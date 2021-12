Tranh cãi việc Song Hye Kyo nhận cát sê "khủng" nhất Hàn Quốc

Dân trí Thông tin Song Hye Kyo là một trong hai nữ nghệ sĩ nhận cát sê cao nhất Hàn Quốc đang khiến khán giả bất ngờ và không đồng tình, đặc biệt khi bộ phim "Now, we are breaking up" đang phát sóng.

Theo Hankookilbo, Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun là hai nữ diễn viên nhận cát sê cao nhất Hàn Quốc hiện nay với hơn 200 triệu won (gần 4 tỷ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình mà họ tham gia.

Thông tin này được công bố vào thời điểm bộ phim Now, we are breaking up (Bây giờ, chúng ta đang chia tay) của Song Hye Kyo đang phát sóng trên đài SBS (Hàn Quốc). Đây là dự án truyền hình mới nhất của Song Hye Kyo trong vòng 3 năm gần đây nên phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ.

Song Hye Kyo nhận cát sê 200 triệu won/tập cho bộ phim "Now, we are breaking up".

Tuy nhiên, rating của phim đang có dấu hiệu giảm sút trong những tập gần đây và không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng với sản phẩm truyền hình mới nhất của Song Hye Kyo.

Now, We are breaking up tiếp tục là một sản phẩm truyền hình tình cảm hiện đại với nội dung chính xoay quanh cuộc sống tình cảm, sự nghiệp của một cô gái hiện đại Ha Young Eun do Song Hye Kyo đóng. Đây cũng là thể loại mà cô thể hiện khá nhiều trên màn ảnh truyền hình nên tạo nên sự nhàm chán cho khán giả.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Song Hye Kyo trong Now, we are breaking up bị nhận xét khá nhạt nhẽo và thiếu điểm nhấn. Nhân vật Ha Young Eun của Song Hye Kyo là một trưởng phòng thiết kế tài giỏi, lạnh lùng, tốt bụng nhưng tình cảm lận đận.

Song Hye Kyo kết đôi với bạn diễn kém tuổi - Jang Ki Yong trong "Now, we are breaking up".

Suốt 6 tập phim, người đẹp chưa thật sự có phân đoạn nào để lại ấn tượng. Thậm chí, những phân đoạn tình cảm của Song Hye Kyo trong phim được thể hiện giống hệt với những bộ phim trước đó của cô. Người đẹp sử dụng ánh mắt là chủ yếu để diễn tả nội tâm.

"Kỹ năng diễn xuất của Song Hye Kyo không ổn. Cách cô ấy đọc thoại giống như đang đọc sách giáo khoa vậy", một khán giả nhận xét về diễn xuất của Song Hye Kyo trong bộ phim mới. Do vậy, con số cát sê 200 triệu won/tập phim của Song Hye Kyo khiến một số khán giả Hàn Quốc khó chấp nhận.

Dù gây tranh cãi về diễn xuất và cách lựa chọn kịch bản nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Song Hye Kyo với công chúng rất lớn. Cô là một trong những nữ diễn viên có giá trị thương mại lớn tại Hàn Quốc và các sản phẩm do cô quảng cáo đều có mức tiêu thụ đáng nể. Mới đây, mẫu áo khoác mà Song Hye Kyo mặc trong Now, we are breaking up hay màu son cô sử dụng đều "cháy hàng" tại Hàn Quốc.

Không được đánh giá quá cao về diễn xuất nhưng Song Hye Kyo vẫn là cái tên rất "hút" khán giả quốc tế.

Được biết, sau dự án phim truyền hình Now, we are breaking up, Song Hye Kyo xác nhận góp mặt trong dự án The Glory của Kim Eun Sook, biên kịch loạt phim đình đám Khu vườn bí mật, Những người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Goblin, Quý ngài ánh dương… Trong The Glory, Song Hye Kyo sẽ hợp tác với đàn em Lee Do Hyun.

Ngoài Song Hye Kyo, "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun cũng là nữ diễn viên nhận cát sê phim truyền hình cao nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp cũng có sự tái xuất chưa thực sự thuyết phục với khán giả Hàn Quốc trong dự án phim truyền hình được đầu tư với kinh phí lớn Bí ẩn núi Jiri (Jirisan) của đài tvN.

Trái với sự mong đợi của khán giả, Bí ẩn núi Jiri bị chê vì chất lượng kỹ xảo kém, diễn xuất của "cô nàng ngổ ngáo" cũng không khiến khán giả Hàn Quốc hài lòng. Tuy nhiên, khi phát hành tại thị trường nước ngoài, Bí ẩn núi Jiri vẫn có thành tích đáng nể vì quy tụ dàn diễn viên đình đám của Hàn Quốc.

"Cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun cũng nhận mức cát sê 200 triệu won/tập phim.

Danh sách nữ diễn viên nhận cát sê cao tại Hàn Quốc còn có "nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae, mỹ nhân Hạ cánh bên anh - Son Ye Jin, nữ diễn viên Go Hyun Jung với mức tiền lương là 100 triệu won/tập phim truyền hình. Đây đều là những gương mặt kỳ cựu của làng giải trí xứ Hàn và có lượng fan đáng nể tại thị trường nước ngoài.

Theo Chosun, mức cát sê 200 triệu won/tập phim của Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun là cao với nữ nghệ sĩ nhưng nhìn chung khá khiêm tốn so với các nam diễn viên xứ kim chi.

Nam diễn viên đang sở hữu mức cát sê "khủng" nhất Hàn Quốc là mỹ nam Kim Soo Hyun. Nam diễn viên của Vì sao đưa anh tới và Điên thì có sao được cho rằng "bỏ túi" hơn 500 triệu won (hơn 9,5 tỷ đồng) để xuất hiện trong mỗi tập phim One ordinary day.

Song Hye Kyo đẹp mơ màng trong loạt ảnh mới

Mi Vân

Theo Chosun