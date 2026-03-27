Vóc dáng nuột nà của mẹ hai con Diệp Lâm Anh ở tuổi 37

Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nóng bỏng trên bãi biển (Video: Facebook nhân vật).

Ở tuổi ngoài 30, Diệp Lâm Anh không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự nghiệp, đời sống cá nhân mà còn bởi ngoại hình ngày càng thăng hạng. Sau 2 lần sinh con, cô vẫn duy trì được vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc và thần thái tự tin, được ví như người mẫu.

Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong các chuyến du lịch cùng gia đình. Trong loạt ảnh diện bikini hoặc trang phục ôm sát, vóc dáng của cô nhận nhiều lời khen nhờ sự cân đối, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Nghiêm Đức, Diệp Lâm Anh bước vào giai đoạn mới với hình ảnh tích cực hơn. Hồi tháng 9/2023, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn, mỗi người nuôi một con. Hiện cô chăm sóc con gái lớn, trong khi con trai sống cùng bố.

Bước qua biến cố, Diệp Lâm Anh lựa chọn tập trung vào công việc, con cái và chăm sóc bản thân. Cô cho biết việc giữ gìn vóc dáng không chỉ vì ngoại hình mà còn giúp cải thiện tinh thần, duy trì năng lượng tích cực.

Một trong những bí quyết giúp nữ nghệ sĩ giữ được thân hình săn chắc là duy trì thói quen vận động. Cô thường xuyên tập nhảy - bộ môn vừa hỗ trợ đốt năng lượng, vừa giúp giải tỏa áp lực.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống khoa học cũng đóng vai trò quan trọng. Diệp Lâm Anh ưu tiên thực phẩm giàu protein, chất xơ như cá hồi, ức gà, rau xanh và hạn chế đồ ngọt, dầu mỡ. Việc duy trì lối sống lành mạnh giúp cô không chỉ giữ dáng mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể.

Đây cũng là lợi thế giúp cô tỏa sáng khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cuối năm 2023.

Sau chương trình, Diệp Lâm Anh được chọn vào nhóm cùng nhiều nghệ sĩ như Trang Pháp, Lan Ngọc hay Huyền Baby. Sự trở lại này giúp cô mở rộng cơ hội hoạt động nghệ thuật, đồng thời khẳng định hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh sau biến cố.

Đời sống cá nhân của nữ nghệ sĩ cũng nhận được nhiều quan tâm. Gần đây, cô vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu Phạm Kiên khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và chuyến du lịch. Dù không xác nhận cụ thể, Diệp Lâm Anh cho biết cô đang có cuộc sống bình yên và ưu tiên sự ổn định cho các con.

Sau biến cố hôn nhân, hình ảnh hiện tại của Diệp Lâm Anh không chỉ gói gọn trong danh xưng “mẹ hai con” mà còn là biểu tượng của sự tái sinh và phát triển ở phái nữ. Cô thường xuyên khoe hình ảnh đẹp bên hồ bơi, bờ biển. Nữ ca sĩ thường lựa chọn bikini hai mảnh, kết hợp chi tiết dây xích trang trí, khoe vóc dáng triệt để.

Ở trang phục biểu diễn, Diệp Lâm Anh cũng thường xuyên mặc những trang phục tôn lên lợi thế hình thể, như: bodysuit cắt xẻ, corset, chi tiết tua rua, đan dây và chất liệu xuyên thấu.

Những thiết kế này có mục tiêu rõ ràng là tạo hiệu ứng thị giác mạnh dưới ánh đèn sân khấu và hỗ trợ chuyển động vũ đạo. Cô không ngại thử nghiệm với những bộ trang phục khoe nhiều da thịt, đồng thời tạo những kiểu dáng quyến rũ trước ống kính.