Song Hye Kyo nổi loạn, kiêu sa giữa thời điểm "tình cũ" sắp lấy vợ

Ngày 10/2 mới đây, cặp đôi Hạ cánh nơi anh đã gây xôn xao mạng xã hội châu Á khi thông báo tiến tới hôn nhân sau gần 2 năm hò hẹn. Cặp đôi nhận được lời chúc phúc của đồng nghiệp và cộng đồng mạng. Hôn lễ diễn ra vào tháng 3 tới đây của họ chính là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất năm 2022 của làng giải trí xứ Hàn.

Song Hye Kyo, một trong những cô gái từng công khai hò hẹn với Hyun Bin, cũng nhận được sự quan tâm của dư luận. Cô và Hyun Bin từng ở bên nhau gần 2 năm trước khi xác nhận chia tay. Cặp đôi bén duyên từ lần hợp tác trong bộ phim truyền hình The World Within.

Song Hye Kyo và Hyun Bin từng hò hẹn trong quá khứ (Ảnh: Hankyung).

Tháng 8/2009, Song Hye Kyo và Hyun Bin công khai hẹn hò, trở thành một trong những cặp đôi "phim giả tình thật" đẹp nhất châu Á ở thời điểm đó. Sau khi thừa nhận chuyện tình cảm, hai nghệ sĩ không hề xuất hiện cùng nhau.

Một số nguồn tin cho hay, Song Hye Kyo và Hyun Bin lựa chọn yêu nhau một cách lặng lẽ, không phô trương. Trong thời gian Song Hye Kyo đóng phim tại Trung Quốc, Hyun Bin gửi trợ lý của mình sang chăm sóc bạn gái. Anh hàng ngày đều gọi điện cho cô.

Năm 2011, Hyun Bin thông báo về việc chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự. Và đây cũng là thời điểm tin đồn về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Tháng 3/2011, Song Hye Kyo và Hyun Bin chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi", một ngày trước khi Hyun Bin nhập ngũ.

Sau khi chia tay với Hyun Bin, Song Hye Kyo từng kết hôn với Song Joong Ki (Ảnh: Naver).

Sau khi chia tay với Hyun Bin, Song Hye Kyo lựa chọn cuộc sống độc thân suốt thời gian dài trước khi công khai tình cảm và kết hôn với người đồng nghiệp kém tuổi, Song Joong Ki. Cặp đôi phải lòng nhau khi cùng cộng tác trong bộ phim nổi tiếng Hậu duệ Mặt trời.

Họ tổ chức hôn lễ rình rang vào năm 2017 nhưng tới năm 2019, họ chia tay trong sự tiếc nuối của fan. Cuộc hôn nhân tan vỡ của Song Hye Kyo hiện vẫn được truyền thông "đào lại" và thu hút dư luận.

Giữa thời điểm Hyun Bin và Son Ye Jin rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ và đón nhận lời chúc phúc của người hâm mộ, đồng nghiệp, Song Hye Kyo chỉ đăng tải một số hình ảnh liên quan tới cuộc sống riêng và công việc trên trang cá nhân. Vào dịp lễ tình nhân, nữ diễn viên 41 tuổi chia sẻ hình ảnh chụp chung với chú cún cưng Ruby.

Trước đó, cô khoe hình ảnh xe cà phê được hai nữ diễn viên Park Hyo Joo và Choi Hee Seo gửi tặng đến phim trường The Glory. Song Hye Kyo đã trở nên thân thiết với hai nữ diễn viên sau khi cộng tác trong dự án Now We Are Breaking Up (năm 2021).

Giữa thời điểm người yêu cũ sắp lấy vợ, Song Hye Kyo giữ thái độ bình thản và tập trung cho công việc. Cô khoe những món quà từ bạn bè khi đang bận rộn vói bộ phim mới (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên xinh đẹp đón ngày 14/2 bằng cách tập trung ghi hình cho dự án "The Glory" (Ảnh: Instagram).

Trên xe và cốc cà phê còn có những hình ảnh của Song Hye Kyo và chú cún cưng Ruby, người đồng hành với cô suốt năm tháng quay lại cuộc sống độc thân. Hiện tại, Song Hye Kyo đang tập trung quay bộ phim mới - The Glory với mỹ nam Lee Do Hyun.

Sau Now We Are Breaking Up không quá thành công về tỉ suất bạn xem đài, người hâm mộ hi vọng The Glory sẽ là một dự án đáng xem với cách làm phim mới mẻ và hình ảnh khác biệt của Song Hye Kyo trên màn ảnh.

The Glory dự kiến lên sóng vào giữa năm 2022 và gồm 8 tập. Phim xoay quanh cuộc đời của một cô gái nuôi mộng trở thành một kiến trúc sư, do Song Hye Kyo đảm nhận. Cô từng bị bắt nạt ở trường tới mức bỏ học. Nuôi mối hận kẻ bắt nạt mình, cô lên kế hoạch trả thù.

Khi kẻ đó kết hôn và có con vào tiểu học, nhân vật của Song Hye Kyo trở thành giáo viên của đứa trẻ. Một câu chuyện buồn và đen tối bắt đầu với những vòng quay thù hận…

Nhan sắc quyến rũ của Song Hye Kyo ở tuổi 39 (Video: News).

Cách Song Hye Kyo đối diện với những sóng gió trong cuộc sống những năm gần đây nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của fan. Khi cuộc hôn nhân được kỳ vọng đổ vỡ, Song Hye Kyo lựa chọn im lặng, phớt lờ những tin đồn, thêu dệt.

Khi người yêu cũ sắp lập gia đình và bất đắc dĩ trở thành tâm điểm truyền thông, Song Hye Kyo cũng chọn cách im lặng, thể hiện lối sống tự do tự tại. Mỹ nhân sở hữu gương mặt "mộc" đẹp nhất xứ Hàn cân bằng cuộc sống bằng cách làm việc, tận hưởng những sở thích riêng...

Ngày 16/2, cô tung loạt ảnh đẹp xuất sắc và rất cá tính trên tạp chí Harper's Bazaar (Hàn Quốc), số tháng 3/2022. Ngôi sao của Hậu duệ mặt trời khiến fan thích thú khi rũ bỏ vẻ ngoài dịu dàng thường thấy để nhuộm tóc xanh, tạo dáng ma mị và nổi loạn. Diện mạo mới của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ và khen ngợi của fan.

Song Hye Kyo xuất hiện với hình ảnh khác lạ trên tạp chí Harper's Bazaar, số tháng 3/2022 (Ảnh: Harper's Bazaar).

Nữ diễn viên 41 tuổi ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và cá tính (Ảnh: Harper's Bazaar).