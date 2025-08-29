Khán giả thử làm diễn viên phim "Đào, phở, piano" ở triển lãm 80 năm

Trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia ở Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn với công chúng.

12 ngành công nghiệp văn hóa được giới thiệu ở đây bao gồm: Quảng cáo; Kiến trúc; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Thủ công mỹ nghệ; Thiết kế; Điện ảnh; Xuất bản; Thời trang; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Truyền hình và Phát thanh; Du lịch văn hóa.

Người dân thích thú hóa thân thành diễn viên tại phim trường số (Video: Trần Thành Công, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Ngoan, Cẩm Tiên).

Trong đó, không gian trưng bày Điện ảnh Việt Nam do Cục Điện ảnh chủ trì rộng 475m2, thu hút đông đảo khách tham quan nhờ ứng dụng công nghệ để tăng tương tác với công chúng. Người xem được thử sức làm diễn viên, quan sát trong môi trường 3D với những kỹ xảo ấn tượng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là phim trường số (Virtual Production) – nơi khách tham quan được hóa thân thành diễn viên trong bộ phim Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Chỉ cần bước lên phông xanh, hệ thống camera ảo và thật kết hợp cánh tay robot sẽ chuyển động để ghi hình từ nhiều góc độ, đưa người thật vào bối cảnh 3D. Sau vài phút, khán giả có một đoạn phim hoàn chỉnh ấn tượng, không cần hậu kỳ.

Được biết, Ban tổ chức đã chuẩn bị thêm áo trấn thủ, súng giả, cờ Tổ quốc để làm đạo cụ trong quá trình người xem diễn xuất. Trong 9 ngày diễn ra triển lãm, bối cảnh ảo tại phim trường số sẽ được thay đổi liên tục để tăng sự mới mẻ, hấp dẫn với khách tham quan.

Khách tham quan trải nghiệm làm diễn viên phim "Đào, phở, piano" trên nền phông xanh (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Anh Bùi Quang Huy - đại diện Phim trường số Việt Nam - cho biết, công nghệ ảo mở ra khả năng tái hiện những bối cảnh lịch sử không còn tồn tại hoặc quá tốn kém để phục dựng ngoài thực tế. Đạo diễn có thể xem được cảnh quay hoàn chỉnh, không cần chờ đến hậu kỳ ghép phông.

“Phim trường số giúp các nhà làm phim hiện thực hóa những dự án điện ảnh lớn, đặc biệt là dòng phim lịch sử, với chi phí hợp lý mà vẫn đạt hiệu quả thị giác cao”, anh chia sẻ.

Không chỉ người trong nghề, nhiều khán giả lần đầu thử làm diễn viên ở phim trường số không giấu được sự thích thú.

Anh Đạt bất ngờ với sản phẩm video có bối cảnh như trong phim "Đào, phở, piano" dù anh đứng trước phông xanh (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Anh Vũ Quốc Đạt (Hà Nội) cho biết, trước khi tới triển lãm, anh nghe giới thiệu về trải nghiệm phim trường số nên tò mò muốn thử sức.

Trở thành một trong những vị khách đầu tiên bước lên phông xanh, anh có chút lúng túng trước bối cảnh trống trải và máy quay liên tục chuyển động với tốc độ nhanh. Lúc được xem lại thành phẩm, anh bất ngờ trước độ chân thực của ánh sáng, không gian và cảm giác hòa mình vào bối cảnh.

“Được trực tiếp thử vai, tôi bất ngờ khi kỹ thuật này có thể tạo ra những thước phim sống động đến vậy. Dường như không còn khoảng cách giữa bối cảnh ảo và ngoài đời thực”, anh bày tỏ.

Hướng dẫn viên ảo giúp khám phá nền điện ảnh Việt Nam

Bên cạnh phim trường số, một điểm nhấn khác khiến nhiều khán giả thích thú là cơ hội gặp gỡ hướng dẫn viên ảo Dế Mèn thông qua kính thực tế ảo.

Sau khi đeo thiết bị, người tham quan như bước vào một thế giới khác - nơi nhân vật hoạt hình dẫn dắt khách đến với hành trình điện ảnh đầy sống động.

Với kính thực tế ảo, khách sẽ được hướng dẫn viên ảo Dế Mèn hướng dẫn tham quan (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Công chúng được di chuyển qua nhiều khu vực, ngắm nhìn những chiếc máy quay thô sơ ban đầu gắn liền với lịch sử Điện ảnh cách mạng Việt Nam như: Máy quay Konvas 35mm, Mitchell 35mm và máy chiếu phim 35mm. Đây đều từng là những thiết bị "ngôi sao" trong thời kỳ hoàng kim phim nhựa.

Tại khu vực công nghệ điện ảnh mới, hướng dẫn viên Dế Mèn giới thiệu Metaverse Transformation - cho phép chuyển đổi diễn viên thành đối tượng 3D và Motion Capture - ghi lại từng cử động với độ chính xác tới 97% để nhân vật 3D cũng chạy nhảy, chiến đấu hay nhảy múa như đời thực

"Đeo kính thực tế ảo, di chuyển để tìm hiểu mang đến cho khán giả cảm giác được tham gia trực tiếp vào luồng câu chuyện, không chỉ là người chứng kiến", anh Bùi Quang Huy - đại diện Phim trường số Việt Nam - cho biết.

Ở vị trí trung tâm của gian trưng bày, nhiều bạn trẻ thích thú tạo dáng trước ống kính với trải nghiệm booth check-in 360 độ (hệ thống sản xuất video tức thời, xoay quanh chủ thể).

Trong vài phút, đoạn video 360 độ hoàn thành, có thể chia sẻ lên mạng xã hội để lan toả hình ảnh triển lãm. Nhờ cách ghi hình độc đáo, mỗi khách tham quan đều trở thành “ngôi sao” của riêng mình, lưu giữ kỷ niệm khó quên khi đến triển lãm.

Chị Bích Ngọc trải nghiệm công nghệ quay video chuyển động 360 (Ảnh: Trần Thành Công).

Chị Bùi Bích Ngọc (sống ở Hà Nội) cho biết: "Đây là lần đầu tiên, tôi được trải nghiệm quay video 360 độ. Công cụ này đặc biệt và khác lạ, bản thân có thể tự do tạo dáng thoải mái trước ống kính. Sau vài phút, tôi rất vui vì nhận được một đoạn video ấn tượng".

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng bố trí khu vực chiếu phim để trình chiếu các bộ phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình kết hợp giao lưu nghệ sĩ với khán giả trong thời gian diễn ra triển lãm.