Phương Mỹ Chi tiết lộ nhiệm vụ đặc biệt được Thủ tướng giao

Nhiệm vụ đặc biệt được Thủ tướng giao

Phương Mỹ Chi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 vào tối 25/3 tại Hà Nội (Ảnh: Dương Triều).

Xuất thân từ một cuộc thi âm nhạc thiếu nhi, ca sĩ Phương Mỹ Chi (SN 2003) dần khẳng định vị trí bằng chất giọng ngọt ngào, đậm màu sắc dân ca Nam Bộ. Tuy nhiên, điều giúp cô giữ được sức hút bền bỉ hơn một thập kỷ không chỉ nằm ở kỹ thuật hay cảm xúc, mà còn ở lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc gắn với văn hóa truyền thống.

Nhờ những đóng góp với âm nhạc nước nhà và sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam, nữ ca sĩ vừa nhận được danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng lần thứ hai liên tiếp vào tối 25/3 tại Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí ngay sau khi nhận giải thưởng này, Phương Mỹ Chi cho biết: "Từ năm 2024, khi em lần đầu nhận danh hiệu này, em đã nhận được một nhiệm vụ từ Thủ tướng, đó chính là quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa nền văn hóa thế giới. Vì vậy, suốt một năm qua, em luôn cố gắng hoạt động theo định hướng đó".

Để thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao, Mỹ Chi chủ động tạo ra cơ hội cho bản thân.

Cô dùng thuật ngữ "manifest" (mong muốn hiện thực hóa tâm nguyện) của giới trẻ để mô tả kế hoạch của mình. Trong năm qua, nữ ca sĩ đã tận dụng tối đa các sân khấu lớn để lồng ghép yếu tố dân gian.

Từ những chương trình quốc nội gây sốt như Em xinh say hi đến các dự án vươn tầm khu vực như Sing Asia, hay chuỗi chương trình Hành trình Tự hào Việt Nam, tất cả đều nằm trong một lộ trình dài hơi nhằm khai phá và khiến nét đẹp văn hóa Việt trở nên thú vị hơn trong mắt công chúng.

Phương Mỹ Chi được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở độ tuổi còn rất trẻ, trong khi nhiều nghệ sĩ lựa chọn chạy theo xu hướng thị trường, Phương Mỹ Chi vẫn kiên định với dòng nhạc dân ca và các chất liệu truyền thống.

Khi được hỏi về những dự án nối dài chuỗi hành trình này, "cô bé dân ca" ngày nào bày tỏ khát khao được đóng góp nhiều hơn vào nền công nghiệp văn hóa của đất nước. Tuy nhiên, để đảm bảo sự bất ngờ và chỉn chu nhất, Phương Mỹ Chi quyết định giữ bí mật về các kế hoạch cụ thể và sẽ sớm thông báo tới khán giả khi mọi thứ hoàn thiện.

Đáng chú ý, dù là một trong những gương mặt nhỏ tuổi nhất nhận giải, Phương Mỹ Chi thừa nhận cô không quá đặt nặng áp lực về danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (giải thưởng chính thức, cao hơn giải Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng) trong tương lai.

Nữ ca sĩ khẳng định sẽ luôn ưu tiên làm tốt công việc chuyên môn và cống hiến hết mình, còn sự ghi nhận từ giới chuyên môn hay các giải thưởng, cô mong muốn mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên.

Phương Mỹ Chi biểu diễn "Made in Vietnam" (Video: Mai Châm).

Liên tục 2 năm liền được trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng

Phương Mỹ Chi cất giọng hát "Made in Vietnam" trong lễ trao giải (Ảnh: Dương Triều).

Điều đặc biệt là Phương Mỹ Chi đã nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2 năm liên tiếp. Đây là vinh dự không phải ai cũng có thể đạt được. Mỗi năm, Ban tổ chức xét chọn giải thưởng đều có những tiêu chí đánh giá khắt khe dựa trên thành tích, cũng như sự đóng góp của những người trẻ đối với đất nước. Với các nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, cô được xét chọn ở lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

Trong năm 2025, Phương Mỹ Chi đã ghi dấu ấn với các tác phẩm như Bóng phù hoa, Ếch ngoài đáy giếng.

Cô cũng tham gia dự án âm nhạc Made in Vietnam mang thông điệp tự hào dân tộc được phát hành dịp kỷ niệm A80; góp mặt trong chương trình, sự kiện cấp quốc gia dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh và Cách mạng tháng Tám thành công, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Trong năm 2025, Phương Mỹ Chi đạt nhiều giải thưởng danh giá, như: Top 3 Sing! Asia; Quán quân chương trình Em xinh say hi; giải Mai Vàng; Ca sĩ đột phá Làn Sóng Xanh; Top 10 truyền cảm hứng của WeChoice Awards; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; lọt vào danh sách "Tatler Most Influential 2025" do tạp chí quốc tế Tatler Asia bình chọn, vinh danh cá nhân xuất sắc góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á.

Phương Mỹ Chi và Đức Phúc (đứng thứ 5 và thứ 6, từ trái sang) nhận giải Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 (Ảnh: Dương Triều).

Ngược về thành tích của Phương Mỹ Chi năm 2024, cô đã đánh dấu cột mốc 10 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát bằng album Vũ trụ cò bay. Album gồm 10 ca khúc, được lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn lớp 1 đến 12, kết hợp âm nhạc dân ca ba miền và bolero.

Phương Mỹ Chi chia sẻ rằng, cô mong muốn truyền tải giá trị nhân văn của văn học Việt Nam dưới góc nhìn mới, giúp khán giả trẻ tiếp cận gần gũi hơn với nền văn hóa truyền thống qua dự án âm nhạc này.

Toàn bộ bối cảnh của album mang màu sắc văn hóa Việt Nam, kết hợp âm nhạc cổ truyền với những thanh âm đương đại trẻ trung, đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ hiện đại. Đây cũng là dự án khiến âm nhạc Phương Mỹ Chi vượt qua hàng chục cái tên khác để được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024.