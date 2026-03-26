Sự cố hy hữu tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan: Thí sinh rơi răng giả khi diễn

Ở phần thi dạ hội, khi kết hợp hô tên và giới thiệu địa phương, thí sinh Kamolwan Chanago (đại diện tỉnh Pathum Thani) gặp sự cố rơi răng giả ngay trên sóng trực tiếp. Tình huống bất ngờ khiến khán giả chú ý.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, thí sinh Kamolwan Chanago nhanh chóng quay mặt vào trong để xử lý và tiếp tục phần trình diễn. Người đẹp giữ được sự bình tĩnh, tự tin hoàn thành phần thi váy dạ hội.

Thí sinh Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2026 bị rơi răng giả khi đang hô tên (Ảnh: MGT).

Đoạn video ghi lại tình huống này nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn bình luận từ khán giả. Trước đó, ở phần thi áo tắm, một thí sinh khác cũng gây chú ý khi chủ động tháo răng giả ngay trên sân khấu trong lúc trình diễn, khiến nhiều người bất ngờ.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự cố hiếm gặp trong các cuộc thi sắc đẹp và bày tỏ sự cảm thông với thí sinh. Tuy nhiên, cũng có quan điểm nhận định các phần thể hiện này góp phần tạo điểm nhấn và thu hút sự chú ý cho cuộc thi.

Bên cạnh đó, ở phần thi áo tắm, một thí sinh đại diện tỉnh Satun lựa chọn trình diễn trên xe lăn. Theo thông tin từ ban tổ chức, người đẹp gặp chấn thương mắt cá chân trước đêm bán kết nên phải sử dụng xe lăn trong cả hai phần thi. Phần trình diễn của cô nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Ngoài ra, một số thí sinh gặp sự cố trang phục trong đêm thi như lộ nội y hoặc vấp váy khi trình diễn dạ hội.

Thí sinh Hoa hậu Hoà bình Thái Lan chủ động tháo răng giả (Video: MGT).

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là cuộc thi có hơn 10 năm tổ chức, thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội nhờ phong cách trình diễn đa dạng, đề cao yếu tố giải trí. Thí sinh từng gây chú ý với nhiều màn thể hiện độc đáo trong các mùa thi trước như cưỡi trâu, hóa thân thành nàng tiên cá, thiên nga, công chúa, ca sĩ… tới điểm thi tuyển.

Tuy nhiên, những năm gần đây, ban tổ chức - đặc biệt là Chủ tịch Nawat Itsaragrisil - nhiều lần vấp phải ý kiến trái chiều khi đưa ra các yêu cầu khác biệt, như khuyến khích thí sinh livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng hoặc tham gia các hoạt động tương tác trực tuyến.

Đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 được một bộ phận khán giả nhận xét kém sôi động hơn so với các mùa trước, dù chương trình vẫn được đầu tư về âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu.

Thí sinh Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2026 trình diễn áo tắm và váy dạ hội trên xe lăn (Ảnh: MGT).

Chất lượng thí sinh năm nay cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, từ ngoại hình đến kỹ năng trình diễn. Một số khán giả cho rằng cuộc thi đang dần giảm sức hút nếu không có những thay đổi phù hợp trong thời gian tới.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 đã trải qua nhiều phần thi phụ và dự kiến tổ chức đêm chung kết vào ngày 28/3. Người chiến thắng sẽ đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là Saranrat Puagpipat, người từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.