Nỗi sợ và khát khao lột xác của "chị đẹp" Song Hye Kyo

Làm mới từ ngoại hình tới phong cách

Mới đây, một nhãn hàng trang sức đã công bố bộ ảnh quảng cáo của Song Hye Kyo. Xuất hiện trong chiếc váy đen hai dây đơn giản, đội vương miện, người đẹp xứ Hàn gây chú ý bởi nhan sắc hoàn hảo ở tuổi 41.

Minh tinh hạng A xứ Hàn diện đầm đen xẻ khoe khe ngực và xương quai xanh quyến rũ nhờ nỗ lực giảm cân. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ngoại hình ngày càng "thăng hạng" và phong cách thời trang tinh tế của "chị đẹp" Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo trẻ đẹp trong loạt ảnh quảng cáo mới (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên 41 tuổi sở hữu ngoại hình hoàn hảo và thần thái quyến rũ (Ảnh: Instagram).

Trong quá khứ, nữ diễn viên thường theo đuổi phong cách thời trang ngọt ngào, đáng yêu, nhưng hiện tại, cô lột xác từng ngày với sự biến hóa liên tục từ kiểu tóc, lối trang điểm tới cách tạo dáng trước ống kính.

Sau khi ly hôn tài tử Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo quay lại cuộc sống độc thân, chăm chỉ làm việc và sức hút ngày càng bùng nổ. Nữ diễn viên hiện là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng danh tiếng tại Hàn Quốc.

Dù nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ, Song Hye Kyo sống kín tiếng. Ngoài những chia sẻ liên quan tới công việc, cô hầu như không tiết lộ chuyện tình cảm. Năm 2021, cô trở lại màn ảnh nhỏ với dự án Now, we are breaking up (tựa Việt: Bây giờ chúng ta chia tay).

Song Hye Kyo hiện là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu thời trang tại Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Quay lại cuộc sống độc thân, Song Hye Kyo càng đằm thắm, quyến rũ (Ảnh: Instagram).

Now, we are breaking up là dự án đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân xứ Hàn sau gần 3 năm nghỉ ngơi nhưng lại không quá thành công về tỉ suất bạn xem đài và chưa thực sự gây được tiếng vang. Vai diễn của cô trong phim bị đánh giá không mới mẻ, khiến khán giả thất vọng.

Kỳ vọng "lột xác" với dự án The Glory

Sau Now, we are breaking up, cô tham gia dự án phim truyền hình mang tên The Glory. Dự án bắt đầu bấm máy vào đầu năm 2022 và hứa hẹn lên sóng vào cuối năm nay. Song Hye Kyo dành nhiều kỳ vọng cho bộ phim này.

The Glory thuộc thể loại tâm lý - giật gân đầy thử thách, một thể loại hoàn toàn mới với sự nghiệp của Song Hye Kyo. Phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái (do Song Hye Kyo thủ vai) phải bỏ dở ước mơ làm kiến trúc sư vì bị bạo lực học đường. Nhiều năm sau, kẻ bắt nạt kết hôn và có con. Trùng hợp, giáo viên chủ nhiệm của đứa con chính là cô gái bị bắt nạt năm xưa. Nạn nhân nhân cơ hội này lên kế hoạch trả thù. Nam diễn viên Lee Do Hyun vào vai chàng trai dành tình cảm cho nữ chính và giúp cô báo thù.

Song Hye Kyo trẻ trung trên tạp chí Harper's Bazaar, số tháng 3/2022 (Ảnh: Pinterest).

Nữ diễn viên khả ái lạ lẫm với phong cách trang điểm ấn tượng (Ảnh: Pinterest).

"The Glory là bộ phim truyền hình báo thù đầu tiên mà tôi từng tham gia. Nhân vật nữ chính trong phim có tính cách, sắc thái hoàn toàn trái ngược với những vai diễn trước đây. Vì vậy, tôi rất mong chờ mình có thể phô diễn nhiều biểu cảm, cách thể hiện nhân vật mới lạ qua bộ phim lần này", Song Hye Kyo chia sẻ.

Trong The Glory, chị đẹp của màn ảnh xứ Hàn hợp tác với nam diễn viên kém 13 tuổi - Lee Do Hyun. Người hâm mộ kỳ vọng, dự án sẽ vực dậy sự nghiệp diễn xuất ảm đạm gần bốn năm qua của Song Hye Kyo.

Lee Do Hyun, sinh năm 1995, là nam chính có khoảng cách tuổi tác lớn nhất với Song Hye Kyo trên màn ảnh. Lee Do Hyun được xem là gương mặt diễn viên thế hệ mới triển vọng của Hàn Quốc qua các dự án như Trở lại tuổi 18, Sweet Home, Tuổi trẻ của tháng năm... Năm 2021, "hoàng tử" điện ảnh thế hệ mới của Hàn Quốc tham gia dự án Melancholia, kết đôi cùng đàn chị Im Soo Jung.

Song Hye Kyo trong "The Glory" (Ảnh: Twitter).

Lee Do Hyun kết đôi với Song Hye Kyo trong "The Glory" (Ảnh: Drama).

Song Hye Kyo thừa nhận, sau thành công của Hậu duệ Mặt trời năm 2016, sự nghiệp của cô có chút khó khăn. Những ồn ào đời tư cũng khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng dù cô vẫn là gương mặt thương hiệu được nhiều nhãn hàng săn đón.

Chia sẻ với tạp chí Harper's Bazaar, số tháng 3/2022, Song Hye Kyo nói: "Tôi chưa bao giờ tham gia đóng phim với suy nghĩ: "Bạn làm điều này nhiều rồi, vì vậy bạn sẽ làm tốt". Tôi đã đóng phim trong một thời gian dài, nhưng tôi luôn lo lắng".

Song Hye Kyo thừa nhận vẫn có nỗi sợ khi diễn xuất (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên 41 tuổi cũng tiết lộ rằng, tuổi tác đang trở thành mối lo ngại đối với cô trong vai trò một diễn viên: "Không chỉ tôi già đi mà các nhân vật cũng già đi như tôi. Các nhân vật chắc hẳn ngày càng trưởng thành khi họ già đi và có nhiều suy tư, trải qua những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi phải cố gắng thể hiện tốt những khía cạnh đó. Vì vậy, tôi nghĩ diễn xuất ngày càng khó hơn với mình".

Ngoài ra, việc Song Hye Kyo thường kết đôi với những bạn diễn kém tuổi cũng khiến cô bị phản ứng. Trong Encounter (Gặp gỡ), nữ diễn viên kết đôi với Park Bo Gum, kém cô 12 tuổi. Trong Now, we are breaking up, cô trở thành tình nhân màn ảnh của Jang Ki Yong, kém cô 11 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến yếu tố tương tác tình cảm trên phim bị gượng gạo.