (Ảnh: Instagram).

Song Hye Kyo từng thừa nhận, mỗi khi nhập vai cô phải mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi vai diễn. Cô thường sống, cảm nhận và suy nghĩ như nhân vật mình thể hiện trong một thời gian dài, thậm chí cả khi dự án đã kết thúc. Chính vì vậy, nghi án cô phải lòng nam diễn viên kém 11 tuổi, Jang Ki Yong không làm nhiều người bất ngờ.

Dù chênh nhau 11 tuổi nhưng trên màn ảnh hay các bức ảnh chụp chung, Song Hye Kyo trông rất đẹp đôi và trẻ trung bên bạn diễn. Chia sẻ với truyền thông xứ Hàn, Jang Ki Young khẳng định, anh rất hạnh phúc và vinh hạnh khi được cộng tác với một "đàn chị" tuyệt vời và xinh đẹp như Song Hye Kyo.

"Nhìn vào mắt chị ấy, tôi có thể lấy lại bình tĩnh, tập trung hóa thân nhân vật. Từ lần đầu gặp Song Hye Kyo đến nay, tôi vẫn cảm thấy chị ấy ở bên tôi là điều thật kỳ diệu, đóng phim với chị là trải nghiệm tuyệt vời", Jang Ki Yong nói.

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đẹp đôi trong buổi họp báo giới thiệu phim năm 2021 (Ảnh: Newsen).

Jang Ki Yong, sinh năm 1992, tại Ulsan (Hàn Quốc). Anh từng theo học chuyên ngành diễn xuất người mẫu tại trường Đại học Seokyung (Hàn Quốc).

Ngôi sao 9X đang hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và chính thức bén duyên điện ảnh từ năm 2014. Phải đến vai nam phụ trong Go Back Couple và đặc biệt là vai gã côn đồ Lee Kwang Il trong My Mister, anh mới được công chúng nhớ tới. Vai diễn gần đây của anh trong My Roommate is a Gumiho cũng tạo được tiếng vang.

Jang Ki Yong từng giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất năm 2017 tại Giải thưởng APAN Star Awards (Hàn Quốc) lần thứ 6, Nam diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Awards năm 2018.

Từ tháng 8/2021, sau khi bộ phim Now We Are Breaking Up đóng máy, anh đã lên đường nhập ngũ và sẽ tạm vắng khỏi làng giải trí Hàn Quốc trong hai năm.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Song Hye Kyo và Jang Ki Young (Video: Osen).

Kể từ khi công khai ly hôn với Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo quay lại cuộc sống độc thân, xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, quyến rũ và ưu tiên sự nghiệp.

Nói về cuộc sống hiện tại cùng tờ Elle của Hồng Kông, Song Hye Kyo chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về một mục tiêu cuối cùng. Tôi luôn nghĩ về hiện tại và làm thế nào để gắng hết sức với những gì tôi nhận được ngày hôm nay. Tôi luôn tâm niệm rằng, khi mình cố gắng hết công suất trong thời điểm hiện tại, những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai".

Sức hút của Song Hye Kyo được đánh giá không giảm sút sau biến cố hôn nhân bởi cô vẫn là gương mặt Hàn Quốc được nhiều nhãn hiệu quốc tế ưu ái. Chỉ tính riêng 4 quảng cáo mà Song Hye Kyo nhận trong năm 2021, nữ diễn viên đã thu về số tiền 3,6 tỷ won (gần 67 tỷ đồng).

Hiện, nữ diễn viên đang dồn sức cho dự án truyền hình The Glory, một bộ phim hứa hẹn khác biệt hoàn toàn với những hình ảnh trong quá khứ của cô.

Sau khi ly hôn vào năm 2019, Song Hye Kyo chưa công khai mối quan hệ tình cảm mới (Ảnh: Harper's Bazaar).