Diễn viên cao 1,77m bị ghét ở phim VTV: "Không buồn vì vợ nổi tiếng hơn"

Diễn viên Vương Trọng Trí (SN 1996, ở Hà Nội), tốt nghiệp Khoa Diễn viên kịch - Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh góp mặt ở nhiều dự án phim truyền hình, như: Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trạm cứu hộ trái tim, Gió ngang khoảng trời xanh... Mới đây, anh tham gia phim Không giới hạn trên VTV với vai Khải Phong.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vương Trọng Trí cho biết, Khải Phong là vai phản diện có nhiều màu sắc, giúp anh khám phá được khả năng diễn xuất của bản thân. Nếu các vai diễn trước của anh chỉ là vai người xấu, có tính cách bị ghét thì với Khải Phong, đó là vai diễn có âm mưu, tổ chức, được đặt trong một "vỏ bọc" hoàn hảo: Doanh nhân kinh doanh tàu du lịch.

Để có những cảnh quay hay nhất, Vương Trọng Trí đã có nhiều buổi chia sẻ, làm việc với đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu nhằm tìm ra cách diễn bị khán giả "ghét cay ghét đắng". Nhưng đến cuối phim, tâm lý nhân vật có nhiều thay đổi, kéo theo nhiều diễn biến mới ở hành trình của phim.

Trong cuộc trò chuyện, Trọng Trí chia sẻ về hậu trường cảnh quay, những khó khăn khi làm việc dài ngày ở hầm than dưới lòng đất... Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ về hôn nhân với diễn viên Việt Hoa, việc kinh doanh tay trái và cách giữ lửa hôn nhân của mình.

Diễn viên Vương Trọng Trí.

"Trong phim "Không thời gian", tôi được nghe tiếng bom nổ trực tiếp"

Trọng Trí đang vào vai Khải Phong - nhân vật phản diện bị ghét nhất phim “Không giới hạn”. Khi được mời vào vai này, anh có áp lực?

- Vai Khải Phong xấu hơn cả phản diện, đó là một vai phản động, cấu kết với tổ chức để chống phá Nhà nước, bôi nhọ lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lúc đọc kịch bản, tôi đã ghét nhân vật này nhưng vẫn nhận lời vì muốn góp một phần nhỏ để khán giả hiểu hơn về dạng nhân vật này. Hơn nữa, bố tôi cũng là bộ đội nên khi được mời vào phim, tôi thấy rất thú vị.

Chuẩn bị đi quay, ê-kíp có một buổi lên Đài truyền hình Việt Nam để định trang nhân vật, nhìn thấy tôi mặc trang phục, để đầu tóc, mọi người cũng thấy giống nhân vật Khải Phong. Là một diễn viên, được đào tạo chuyên nghiệp nên khi vào dạng vai nào, tôi nghĩ mình cũng có thể làm được mà không quá áp lực.

Phản hồi nhiều nhất mà anh nhận được khi vào vai Khải Phong là gì?

- Trước Không giới hạn, tôi đã đóng một số vai phản diện ở phim VTV nên khán giả không lạ lẫm với hình ảnh, cách diễn của tôi.

Khi Không giới hạn được phát sóng, một số video của phim cũng được chia sẻ ở nhiều Fanpage, diễn đàn… mọi người bình luận nhiều lắm nhưng phần đa là thích vai diễn của tôi.

Khán giả có phản ứng với vai diễn Khải Phong, họ nói “mặt ông này đểu quá, búng ra phản diện” hay “nhìn Trọng Trí đóng phản động lại thấy hợp, rồi cũng sẽ đi tù thôi”... chứ không chê cách diễn của tôi.

Tôi đọc kỹ từng nhận xét của khán giả dành cho nhân vật, bình luận nào thấy hay, tôi thả tim, bấm thích mà không đôi co, tranh luận với ai.

Vương Trọng Trí trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Cảnh quay nào khó nhất khiến anh nhớ mãi?

- Đây là bộ phim khắc họa hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt làm nổi bật vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và ứng phó với các thách thức an ninh mới nên có nhiều cảnh quay khó, nhiều đại cảnh.

Phim có nhiều cảnh cháy nhà máy, cháy tàu, sụp đổ hầm lò… Đoàn phim phải huy động đến gần 100 người để làm các cảnh này. Trong phim, tôi được nghe tiếng bom nổ trực tiếp, chỉ cách mình 2m.

Dưới hang sâu - nơi trú ngụ của đội phản động được quay ở Hà Tu (Quảng Ninh), đó là một hầm than bỏ không đã lâu, mỗi bước chân của chúng tôi là bụi than bốc lên mù mịt. Những cảnh quay dưới đó rất vất vả vì không khí ít, đông người, nhiều khi quay xong mặt ai cũng nhem nhuốc, mũi đen xì vì bụi than.

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu là một người rất kỹ tính, trước lúc vào quay, anh ấy thường làm việc với từng diễn viên về lời thoại, diễn xuất sao để chân thực nhất.

Theo diễn biến, Khải Phong có những thay đổi trong những tập cuối. Sự chuyển biến này cũng là một bước ngoặt trong tâm lý của nhân vật.

Trong phim, anh có nhiều cảnh đóng cùng Maya (vai Phương Trang), khi diễn hai chị em có khớp nhau luôn không?

- Trong phim, chị Maya gọi tôi là "anh", còn tôi gọi chị ấy là "chị". Ngoài đời, chúng tôi là chị - em nên xưng hô này không bị lệch quá. Những câu thoại của cả hai được sửa rất sát nên không có gì khó khăn cả.

Đây là bộ phim khắc hoạ hình tượng về lực lượng bộ đội nên thoại trong phim cũng có nhiều từ chuyên ngành, có cả tiếng Anh, từ chuyên ngành về công nghệ thông tin nhưng tôi đã học thoại và làm quen nên không bỡ ngỡ.

Ngoài Maya, anh còn đóng cùng dàn diễn viên trẻ trong phim như: Steven, Tô Dũng, Anh Đào Minh Trang… Anh nhận xét gì về các bạn diễn của mình?

- Khi phim phát sóng tập 1, mọi người vẫn đang quay ở Quảng Ninh. Tôi có bày tỏ sự lo lắng về vai diễn của mình với anh Nguyễn Đức Hiếu, nhưng đạo diễn nói “không sao, có anh ở đây rồi”... nên tôi cũng yên tâm hơn.

Dàn diễn viên như: Steven, Anh Đào, Tô Dũng, Minh Trang… đều rất trẻ trung, vui vẻ. Chúng tôi đi quay ở Quảng Ninh, mỗi đợt đi quay khoảng 1 tuần đến 10 ngày nên có nhiều thời gian trò chuyện, tương tác với nhau.

Minh Trang học trên tôi 1 khoá ở Trường Đại học Sân khấu - Điện Ảnh Hà Nội, chúng tôi đã biết nhau từ trước. Đây là bộ phim mà lần đầu tiên cả hai kết hợp cùng nhau. Phim này, chỉ là tình cảm ở phía Khải Phong nên chúng tôi không có những cảnh thân mật.

Tô Dũng là một người anh của tôi, có cách diễn rất hay và chuyên nghiệp. Anh Đào là bạn cùng lớp đại học của tôi nên hai đứa khá thân thiết.

Ban đầu, tôi từng nghĩ anh Steven là một người lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc mới thấy anh ấy là một người chín chắn, chỉn chu, hòa đồng, thậm chí “hoà tan” vào câu chuyện của mọi người. Chúng tôi cũng trêu anh ấy về lời thoại, khẩu hình giữa diễn viên hai miền nhưng sau đó lại cười vui vẻ với nhau.

Trọng Trí thường được các đạo diễn mời vào vai phản diện ở nhiều phim truyền hình, anh bắt đầu với các vai diễn này thế nào?

- Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Sân Khấu - Điện ảnh Hà Nội và vào Nhà hát Kịch nói Quân đội làm việc mấy tháng rồi chuyển sang Nhà hát Kịch Việt Nam làm việc gần 4 năm. Sau đó tôi nghỉ, ra ngoài làm.

Một số anh chị bên sản xuất phim chắc thấy mặt của tôi “hơi đểu” nên có điện thoại mời vào vai phản diện trong các phim của đạo diễn Mai Hiền, Nguyễn Trường Khoa, Vũ Minh Trí… Những phim trước, tôi tham gia với một số vai ngắn, đến Khải Phong của Không giới hạn, vai diễn của tôi mới có số phận.

Bản thân tôi thích đóng những vai phản diện vì những vai này có tính cách rõ nét, có nhiều đất diễn, mang tới khán giả nhiều suy nghĩ hơn.

Nam nghệ sĩ nói, anh thích đóng vai phản diện để mang đến khán giả cái nhìn đa chiều về nhân vật.

"Tôi và vợ kinh doanh cũng chỉ đủ ăn..."

Là nam diễn viên sở hữu hình thể nổi trội, nhiều người tò mò Trọng Trí có từng đi làm người mẫu?

- Nhà tôi không có ai theo nghệ thuật. Học xong cấp 3, biết tôi muốn thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bố mẹ cũng băn khoăn vì sợ tôi không theo được nghề, hoặc phải thật nổi tiếng mới đi được đường dài. Tuy nhiên, bố mẹ không cấm mà động viên tôi theo đuổi ước mơ của mình.

Tôi cao 1,77m nhưng không muốn làm người mẫu, tôi thích diễn xuất và từ nhỏ cũng thường "cày" phim nước ngoài, ước một ngày mình trở thành diễn viên.

Trọng Trí cho biết, anh và vợ không ghen khi xem cảnh nóng của nhau.

Anh và vợ - diễn viên Việt Hoa - khi xem phim thường nhận xét về nhau thế nào? Nhất là cảnh nóng của cả hai?

- Tôi và vợ là bạn cùng lớp đại học nên chúng tôi có nhiều điểm chung. Khi xem tôi diễn, Việt Hoa cũng thường xuyên góp ý, động viên chồng. Tôi cũng hay xem phim bà xã đóng và cũng có nhiều chia sẻ với cô ấy.

Chúng tôi đều là diễn viên nên rất hiểu công việc của nhau. Những cảnh như ôm ấp, thơm má, hôn… chúng tôi không né tránh và hiểu đó là kỹ thuật diễn, là diễn xuất của nhân vật mình thủ vai, không phải những hành động ngoài đời nên cả hai rất thoải mái.

Cả hai cũng cố gắng làm “một đúp ăn ngay” để không phải diễn lại, ảnh hưởng đến cảm xúc khi diễn. Khi xem cảnh nóng của nhau, chúng còn bật cười trêu chọc. Thậm chí, tôi và bà xã còn xem phim cùng bố mẹ tôi và cũng không ngại gì cả.

Tính cách anh thích nhất ở bà xã Việt Hoa là gì?

- Tôi và Việt Hoa học cùng lớp, 2 năm đầu chúng tôi ít nói chuyện, đến cuối năm thứ 2, chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Tôi để ý đến cô ấy trước, sau đó chúng tôi nói chuyện, có tình cảm với nhau. Tính đến nay, chúng tôi đã có 11 năm quen biết, 9 năm yêu nhau.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ là cô ấy rất hiền, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Vợ tôi cũng là một người biết điều, biết đủ và không đòi hỏi chồng.

Anh có phải là người sợ vợ?

- Tình yêu của chúng tôi khá bình yên. Nhiều người thắc mắc, sao cả hai ít nói lại hợp nhau vậy? Đúng là khi gắn bó với cô ấy, tôi như có thêm một người bạn tâm giao, chia sẻ được buồn vui trong cuộc sống.

Như các cặp đôi khác, chúng tôi cũng có lúc bất đồng quan điểm nhưng lại làm lành rất nhanh. Chúng tôi ghét “chiến tranh lạnh”, khi có vấn đề gì đó, cả hai sẽ ngồi nói chuyện với nhau luôn để giảng hòa. Tôi không sợ vợ mà bản thân tôn trọng cô ấy.

Nam diễn viên nói rằng, bản thân kinh doanh chỉ đủ ăn, không giàu có như nhiều người nghĩ.

Vợ chồng anh đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì sao gần đây mới tổ chức lễ ăn hỏi?

- Khi yêu nhau đủ lâu, chúng tôi nhiều lần muốn tổ chức đám cưới nhưng do dịch Covid-19 và bị cuốn vào các dự án phim nên chưa thể thực hiện được. Đám cưới chỉ có một lần nên chúng tôi cũng muốn dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Vào đầu năm 2021, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Gia đình tôi cũng lên thưa chuyện với bên nhà ngoại để cô ấy chuyển về nhà tôi ở, tiện cho bố mẹ tôi chăm sóc cả hai khi chúng tôi bận đi làm phim. Việt Hoa cũng rất thích ở chung với bố mẹ chồng.

Chúng tôi đã tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu tháng 3 và sẽ tổ chức tiệc cưới vào tháng 5 tới. Vợ chồng tôi cũng lên kế hoạch có con vào năm tới, hy vọng mọi chuyện sẽ đến tự nhiên.

Anh có chạnh lòng không khi vợ nổi tiếng hơn mình?

- Tôi không buồn khi vợ nổi tiếng hơn mà ngược lại, tôi thấy tự hào và hạnh phúc khi cô ấy có nhiều cơ hội để làm nghề, được khán giả “biết mặt đặt tên”.

Quan điểm của tôi cũng khá rõ ràng: Khả năng của mỗi người khác nhau. Mỗi người, ở mỗi thời điểm sẽ có cách để bật lên.

Việt Hoa là một người chăm chỉ, ham học hỏi và không ngại khó… Vì thế, cô ấy nổi tiếng cũng là kết quả của sự cố gắng trong một thời gian dài.

Nhiều diễn viên trẻ thường lấn sang kinh doanh để nuôi dưỡng đam mê làm nghệ thuật, anh và vợ có nghề tay trái không?

- Vợ chồng tôi rất thích nuôi thú cưng nên đã mở một cửa hàng chăm sóc thú cưng. Nếu không đi quay phim, cả hai thường xuyên có mặt ở cửa hàng để làm việc.

Kinh doanh cửa hàng riêng nên có người cho rằng, vợ chồng Trọng Trí - Việt Hoa giàu lắm?

- Chắc mọi người trêu thôi chứ chúng tôi vẫn ở cùng bố mẹ trong một chung cư trên phố Tây Sơn. Kinh doanh khá vất vả nên thu nhập cũng không quá cao. Chúng tôi cũng chỉ đủ tiền trả nhân viên, chi trả tiền thuê cửa hàng, nhập đồ mới mà thôi.

Chúng tôi có một cái app (ứng dụng xã hội) để quản lý kinh doanh nên tiền ra, tiền vào chúng tôi có thể biết được. Tiền khách chuyển là về tài khoản của Việt Hoa nên tôi cũng không có quỹ đen đâu (cười).

Việt Hoa thích chăm sóc chó mèo, rất chú tâm đến công việc này, có thể nắm được thị hiếu khách hàng nên cô ấy quản lý mảng nhập hàng mới. Còn tôi sẽ làm các việc như giấy tờ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, giấy tờ bảo hộ thương hiệu cho cửa hàng.

Anh thấy Việt Hoa có tính xấu nào không?

- Việt Hoa là người… hay quên, có lẽ do cô ấy có lịch trình dày đặc nên thường xuyên lơ đãng. Tôi cũng nhắc vợ để ý đến công việc của mình.

Anh có phải là người chồng lãng mạn?

- Tôi và vợ ở bên nhau đã lâu nên khá hiểu nhau, kiểu như tôi chuẩn bị nói gì là bà xã cũng biết được luôn. Tôi không phải là người hay đưa ra những lời hứa hẹn. Chúng tôi thích chứng minh bằng hành động, suy nghĩ, lối sống tích cực khi ở bên nhau.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

